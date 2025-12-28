โดนหลอกเต็ม ๆ ชายชาวสิงคโปร์วัย 49 ปี โอนเงินเกือบแสน หวังช่วยสาวติ๊กต็อก อ้างถูกกักขัง-เกือบถูกบังคับค้าประเวณี สัญญาจะเป็นแฟนทันที หากจ่ายหนี้ให้
28 ธันวาคม 2568 – ชายชาวสิงคโปร์โอนเงินจำนวน 3,999 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 97,000 บาท) ให้กับหญิงสาวที่เขาเจอบนติ๊กต็อกเพื่อ “ช่วยเหลือ” หลังจากหญิงสาวอ้างว่าเธอกำลังถูกกักขังในตึกแถว และกำลังจะถูกขายไปเป็นโสเภณี แต่ต่อมาชายคนดังกล่าวจึงรู้ตัวว่าเขาโดนหลอก ทั้งหมดเป็นเพียงแผนต้มตุ๋นเท่านั้น
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายงานว่า ชายคนหนึ่งนามสกุล “หลิน” อายุ 49 ปี ทำงานเป็นช่างแอร์ กำลังดูวิดีโอบนติ๊กต็อก เมื่อวันที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านมา เมื่อมีหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นชาวกวางตุ้ง ประเทศจีน ส่งข้อความหาเขา
โดยหญิงสาวอ้างว่าเธอตกเป็นเหยื่อของการลงทุนฉ้อโกง สูญเงินไป 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 485,000 บาท) หลังจากมาถึงสิงคโปร์เพียง 3 เดือน และถูกกักขังเป็นตัวประกันเพราะไม่สามารถชำระหนี้ได้
หลินกล่าวว่า แม้เขาจะสงสัยในตอนแรก แต่หญิงสาวได้โทรศัพท์หาตัวเขาในวันนั้นที่เริ่มติดต่อออนไลน์ และร้องไห้บอกว่า หากไม่สามารถจ่ายเงินได้ เธอจะถูกบังคับให้ค้าประเวณี ซึ่งแม้ว่าทั้งคู่จะไม่ได้คุยกันนาน แต่เขาก็เชื่อเธอเพราะร้องไห้หนักมาก
หลินพยายามขอให้หญิงสาววิดีโอคอลหลายครั้ง แต่ฝ่ายหญิง “ปฏิเสธ” โดยอ้างว่าคนที่กักขังเธอไม่อนุญาตให้ทำวิดีโอคอล ตลอดการสนทนา หญิงสาวปฏิเสธที่จะส่งรูปให้ดู และไม่ยอมวิดีโอคอลจนกระทั่งวันที่ 19 ธันวาคม ในการวิดีโอคอลสั้น ๆ เธอสวมหน้ากากปิดหน้าและวางสายอย่างรวดเร็ว
เขายังกล่าวว่า ตอนเริ่มคุยกัน เขายังคงระมัดระวังและไม่ได้สัญญาใด ๆ เมื่อหญิงสาวขอให้ชำระหนี้ แต่หญิงสาวเรียกเขาว่า “ที่รัก” และสัญญาว่าจะเป็นแฟนเขาหากเขาชำระหนี้ให้
หลังสนทนาจนถึงวันที่ 20 ธันวาคม “เจ้านาย” ของหญิงสาวส่งที่อยู่ให้กับหลิน พร้อมบอกว่าเขาสามารถพาหญิงสาวไปได้หลังชำระหนี้ โดยที่อยู่ดังกล่าวเป็นตึกแถวสองชั้นและมีประตูเหล็กล็อกอยู่ที่ชั้นล่าง อย่างไรก็ตาม หลังจากโอนเงินไป 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 25,000 บาท) เขาถูกบอกว่าหญิงสาวไม่สามารถปล่อยตัวได้อีกแล้ว เพราะสายเกินไป
วันที่ 22 ธันวาคม หญิงสาวขอความช่วยเหลืออีกครั้ง ทำให้เขาโอนเงินไป 2,999 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 73,000 บาท) หลังจากนั้น “เจ้านาย” ของหญิงสาวขอเงินเพิ่มอีก 3,000 ดอลลาร์สิงคโปร์เพื่อจ่ายค่าเช่า หลินจึงรู้ตัวว่าโดนหลอกและไปแจ้งความกับตำรวจทันที
เมื่อสื่อท้องถิ่นลงพื้นที่ไปตรวจสอบ พบว่าที่อยู่ดังกล่าวเป็นร้านอาหาร ไม่ใช่ที่กักขังแต่อย่างใด ซึ่งผู้ดูแลร้านระบุว่า จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพราะไม่ทราบเรื่องและไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ
หลินเผยว่า เขาเคยถูกหลอกบนเฟซบุ๊กเมื่อ 7 ปีก่อน หลังบริจาคเงินให้กับโพสต์เกี่ยวกับเทพของไทยที่สามารถจุดโคมไฟเพื่อขอพร แต่ถูกขอเงินเพิ่มจนรู้ตัวว่าถูกหลอก แต่ไม่ได้แจ้งความเพราะยอดบริจาคไม่ถึง 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หลังประสบการณ์นั้น เขาหยุดใช้โซเชียลมีเดียไปสองปี และเพิ่งเริ่มใช้ติ๊กต็อกเพราะเพื่อนแนะนำ
หลังเหตุการณ์ล่าสุดนี้ หลินค่อย ๆ ลดการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง ลบบัญชีทั้งหมด และกล่าวว่า “ผมดูทีวีหรือยูทูบเท่านั้น และเพิ่งดาวน์โหลดติ๊กต็อก เพราะเพื่อนบอกว่าทุกคนใช้กัน” พร้อมเสริมว่า “ไม่เคยคาดคิดว่าจะถูกหลอก”
ที่มา: mothership.sg
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ทีมข่าวสดรายงาน