หมู่บ้านเล็ก ๆ บนภูเขาอิตาลี ฉลองการเกิดของทารกคนแรกในรอบ 30 ปี ชาวบ้านหลั่งไหลร่วมยินดี-หนูน้อยกลายเป็นจุดสนใจ ขณะที่ประชากรเพิ่มขึ้นใกล้แตะ 20 คน
28 ธันวาคม 2568 – ในหมู่บ้านเล็ก ๆ บนไหล่เขาของอิตาลี หมู่บ้าน “ปาลยารา เดอี มาร์ซี” ในแคว้นอาบรุซโซ การเกิดของทารกคนหนึ่งได้สร้างความตื่นเต้นและความสุขอันยาวนานให้กับชาวบ้าน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 30 ปี ที่มีเด็กเกิดใหม่ในหมู่บ้านแห่งนี้
ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา หมู่บ้านเงียบสงบแห่งนี้ประสบปัญหาประชากรลดลงเรื่อย ๆ ผู้คนจำนวนมากอพยพไปยังเมืองใหญ่หรือประเทศอื่น ๆ ทำให้ปัจจุบันมีประชากรเพียงไม่กี่สิบคน ขณะที่แมวกลับกลายเป็นผู้ครองพื้นที่อย่างอิสระ เดินเพ่นพ่านตามถนนและพักผ่อนบนกำแพงหินที่โอบล้อมหมู่บ้าน
ทารกคนแรกที่เกิดในรอบ 30 ปีนี้คือ ลารา บูสซี ทราบุคโค การเกิดของเธอทำให้จำนวนประชากรของหมู่บ้านเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 20 คน และกลายเป็นเหตุการณ์ที่คนทั้งหมู่บ้านให้ความสนใจอย่างมาก
พิธีรับศีลล้างบาปของลาราจัดขึ้นที่โบสถ์เล็ก ๆ ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านของเธอ โดยมีชาวบ้านทุกคนเข้าร่วม พร้อมด้วยแมวหลายตัวที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของหมู่บ้าน เนื่องจาก “การเกิดของทารกเป็นเรื่องหายาก” การปรากฏตัวของลาราจึงกลายเป็นความหวังและความสนุกสนานให้กับทุกคน
ซินเซีย ทราบุคโค แม่ของลารา เล่าว่า “แม้แต่ผู้คนที่ไม่เคยได้ยินชื่อหมู่บ้านปาลยารา เดอี มาร์ซี มาก่อน ก็ยังเดินทางมาเยี่ยมเยือนหมู่บ้านเพียงเพราะชื่อของลารา” เธอกล่าวว่า ลูกสาววัยเพียงเก้าเดือนของเธอได้กลายเป็น “คนดัง” ไปแล้ว
ความสุขจากการเกิดของลาราไม่ได้เพียงสะท้อนความอบอุ่นของหมู่บ้านเท่านั้น แต่ยังชี้ให้เห็น “ปัญหาประชากรในอิตาลีที่รุนแรงยิ่งขึ้น” ตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติอิตาลี จำนวนการเกิดในปี 2567 ลดลงเหลือ 369,944 คน ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ และแนวโน้มนี้ดำเนินต่อเนื่องมา 16 ปี
อัตราการเจริญพันธุ์ของประเทศก็อยู่ในระดับต่ำสุด โดยผู้หญิงมีบุตรเฉลี่ยเพียง 1.18 คนต่อคน การลดลงนี้มีหลายสาเหตุ เช่น ความไม่มั่นคงด้านการจ้างงาน การย้ายถิ่นของคนหนุ่มสาว การขาดการสนับสนุนสำหรับมารดาที่ทำงาน และภาวะมีบุตรยากในผู้ชาย
สถานการณ์ในแคว้นอาบรุซโซยิ่งน่ากังวลยิ่งขึ้น ข้อมูลเบื้องต้นของปี 2568 ระบุว่า จำนวนการเกิดยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม จำนวนการเกิดลดลงถึงร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
หมู่บ้านเล็ก ๆ อย่างปาลยารา เดอี มาร์ซี จึงกลายเป็นภาพสะท้อนของปัญหาประชากรสูงอายุและการลดลงของชุมชนทั่วอิตาลี
ที่มา: The Guardian
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ทีมข่าวสดรายงาน