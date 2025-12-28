พ่อหนุ่มฟลอริดาวัย 29 ปี ถูกจับคดีขโมยอะโวคาโดกว่า 180 กก. เตรียมนำเงินไปซื้อของขวัญคริสต์มาสให้ลูกสองคน จนท.รวบคารถเบนซ์ พร้อมผลไม้สด ๆ จากสวน
สื่อต่างประเทศ รายงานว่า ชายชาวฟลอริดาวัย 29 ปี ถูกจับกุมในสัปดาห์นี้ หลังถูกกล่าวหาว่าขโมยอะโวคาโดหลายร้อยกิโลกรัมจากสวนผลไม้ในพื้นที่เมืองไมอามี สหรัฐอเมริกา โดยตำรวจรายงานว่าเหตุเกิดในเช้าวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา เวลาประมาณ 03:10 น. ตามเวลาท้องถิ่น
เอดัล เปเรซ ถูกพบโดยเจ้าหน้าที่ขณะสวมชุดสีดำทั้งตัว กำลังเก็บอะโวคาโดในสวนที่มีรั้วล้อมและป้าย “ห้ามบุกรุก” เจ้าหน้าที่ระบุว่าเขากำลังนำถุงอะโวคาโดน้ำหนักรวมประมาณ 181 กิโลกรัม ออกจากสวน
ตำรวจพบถุงอะโวคาโดหลายถุงอยู่ในรถเมอร์เซเดส-เบนซ์ของเปเรซ และมีถุงที่เหมือนกันวางอยู่ในสวน ซึ่งเต็มไปด้วยผลไม้ที่เพิ่งเก็บสด ๆ รวมถึงอะโวคาโดที่ไม่ได้ห่อหุ้มอีกหลายชิ้นวางในท้ายรถ
โดย เปเรซ ให้การกับตำรวจว่า เขาไม่มีงานทำ และตั้งใจจะขายอะโวคาโดเหล่านี้ เพื่อนำเงินไปซื้อของขวัญคริสต์มาสให้กับลูกสองคนของเขา เจ้าหน้าที่ระบุว่าอะโวคาโดที่ถูกขโมยมีมูลค่าประมาณ 800 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว ๆ 25,000 บาท
จากเหตุการณ์นี้ เปเรซต้องเผชิญข้อหาบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรมและข้อหาขโมยทรัพย์สินมูลค่าสูงระดับสาม ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยในสวนผลไม้
คดีนี้สร้างความสนใจในท้องถิ่น เนื่องจากเป็นเหตุการณ์แปลกประหลาดที่ชายหนุ่มอ้างว่าแรงจูงใจมาจากความรักต่อครอบครัวและความตั้งใจอยากสร้างความสุขให้ลูก ๆ ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส
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ทีมข่าวสดรายงาน