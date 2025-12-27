แพทย์เตือนต้ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เกิน 3 นาที เสี่ยงน้ำตาลในเลือดพุ่งสูง แนะเพิ่มผัก-สารอาหาร ตอบแล้วต้มเส้นให้เปื่อยดีมั้ย
หลายคนในวันที่เร่งรีบหรือเกิดความอยากอาหาร มักเลือก บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นมื้อเร่งด่วน แต่แพทย์เตือนว่า หากรับประทานไม่ถูกวิธี อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าที่คิด โดยเฉพาะต่อไตและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
นพ.หงหย่งเสียง แพทย์เฉพาะทางโรคไต ระบุผ่านวิดีโอบนเฟซบุ๊กของผู้ประกาศข่าว หวงเชี่ยนผิง ว่า พฤติกรรมที่พบได้บ่อย แต่ควรหลีกเลี่ยงที่จะทำบ่อย ๆ คือ“การกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียว” เพราะทำให้ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน โดยแนะนำให้เพิ่มแหล่งโปรตีนคุณภาพ เช่น ไข่ เต้าหู้ และเสริมผัก เพื่อช่วยให้โภชนาการสมดุลมากขึ้น
ที่สำคัญ แพทย์ยังเตือนให้ระมัดระวังเรื่องซองน้ำมันและซองปรุงรส โดยซองน้ำมันในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปส่วนใหญ่มักใช้น้ำมันคุณภาพต่ำ และเคยมีรายงานบางกรณีพบปริมาณโลหะหนักสูงเกินมาตรฐาน จึงควรใส่น้ำมันให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น
ส่วนซองเครื่องปรุง ควรปรับปริมาณตามรสชาติของแต่ละคน หากใส่ทั้งซอง ควรดื่มน้ำซุปไม่เกินครึ่งถ้วย เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับโซเดียมมากเกินไป ซึ่งอาจเพิ่มภาระให้กับไตในระยะยาว
เมื่อถูกถามถึงพฤติกรรมการต้มเส้นให้เละหรือเปื่อย แพทย์อธิบายว่า แป้งหรืออาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่ต้มจนเละจะมีค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index) สูงมาก ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว คล้ายกับการดื่มน้ำตาลโดยตรง ทำให้ร่างกายหลั่งอินซูลินในปริมาณมาก ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ
สำหรับการใส่เครื่องเคียง เช่น ลูกชิ้นหรือไส้กรอก แพทย์แนะนำให้หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูป และเลือกเพิ่มวัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น ไข่หรือเต้าหู้แทน เนื่องจากอาหารแปรรูปมีโซเดียมและสารปรุงแต่งสูง อาจส่งผลเสียต่อร่างกาย
ก่อนหน้านี้ มีแพทย์เคยให้ข้อมูลว่า การต้มเส้นนานเกินไปจนเละจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งอาจกระทบต่อสุขภาพไตได้ แนะนำให้ต้มเส้นประมาณ 3 นาทีจะเหมาะสมที่สุด พร้อมทั้งเพิ่มผักและใยอาหาร เพื่อช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลและลดผลกระทบต่อระดับน้ำตาลในเลือด
แพทย์ย้ำว่า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ใช่อาหารต้องห้าม แต่ควรรับประทานอย่างรู้เท่าทัน เลือกปรุงอย่างเหมาะสม และไม่รับประทานบ่อยเกินไป เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อสุขภาพในระยะยาว