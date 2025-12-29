คานหาย ดราม่าปะทุ! จนท.เมืองมิวนิก รื้ออุปกรณ์เล่นโต้คลื่นลับกลางสวนดัง หลังนักเซิร์ฟลุยติดตั้งกันเองช่วงคริสต์มาส ท่ามกลางข้อกังวลด้านความปลอดภัย
29 ธันวาคม 2568 – การถกเถียงเรื่องการนำการโต้คลื่นกลับคืนสู่สวนสาธารณะอิงลิช การ์เด้น ใจกลางเมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี ทวีความรุนแรงขึ้น หลังเจ้าหน้าที่เมืองเข้า “รื้อคานที่ถูกติดตั้งอย่างลับ ๆ” เพื่อสร้างคลื่นในแม่น้ำไอส์บัค ช่วงวันคริสต์มาสที่ผ่านมา เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ประเด็นความปลอดภัยและอำนาจการจัดการพื้นที่สาธารณะกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา แม่น้ำไอส์บัค เป็นจุดหมายยอดนิยมของนักโต้คลื่นและผู้ชม ด้วยคลื่นสูงราว 1 เมตรที่เกิดจากกระแสน้ำแรง แต่ในเดือนตุลาคม คลื่นดังกล่าวหายไปหลังเจ้าหน้าที่เมืองดำเนินการขุดลอกตะกอน กรวด และเศษวัสดุในลำน้ำ ส่งผลให้เมืองและกลุ่มนักโต้คลื่นเริ่มเจรจาหาทางฟื้นฟูคลื่น
อย่างไรก็ตาม นักโต้คลื่นบางส่วนมองว่ากระบวนการของทางการล่าช้าเกินไป จึงมีบุคคลไม่ทราบชื่อแอบติดตั้งคานขวางลำน้ำในวันคริสต์มาส ทำให้คลื่นกลับมาใช้งานได้ชั่วคราว นักโต้คลื่นหลายคนลงเล่นท่ามกลางอากาศหนาว พร้อมป้ายผ้าบนสะพานใกล้เคียงที่เขียนว่า “Just Watch. Merry Christmas!” หรือ “ดูให้ดี สุขสันต์วันคริสต์มาส!”
แต่ความยินดีของนักโต้คลื่นอยู่ได้ไม่นาน เมื่อเช้าวันอาทิตย์ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเมืองเข้ารื้อโครงสร้างดังกล่าวออกทั้งหมด คลื่นที่เพิ่งฟื้นคืนมาก็หายไปอีกครั้ง โดยทางการย้ำว่าการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว “ไม่ได้รับอนุญาต”
เมืองมิวนิกขอให้ทุกฝ่ายอดทน พร้อมเชิญศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัย Munich University of Applied Sciences เข้ามาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขที่ปลอดภัยมากขึ้น
โดยประเด็นด้าน “ความปลอดภัย” ยิ่งถูกจับตามอง หลังเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา นักโต้คลื่นหญิงวัย 33 ปีเสียชีวิตจากการที่กระดานติดใต้น้ำและไม่สามารถปลดสายรัดได้
กรมสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมของเมืองระบุว่า คานที่ถูกติดตั้งนั้น “ผิดกฎหมายและอาจเป็นอันตราย” พร้อมย้ำว่า หลังเหตุโศกนาฏกรรม เมืองไม่สามารถยอมรับโครงสร้างที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ บริเวณคลื่นแม่น้ำไอส์บัคได้
ขณะเดียวกัน สมาคมโต้คลื่นมิวนิกและสมาคม IGSM แสดงความไม่พอใจ โดยระบุว่า “ทางการตั้งเงื่อนไขมากเกินไป” ทั้งการให้รับผิดชอบความเสี่ยงช่วงทดสอบ และการต้องจัดหาใบรับรองว่าสะพานใกล้เคียงแข็งแรงพอสำหรับยึดอุปกรณ์สร้างคลื่น
สมาคมยังเตือนว่า จุดนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เนื่องจากมีกระแสน้ำรุนแรงและบล็อกคอนกรีตที่อาจเป็นอันตราย พร้อมกำหนดว่าผู้เล่นต้องมีประสบการณ์ ร่างกายแข็งแรง และใช้สายรัดกระดานแบบปลดหลุดได้เท่านั้น
ที่มา: AP
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ทีมข่าวสดรายงาน