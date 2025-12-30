“เจย์ โจว” คนเดียวไม่พอ! แพลตฟอร์มเดลิเวอรีจีนเปิดตัวเป็นพรีเซนเตอร์ แต่ดันมีแก๊งหน้าเหมือน 4 คนโผล่มาช่วยส่งของ ชาวเน็ตงงหนัก แยกไม่ออกตัวจริงตัวสำรอง
30 ธันวาคม 2568 – โซเชียลจีนกำลังขำกันจนท้องแข็ง หลังกลุ่มนักร้องหน้าเหมือน เจย์ โจว จำนวน 4 คน พร้อมใจกันปล่อยวิดีโอสุดฮา สนับสนุนบทบาทใหม่ของซูเปอร์สตาร์คนดัง ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์แพลตฟอร์มเดลิเวอรีชื่อดัง จนหลายคนแยกไม่ออกว่า อันไหนตัวจริง อันไหนมัลติเวิร์ส?
เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมา แพลตฟอร์มเดลิเวอรียักษ์ใหญ่ของจีนอย่าง Meituan เปิดตัว เจย์ โจว อย่างเป็นทางการ หลังเพิ่งสร้างกระแสจากการร่วมงานกับนักแสดงสาวระดับท็อป หลิว อี้เฟย
เจย์ โจว เจ้าของฉายา “King of Mandopop” เป็นนักร้อง-นักแต่งเพลงจากไต้หวัน ที่มีแฟนคลับเหนียวแน่นในจีนแผ่นดินใหญ่ ด้วยยอดผู้ติดตามมากกว่า 23 ล้านคน จากสไตล์ดนตรีเฉพาะตัวและความเป็นตำนานที่ไม่มีใครเหมือน
ในวิดีโอโฆษณาหลักของ Meituan นักร้องรายนี้ มาในโหมดคูลๆ ใช้น้ำเสียง “Jay-style” อันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมอุทานสั้นๆ แต่จำติดหูว่า “ว้าว เร็วมาก!” เพื่อย้ำภาพลักษณ์เดลิเวอรีที่เร็วปรู๊ดปร๊าด แถมยังมีฉากสั่งชานมกลางวันหนาว แล้วได้เครื่องดื่มร้อนฉ่ามาส่งถึงมืออีกด้วย
แต่ที่ทำให้โซเชียลแตกจริงๆ คือวิดีโออีกคลิปที่ไม่ใช่งานทางการ เมื่อ เจย์ เวอร์ชันหน้าเหมือนทั้ง 4 คน โผล่มาพร้อมกัน สวมยูนิฟอร์มเดลิเวอรีสีเหลือง เลียนแบบทั้งท่าทาง น้ำเสียง และฟีลได้เหมือนจนชาวเน็ตต้องขยี้ตา
หนึ่งในนั้นคือ หย่ง เจี๋ยหลุน นักแสดงที่เคยร่วมงานภาพยนตร์และวาไรตี้ ออกโรงพูดว่า “ผมได้ยินมาว่า Meituan ที่เจย์ โจวเป็นพรีเซนเตอร์ ส่งของเร็วสุดๆ”
ก่อนที่เพื่อนร่วมแก๊งจะรับมุกกันรัวๆ ทั้งนักร้องงานแต่ง นักร้องประจำบาร์ และพ่อค้าแพนเค้ก
ไฮไลต์คือจังหวะชูป้ายผ้าสีแดง พร้อมตะโกนพร้อมกันว่า “ของที่คุณสั่ง เหล่าเจย์จะไปส่งให้เอง!” แม้จะไม่ใช่วิดีโอโปรโมตอย่างเป็นทางการ แต่กลับกลายเป็นไวรัลแรง จนถูกมองว่าเป็นการแสดงความรักจากแฟนคลับแบบธรรมชาติ
ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กันสนั่น บ้างก็แซวว่า “พระเจ้าคงร่างแบบเจย์ โจวไว้หลายเวอร์ชัน ตอนนี้แยกไม่ออกแล้วว่าใครตัวจริง”
ขณะที่อีกคนบอกว่า “Meituan คุ้มเกิน เดิมจ้าง เจย์ คนเดียว ตอนนี้เหมือนได้มาเพิ่มอีกสี่”
แม้จะมีบางเสียงเตือนให้เล่นกันแบบพอดี แต่ความฮาก็ยังถาโถมไม่หยุด โดยประเด็นนี้มียอดรับชมบนโซเชียลจีนทะลุ 140 ล้านครั้ง ไปเรียบร้อย และที่พีกคือ เจย์ ตัวจริง เคยออกมาพูดถึงเหล่าเวอร์ชันหน้าเหมือนด้วยตัวเองว่า “จักรวาลมัลติเวิร์สของเจย์มีอยู่จริง และพวกเขานำพลังบวกกับเสียงหัวเราะมาสู่สังคม”
ที่มา: South China Morning Post
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ทีมข่าวสดรายงาน