นักสกีเร่งหนีลงเขา หลังภูเขาไฟเอตนา ปะทุขึ้นอีกครั้ง พ่นเถ้าถ่านขึ้นเหนือท้องฟ้า ประกาศเตือนการบินในระดับสีแดง

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. ภูเขาไฟเอตนา (Mount Etna) บนเกาะซิซิลี ประเทศอิตาลี ซึ่งถือเป็นภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นและมีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป ได้เกิดการปะทุขึ้นอีกครั้ง โดยมีเสาเถ้าถ่านและกลุ่มควันหนาทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า ขณะที่บริเวณไหล่เขาด้านล่างยังมีนักท่องเที่ยวที่กำลังเล่นสกีเร่งหนีเอาชีวิตรอดลงจากเขา ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตื่นตระหนกและหวาดเสียวอย่างมาก

สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น และสื่อระหว่างประเทศหลายแห่งรายงานว่า ภูเขาไฟเอตนาเป็นภูเขาไฟที่มีการปะทุบ่อยครั้งอยู่แล้ว โดยสถาบันธรณีฟิสิกส์และภูเขาไฟวิทยาแห่งชาติอิตาลี (INGV) ระบุว่า ระดับความรุนแรงของกิจกรรมภูเขาไฟในช่วงนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน โดยปล่องภูเขาไฟยังคงพ่นเถ้าภูเขาไฟออกมาอย่างต่อเนื่องในปริมาณมาก

รายงานระบุเพิ่มเติมว่า ปล่องภูเขาไฟด้านตะวันออกเฉียงเหนือเกิดกิจกรรมการปะทุแบบสตรอมโบเลียน (Strombolian activity) ทำให้เกิดแสงไฟสว่างขึ้นกลางท้องฟ้ายามค่ำคืนของเกาะซิซิลี จนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากลานสกีในพื้นที่ใกล้เคียง

ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า ปล่องดังกล่าวไม่ได้เกิดปรากฏการณ์น้ำพุลาวา (lava fountain) มาตั้งแต่ปี 1998 ทำให้การปะทุในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ

หลังจากการปะทุของภูเขาไฟ เมื่อเวลา 00.45 น. ของวันที่ 27 ธ.ค. ตามเวลาท้องถิ่น ยังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.4 ใกล้บริเวณภูเขาไฟเอตนา โดยมีความลึกของจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ 32 กิโลเมตร สะท้อนให้เห็นถึงภาวะความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องของภูเขาไฟลูกนี้

เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าว นักวิทยาศาสตร์ได้ประกาศเตือนการบินในระดับสีแดง ซึ่งเป็นระดับสูงสุด อย่างไรก็ตาม ทางการอิตาลีระบุว่า หากปริมาณเถ้าภูเขาไฟยังไม่เพิ่มขึ้นจนส่งผลกระทบโดยตรง เที่ยวบินที่สนามบินใกล้เคียงจะยังคงให้บริการตามปกติ

ผู้เชี่ยวชาญย้ำว่า แม้ลักษณะการปะทุเช่นนี้จะไม่ถือเป็นเรื่องผิดปกติสำหรับภูเขาไฟเอตนา แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนและการคมนาคมในพื้นที่ต่อไป

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