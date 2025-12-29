อ่านนิยายสืบสวนไม่เสียเปล่า! เด็กม. 4 จีนสุดแสบ ใช้ผงชอล์กไขรหัสตู้เซฟกลางห้องเรียน งัดมือถือคืนจากครูประจำชั้น สุดท้ายถูกจับได้ โดนลงโทษตามระเบียบ

29 ธันวาคม 2568 – กลุ่มนักเรียนชาวจีนในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง กลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ หลังงัดแผนสืบสวนสุดแยบยล ใช้ “ผงชอล์ก” เป็นอุปกรณ์ไขรหัสตู้เซฟเก็บโทรศัพท์มือถือในห้องเรียน งานนี้เรียกเสียงฮาจากชาวเน็ตได้ถล่มทลาย

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน เมื่อนักเรียนชายแซ่ “เทียน” จากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 13 ได้แรงบันดาลใจจาก “นิยายแนวสืบสวน” ที่อ่านอยู่ นำผงชอล์กมาทาบนปุ่มรหัสของตู้เก็บโทรศัพท์ เพื่อหารอยนิ้วมือและถอดรหัสตู้เซฟ หวังนำมือถือของตัวเองกลับมา

โรงเรียน

ภาพประกอบ – โรงเรียน จะเก็บโทรศัพท์ของนักเรียนในตู้เซฟ ตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันศุกร์

แม้แผนการจะดูเหมือนหลุดออกมาจากนิยาย แต่สุดท้ายก็ “ไม่รอดสายตาครู” โรงเรียนจึงออกประกาศลงโทษทางวินัย ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา และกลายเป็นกระแสพูดถึงอย่างรวดเร็วในโลกโซเชียล

ตัวแทนโรงเรียนยืนยันว่า “การลงโทษเป็นไปตามระเบียบ” โดยโรงเรียนมีนโยบายห้ามนักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นโรงเรียนประจำ จึงมีตู้ล็อกเกอร์เก็บโทรศัพท์ไว้ให้แต่ละห้อง เพื่อให้นักเรียนสามารถติดต่อครอบครัวได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด

รหัสตู้เซฟ

ภาพประกอบ – รหัสตู้เซฟ เก็บโทรศัพท์ของโรงเรียนอยู่ในการควบคุมของครูประจำชั้น

ตามกฎ นักเรียนต้องฝากโทรศัพท์ไว้เมื่อกลับเข้าโรงเรียนในวันอาทิตย์ และรับคืนได้ในวันศุกร์ โดยรหัสตู้จะอยู่ภายใต้การดูแลของครูประจำชั้น ซึ่งทางโรงเรียนย้ำว่า ประเด็นการลงโทษไม่ได้อยู่ที่ “ความฉลาดในการถอดรหัส” แต่เป็นการนำโทรศัพท์ออกมาโดยไม่ได้รับอนุญาต

หลังเกิดเหตุ โรงเรียนได้เปลี่ยนรหัสตู้ใหม่ พร้อมปรับมาตรการดูแลเข้มขึ้น โดยย้ายตู้ล็อกเกอร์ไปเก็บไว้ในห้องพักครู เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนลองวิชา อีธาน ฮันต์ กันอีก

อีธาน ฮันต์

ภาพประกอบจาก reuters – แม้จะโดนลงโทษ แต่นักเรียนสาย อีธาน ฮันต์ ยังคงได้ใจชาวเน็ต!

เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความขบขันให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมาก

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรายหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า “ดีใจที่ได้เห็นนักเรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณ การอ่านหนังสือเยอะ ๆ ช่วยได้จริง”

อีกรายเขียนว่า “แม้โรงเรียนจะไม่ได้ผิดไปทั้งหมดในจุดยืนของตน แต่ก็ต้องยอมรับว่าเด็ก ๆ กลุ่มนี้เก่ง ฉลาด และกระตือรือร้นมาก”

ขณะที่อีกรายกล่าวติดตลกว่า “ตอนแรกนึกว่าเป็นคดีขโมยโทรศัพท์ ที่ไหนได้แค่เอามือถือของตัวเองคืน ซุกซนจริง ๆ แนะนำให้ไปสมัครเรียนโรงเรียนนายร้อยเลย”

ที่มา: South China Morning Post

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ทีมข่าวสดรายงาน

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