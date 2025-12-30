นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น ประชุม Soft Power เชิญกูรูมาหารือแทบครบทุกด้าน เพื่อเตรียมบุกตลาดโลก โดนชาวเน็ตแซว แค่เห็นภาพก็เชื่อแล้ว
หากใครติดตามวงการบันเทิงในประเทศญี่ปุ่น จะทราบดีว่าเป็นประเทศที่ผลิตคอนเทนต์เยอะมาก แต่ไม่ส่งออกตีตลาดโลกอย่างจริงจัง กระทั่งล่าสุดล่ารัฐบาลญี่ปุ่นเดินหน้ายุทธศาสตร์ Soft Power เต็มกำลัง ครอบคลุมไปถึงสื่อทั้งเพลง อนิเมะ และอีกมากมาย
โดยได้กำหนดสถานะให้อุตสาหกรรมคอนเทนต์พวกนี้เป็นหนึ่งในสาขายุทธศาสตร์หลักที่จะลงทุน และผลักดันไปสู่เวทีโลก แต่สิ่งที่น่าสนใจคือผู้ที่มาประชุมไม่มีใครหลุดคาแรกเตอร์เลยสักคน เรียงตามนี้
- Tetsuya Komuro – โปรดิวเซอร์เพลงผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดคนหนึ่งของวงการเพลงป็อปญี่ปุ่น
- Demon Kakka – ศิลปินร็อกเฮฟวี่เมทัลและพิธีกรโทรทัศน์ชื่อดัง
- Kocchi no Kento – ศิลปิน J-Pop
- Awich – แร็พเปอร์
- Takashi Murakami – ศิลปินร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก
- Mamoru Oshii – ผู้กำกับเรื่อง Ghost In The Shell
ที่มา: japannews