ชายชาวอเมริกันผู้มีอวัยวะเพศยาวไม่ถึง 3 ซม. เปิดใจประสบการณ์ชีวิต ความสัมพันธ์เชิงคู่รัก และการยอมรับตัวเอง พร้อมให้กำลังใจผู้เผชิญภาวะเดียวกัน
28 ธันวาคม 2568 – ชายชาวอเมริกันจากรัฐนอร์ทแคโรไลนา ที่ถูกระบุว่ามี “อวัยวะเพศที่เล็กที่สุดในโลก” ได้ออกมาเปิดเผยถึงความท้าทายหลายประการที่เขาต้องเผชิญในชีวิต ทั้งด้านความรักและความสัมพันธ์ทางเพศ
โดยประสบการณ์ของเขาถูกเผยแพร่ผ่านบทสัมภาษณ์เก่ากับ IGV Official ซึ่งกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งและกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์
ไมเคิล ฟิลลิปส์ (Michael Phillips) วัย 36 ปี เล่าว่า เขายังไม่แน่ใจว่าตนเองสามารถยอมรับภาวะนี้ได้อย่างเต็มที่ อวัยวะเพศของเขามีความยาวไม่ถึง 1 นิ้ว (ประมาณ 2.54 เซนติเมตร) ซึ่งตรงตามเกณฑ์ทางการแพทย์สำหรับภาวะที่เรียกว่า “ไมโครเพนิส”
ภาวะดังกล่าวถูกนิยามว่าเป็น “อวัยวะเพศชายที่มีขนาดเล็กกว่าปกติอย่างผิดปกติ” โดยมีความยาวไม่เกิน 3.67 นิ้ว (ราว 9.32 เซนติเมตร) และมักตรวจพบตั้งแต่วัยทารกหรือช่วงวัยเด็กตอนต้น พบได้น้อยเพียงประมาณ 0.6% ของประชากรโลก โดยส่วนใหญ่เกิดจากการขาดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในครรภ์ ตามข้อมูลจาก คลีฟแลนด์คลินิก (Cleveland Clinic)
ในวัยเด็ก ฟิลลิปส์เคยคิดว่าตัวเองเพียงแค่เล็กกว่าค่าเฉลี่ย และหวังว่าอวัยวะเพศของเขาจะเจริญเติบโตตามผู้อื่นเมื่อโตขึ้น แต่ความหวังนั้นไม่เป็นจริง เขาต้องเผชิญกับความยากลำบากในการสร้างความสัมพันธ์เชิงคู่รัก และยังเป็นพรหมจรรย์ในวัยผู้ใหญ่
เขาย้อนเล่าถึงเหตุการณ์ในช่วงมัธยมปลาย เมื่อมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเห็นความผิดปกติทางร่างกายของเขาและหัวเราะเยาะ ทำให้เขาหลีกเลี่ยงการออกเดตและการสร้างความสัมพันธ์ไปเป็นเวลานาน แม้เขาจะมีประสบการณ์พยายามสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดบ้าง แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ และค่อย ๆ หมดความสนใจในการออกเดต
ด้วยความท้อแท้ ฟิลลิปส์ตัดสินใจไปพบแพทย์ และพบว่าตนเองมีภาวะทางการแพทย์ดังกล่าว สิ่งนี้กลับช่วยให้เขายอมรับตัวเองได้ง่ายขึ้น เขาย้ำว่า “ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคือ คนมักคิดว่าผู้ชายที่มีขนาดเล็กก็แค่เล็กเท่านั้น โดยไม่ตระหนักว่าอาจเป็นภาวะทางการแพทย์”
ปัจจุบัน ฟิลลิปส์ใช้ประสบการณ์ของตนเองเพื่อให้กำลังใจและช่วยผู้ที่เผชิญภาวะเดียวกัน เขากล่าวว่า “คุณสามารถเลือกที่จะมีความสุขกับการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ ลองหาคนที่คุณไว้ใจและกล้าแบ่งปันปัญหา คุณอาจแปลกใจว่าพวกเขาจะเข้าใจและยอมรับคุณมากกว่าที่คิด”
แม้ภาวะนี้อาจสร้างความท้าทาย แต่ฟิลลิปส์ยังมองโลกในแง่บวก โดยเล่าว่าตนเคยพูดติดตลกเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของสถิติโลกของกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด และคิดว่าตัวเองอาจมี อวัยวะเพศที่เล็กที่สุดในโลกจริง ๆ โดยเขาเสริมว่า “ถ้ามีโอกาส ผมอยากลองเพราะคิดว่ามันอาจช่วยสร้างการรับรู้ให้ผู้คนเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้น”
ที่มา: New York Post
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ทีมข่าวสดรายงาน