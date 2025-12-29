ไอดอลญี่ปุ่นช็อก! ไลฟ์สดถูกตัดต่อซับปลอม ‘โอกินาวาเป็นของจีน’ แชร์ซ้ำบน Douyin คนดูหลักหมื่น ต้นสังกัดรีบชี้แจง ข้อมูลเท็จสร้างความสับสนในโซเชียล
29 ธันวาคม 2568 – เมื่อเร็วๆ นี้ วิดีโอของคนญี่ปุ่นที่โพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ ถูกตัดต่อใส่ข้อมูลเท็จก่อนเผยแพร่บน Douyin หรือติ๊กต็อกเวอร์ชันจีน
โดยหนึ่งในวิดีโอที่ NTV News นำเสนอ ซับไตเติลปรากฏข้อความว่า “ฉันเป็นสาวริวกิว ถ้าฉันย้ายไปอยู่จีน ควรลองอาหารอะไรดี?” ส่วนอีกวิดีโอที่มีคนเดียวกัน กลับมีซับไตเติลระบุว่า “ฉันมาจากจีน ริวกิว ไม่ใช่คนญี่ปุ่น ฉันอยากย้ายไปอยู่จีน”
ริวกิว หรือกลุ่มเกาะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นรวมถึง โอกินาวา มีประวัติศาสตร์ยาวนานในฐานะ อาณาจักรริวกิว ก่อนจะถูกบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของญี่ปุ่นสมัยใหม่ในปี 2422 ทำให้ประเด็นการตัดต่อซับปลอมเกี่ยวกับโอกินาวาเป็นเรื่องอ่อนไหวและถูกจับตามอง
ผู้โพสต์ต้นฉบับ ซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชาวญี่ปุ่นชื่อ วาดาริโกะ บอกกับสื่อญี่ปุ่นว่าเธอไม่รู้เลยว่าวิดีโอของเธอถูกนำไปโพสต์ซ้ำในจีน และถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
“ฉันมาจากไซตามะ ดังนั้นสิ่งที่ซับไตเติลเขียนออกมาต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง” เธอกล่าว
“ฉันอ่านภาษาจีนไม่ได้ เลยไม่เข้าใจว่ามันเขียนอะไร และมันทำให้ฉันรู้สึกกลัวจริงๆ ฉันไม่รู้ว่าทำไมวิดีโอนั้นถึงมีคนกดไลก์เยอะขนาดนี้ และมันทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจ”
ในวิดีโอต้นฉบับของวาดาริโกะที่โพสต์บน ติ๊กต็อก ไม่มีซับไตเติลใดๆ ขณะที่บัญชี Douyin ที่นำวิดีโอของเธอไปโพสต์ซ้ำ มีวิดีโอมากกว่า 100 คลิป โดยระบุในประวัติว่าเป็นครูประถมอายุ 19 ปี อยู่ริวกิว และมีผู้ติดตามกว่า 77,000 คน
อีกหนึ่งผู้เสียหายที่วิดีโอถูกนำไปตัดต่อคือไอดอลญี่ปุ่น มิยุ คิชิ ซึ่งไลฟ์สดของเธอถูกดึงไปโพสต์บน Douyin พร้อมซับไตเติลและคำบรรยายว่า “หวังว่าริวกิวจะได้กลับคืนในเร็วๆ นี้” และ “เรากำลังตั้งใจเรียนภาษาจีน ตั้งตารอวันกลับคืนเร็วๆ นี้” ต้นสังกัดของคิชิระบุว่าเธอไม่เคยพูดข้อความใดๆ เหล่านี้ และรู้สึกตกใจอย่างมากที่วิดีโอของเธอถูกนำไปใช้ในลักษณะนี้
ด้านการเมือง
มิโนรุ คิฮาระ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น ปฏิเสธตอบสื่อจีนเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. และย้ำว่า “ไม่มีข้อสงสัยใดๆ เลยว่าโอกินาวาเป็นดินแดนของประเทศเรา”
ตามรายงานของ Kyodo News ขณะที่บทความในญี่ปุ่นเกี่ยวกับคำว่า “ริวกิว” เพิ่มขึ้นราว 20 เท่าในเดือนพฤศจิกายน 2568 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยจำนวนบทความพุ่งสูงหลังนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับไต้หวัน
ทากาชิ ยานากิซาวะ หัวหน้าสำนักงาน NNN ประจำจีน ระบุว่า เจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนเคยกล่าวว่า “หากญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาใช้ไต้หวันเป็นเครื่องมือทางการเมือง จีนก็อาจใช้ริวกิวเป็นเครื่องมือเช่นกัน”
เหตุการณ์นี้จึงไม่ใช่แค่ประเด็นของอินฟลูเอนเซอร์หรือไอดอลเท่านั้น แต่ยังเป็นประเด็นร้อนทางโซเชียลและการเมืองระหว่างประเทศ ทำให้คำพูดปลอมเกี่ยวกับ ‘โอกินาวาเป็นของจีน’ กลายเป็นไวรัล สร้างความตกใจและความสับสนในหมู่ผู้ติดตามทั้งในญี่ปุ่นและจีน
ที่มา: mothership.sg
ภาพจาก: 日テレNEWS/YouTube
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ทีมข่าวสดรายงาน