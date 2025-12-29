ฮีโร่ตูบ! ชายสูงวัยล้มหมดสติ หยุดหายใจ สุนัขไม่ทิ้ง-เห่าให้คนช่วยเจ้าของ โชคดีมีคนสังเกต ช่วยปั๊มหัวใจ รอดหวุดหวิด
ชายสูงวัยรายหนึ่งรอดชีวิตอย่างหวุดหวิด หลังล้มหมดสติบนชายหาดในมณฑลดอร์เซต ประเทศอังกฤษ โดยมีสุนัขคู่ใจเป็นผู้ช่วยเรียกความสนใจจนมีคนเข้ามาช่วยเหลือได้ทันเวลา
ตามรายงาน เดวิด ฮาวเวิร์ธ ล้มหมดสติขณะเดินอยู่บนชายหาดแซนด์แบงก์ส เมืองพูล หลังจากลงเล่นน้ำทะเล บริเวณดังกล่าวในขณะนั้นแทบไม่มีผู้คน โชคดีที่เขามีสุนัขลาบราดอร์ชื่อ “โบ” อยู่ด้วยในขณะเกิดเหตุ
เมื่อเห็นเจ้าของล้มลง โบเริ่มกระโดดขึ้นลงบนตัวนายเดวิด วิ่งไปมาบนผืนทราย และเห่าเสียงดังเพื่อดึงดูดความสนใจ พฤติกรรมผิดปกติดังกล่าวทำให้ผู้ที่เดินผ่านมาสังเกตเห็นและเข้ามาช่วยเหลือ จนสามารถช่วยชีวิตชายวัย 71 ปีรายนี้ไว้ได้
แคลร์ แดชวูด ซึ่งเดินอยู่กับแฟนของเธอ พอล แฮร์รอลด์ เป็นผู้สังเกตเห็นโบวัย 5 ปีอยู่ข้างนายฮาวเวิร์ธ เธอรีบวิ่งเข้าไปช่วยทันที ทั้งสองช่วยกันพลิกตัวเดวิด ซึ่งขณะนั้นหยุดหายใจแล้ว ให้นอนหงาย และเริ่มทำการปั๊มหัวใจ (CPR) โดยมีเจ้าหน้าที่แพทย์ให้คำแนะนำผ่านทางโทรศัพท์
ขณะเดียวกัน แพทย์นอกเวลางาน 2 คน คือ ราเชล ฮอลล์ และคริส โฮเวลล์ ซึ่งกำลังเดินอยู่บริเวณทางเดินเลียบชายหาด เห็นเหตุการณ์และเข้ามาช่วยสลับกันทำการกดหน้าอก
เมื่อเจ้าหน้าที่กู้ชีพมาถึง ได้ใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED) ช็อกไฟฟ้าถึง 3 ครั้ง ก่อนที่เดวิดจะเริ่มแสดงสัญญาณชีพ จากนั้นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง แพทย์ได้ฝังเครื่องกระตุกหัวใจใกล้หัวใจของเขา และเขาได้รับอนุญาตให้กลับบ้านหลังรักษาตัวหนึ่งสัปดาห์ โดยฟื้นตัวเป็นปกติ
เดวิดกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า เขารู้สึกเป็นหนี้ชีวิตโบ และรู้สึกเหมือนถูกรางวัลใหญ่ในชีวิต “ผมรู้สึกมีความสุขล้นเหลือ มีกำลังใจ มองโลกในแง่ดี และซาบซึ้งใจอย่างมากต่อโบและทุกคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยผม ผมเรียกพวกเขาว่าเทวดาของผม ทุกวันนี้ผมยังดีใจที่ได้มีชีวิตอยู่ และได้โอกาสอีกครั้ง”
ด้านแคลร์เล่าว่า ตอนแรกเธอคิดว่าโบกำลังเล่นอยู่บนชายหาด ก่อนจะรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อเห็นเดวิดนอนหงายอยู่ “เขาเหมือนไม่มีชีวิตแล้ว ตัวม่วงและเย็นเฉียบ ฉันตรวจชีพจรและทางเดินหายใจแต่ไม่พบอะไรเลย แม้จะมีคนรอบข้างพูดว่าเขาเสียชีวิตแล้ว ฉันก็พยายามตั้งสติและช่วยต่อไป สุนัขไม่ได้ขู่หรือทำร้ายฉัน กลับเลียฉันตลอดเวลา เหมือนรู้ว่าฉันกำลังช่วยเดวิด โบคือฮีโร่ตัวน้อยของฉัน”
ราเชล ฮอลล์ หนึ่งในแพทย์ที่เข้าช่วยเหลือ กล่าวเสริมว่า เธอรู้สึกทึ่งกับผลลัพธ์อย่างยิ่ง เพราะเมื่อเห็นเดวิดครั้งแรก เขาแทบไม่มีสัญญาณชีวิตแล้ว
ด้านแซม เคนนาร์ด ผู้จัดการโครงการเครื่องกระตุกหัวใจชุมชนของมูลนิธิหัวใจอังกฤษ ระบุว่า เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องเตือนใจอย่างชัดเจนถึงความสำคัญของการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในภาวะฉุกเฉิน “ชีวิตรอดได้เพราะมีคนสังเกตเห็นภาวะหัวใจหยุดเต้น และเริ่มทำ CPR ทันที ภาวะหัวใจหยุดเต้นสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกที่ และทุกเวลา”