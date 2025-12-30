สุนัขจรจัดอยากได้ตุ๊กตา พนง. พยายามแย่งคืน ลูกค้าใจดีซื้อให้ ดีใจวิ่งไปทั่วร้าน กลายเป็นไวรัลดัง ตอนนี้ได้บ้านแล้ว
ในช่วงวันหยุดคริสต์มาส สุนัขจรจัดตัวหนึ่งในเม็กซิโกดูเหมือนจะรับรู้ถึงบรรยากาศแห่งความสุข และเดินเข้าไปในร้านขายของเล่นในท้องถิ่น โดยต้องการเอาตุ๊กตาผ้าที่มันอยากได้เป็นของขวัญคริสต์มาส พนักงานในร้านพยายามห้ามสุนัข แต่โดยไม่คาดคิด ลูกค้าคนอื่น ๆ ไม่เพียงแต่ไม่ไล่สุนัขไปเท่านั้น แต่ยังช่วยจ่ายเงินซื้อของขวัญให้ด้วย ฉากที่น่าประทับใจนี้กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองเมริดา เมืองหลวงของรัฐยูกาตัน ประเทศเม็กซิโก คลิปวิดีโอที่เผยแพร่ทางออนไลน์แสดงให้เห็นสุนัขจรจัดตัวหนึ่งพยายามแย่งตุ๊กตาในร้านขายของเล่น แต่พนักงานของร้านมาพบเข้า และภาพที่พนักงานกับสุนัขกำลังแย่งของเล่นกันนั้นดึงดูดความสนใจของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง
เมื่อเห็นว่า สุนัขไม่ยอมแพ้ พนักงานขายก็รู้สึกสงสารเล็กน้อย แต่ด้วยหน้าที่การงาน เธอจึงปล่อยให้สุนัขขโมยตุ๊กตาไม่ได้ ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายกำลังจนมุม ลูกค้าใจดีคนหนึ่งก็หยิบเงินออกมาซื้อตุ๊กตาให้สุนัข จากนั้นสุนัขก็คาบตุ๊กตาไปรอบ ๆ ห้างอย่างมีความสุข
เรื่องราวสุดซึ้งของสุนัขจรจัดที่ได้รับของขวัญคริสต์มาสในที่สุด กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลก
ต่อมาคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกแชร์ต่อในโลกออนไลน์โดยชาวเน็ต ในโพสต์ของเขา เขาเขียนว่า “สุนัขตัวนี้เศร้ามาก ทุกคนเลยช่วยกันเตรียมของขวัญคริสต์มาสให้มัน ผมไม่รู้ว่าสุนัขตัวนี้เป็นของใคร หวังว่าจะมีใครสักคนรับมันไปเลี้ยง”
วิดีโอแพร่กระจายอย่างรวดเร็วทันทีหลังจากเผยแพร่ โดยมีชาวเน็ตจำนวนมากแสดงความขอบคุณ เช่น ขอบคุณคนที่จ่ายเงินซื้อตุ๊กตา ขอให้ได้รับผลตอบแทนจากพระเจ้าเป็นสองเท่า
สุนัขดูมีความสุขมากที่ได้ของเล่นในที่สุด
มีใครรับเลี้ยงลูกสุนัขตัวนี้ในภายหลังหรือเปล่า?
หลังจากคลิปถูกแชร์อย่างแพร่หลาย มีคนออกตามหาน้องตั้งแต่เช้ามืดวันนั้น เพื่อไม่ให้สุนัขต้องกลับไปนอนข้างถนนอีก เขาพาต้องกลับบ้าน ดูแลอย่างใกล้ชิด และเมื่อเวลาผ่านไป ความผูกพันก็เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งo ตอนนี้มีชื่อแล้ว ชื่อว่า “ธอร์” (Thor)
ตอนนี้ธอร์อยู่ในช่วงปรับตัวให้คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตร่วมกับสัตว์เลี้ยงตัวอื่น ๆ ของอัลลัน เพราะสุนัขยังชินกับชีวิตข้างถนน สิ่งที่ทุกคนให้ความสำคัญที่สุดคือ การอยู่ร่วมกันอย่างสงบและกลมกลืน อัลลันได้ฝากข้อความไว้ว่า “ผมกำลังคุยกับครูฝึก เพื่อขอให้ช่วยให้น้องสามารถอยู่ร่วมกับสัตว์ตัวอื่นของผมได้ ถ้าทำสำเร็จ ผมมั่นใจ 100% ว่าจะให้น้องอยู่กับผม เพราะผมมีเวลาให้เขาอย่างเต็มที่”