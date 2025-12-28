ทริคขึ้นเครื่องบิน อดีตแอร์สาวเตือน บินระยะไกลกว่า 4 ชม. เลี่ยงเข้าห้องน้ำช่วงนี้ สกปรก-มีกลิ่นแรงที่สุด
การเดินทางโดยเครื่องบิน ไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวหรือเดินทางไปทำงาน หลายคนคงเคยใช้ห้องน้ำบนเครื่องมาแล้ว อดีตแอร์โฮสเตสรายหนึ่งได้เปิดเผยผ่านสื่อว่า ห้องน้ำบนเครื่องบินมีช่วงเวลาที่ “สกปรกที่สุด” อยู่หลายช่วง หากต้องการหลีกเลี่ยงสภาพไม่ถูกสุขลักษณะหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะผู้โดยสารเที่ยวบินระยะไกล ควรใส่ใจคำแนะนำเหล่านี้เป็นพิเศษ
อดีตแอร์โฮสเตสซึ่งเคยทำงานกับสายการบินขนาดใหญ่ เปิดเผยว่า แม้ภายในเครื่องบินจะดูสะอาดเรียบร้อย แต่ในความเป็นจริงกลับมีเชื้อโรคจำนวนมากที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เธอเตือนว่าไม่ควรนอนพิงหน้าต่างเป็นเวลานาน เนื่องจากกรอบหน้าต่าง แผงบังแสง และบริเวณรอบหน้าต่าง เป็นจุดที่ผู้โดยสารจำนวนมากในเที่ยวบินก่อนหน้าเคยสัมผัสด้วยมือหรือศีรษะ ทำให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้ง่าย
นอกจากนี้ ห้องน้ำบนเครื่องบินยังเป็นจุดที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคสูง ผู้โดยสารไม่ควรเข้าใจว่าห้องน้ำจะได้รับการทำความสะอาดอย่างทั่วถึงตลอดเวลา เนื่องจากในอุตสาหกรรมการบินให้ความสำคัญกับรอบการบินและจำนวนผู้โดยสารเป็นหลัก เที่ยวบินมักต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ลูกเรือมีเวลาจำกัดในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างละเอียด
เที่ยวบินระยะไกล 4 ช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้ห้องน้ำ
แม้การกลั้นไม่เข้าห้องน้ำตลอดการเดินทางจะเป็นเรื่องยาก แต่หากต้องการหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่ห้องน้ำสกปรกและมีกลิ่นแรง อดีตแอร์โฮสเตสรายนี้แนะนำให้หลีกเลี่ยง 4 ช่วงเวลาดังต่อไปนี้
- ก่อนเครื่องขึ้นบิน (โดยเฉพาะเที่ยวบินระยะไกล)
- ช่วงใกล้ลงจอด (โดยเฉพาะเที่ยวบินระยะไกล)
- หลังจากเครื่องเจออากาศแปรปรวนและไฟคาดเข็มขัดนิรภัยดับ
- ช่วงหลังเสิร์ฟอาหาร
ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่ผู้โดยสารจำนวนมากพร้อมใจกันใช้ห้องน้ำ จึงมีโอกาสสูงที่ห้องน้ำจะสกปรกและมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะหลังเจออากาศแปรปรวน เมื่อไฟคาดเข็มขัดดับ ผู้โดยสารมักลุกไปเข้าห้องน้ำพร้อมกัน ส่วนหลังมื้ออาหาร ห้องน้ำก็จะถูกใช้งานมาก เนื่องจากอาหารบนเครื่องมักมีไขมันและโซเดียมสูง ทำให้ผู้ที่มีระบบทางเดินอาหารบอบบางรู้สึกไม่สบายท้อง
ช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดในการใช้ห้องน้ำบนเครื่อง
อดีตแอร์โฮสเตสยังแนะนำว่า ช่วงก่อนเริ่มแจกอาหาร เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเข้าห้องน้ำ เพราะเป็นช่วงที่มีผู้ใช้งานน้อยที่สุด พร้อมกันนี้ เธอแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัย ขณะใช้ห้องน้ำบนเครื่องบิน เนื่องจากห้องน้ำเป็นพื้นที่ปิด ไม่มีหน้าต่าง ระบบระบายอากาศไม่ได้ดึงอากาศสะอาดจากภายนอกเข้ามามากนัก
อีกทั้งอากาศถ่ายเทไม่ดี และผู้โดยสารจำนวนไม่น้อยไม่ปิดฝาชักโครกก่อนกดน้ำ การสวมหน้ากากจึงช่วยลดการสูดดมเชื้อโรคในอากาศ และช่วยป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วย คำแนะนำเหล่านี้อาจช่วยให้การเดินทางด้วยเครื่องบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินระยะไกล เป็นประสบการณ์ที่สบายและปลอดภัยต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น