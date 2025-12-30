หนุ่มสิงคโปร์เผยประสบการณ์สะเทือนใจ ถูกพ่อแม่ยกเลิกงานเลี้ยงคริสต์มาส เหตุอับอายลูกไม่มีงานทำ ถูกมองว่า ‘ล้มเหลว’ ไม่ประสบความสำเร็จเทียบญาติคนอื่น
30 ธันวาคม 2568 – หนุ่มชาวสิงคโปร์วัย 28 ปี ออกมาแชร์ประสบการณ์ครอบครัวสุดเจ็บปวด ผ่านโลกออนไลน์ หลังพ่อแม่ตัดสินใจยกเลิกงานรวมญาติช่วงคริสต์มาสทั้งหมด เพราะรู้สึกอับอายที่เขา “ล้มเหลว” ในสายตา เมื่อเทียบกับญาติคนอื่น ๆ ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต
ชายหนุ่มเล่าว่า พ่อแม่ไม่อยากเผชิญหน้ากับญาติ ๆ เนื่องจากมองว่าเขายังไม่ประสบความสำเร็จเพียงพอ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับลูกพี่ลูกน้อง ทำให้บรรยากาศการรวมตัวของครอบครัวกลายเป็นเรื่องน่าอึดอัด จนสุดท้าย “ถูกยกเลิก” ทั้งหมด
ในโพสต์ Reddit หัวข้อ “จะจัดการกับความคาดหวังสูงจากครอบครัวยังไง?” เขาย้อนเล่าวัยเด็กในครอบครัวชาวจีนที่มองว่าอาชีพระดับสูงคือมาตรฐานของความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ ทนาย นักการเงิน หรือผู้บริหารในบริษัทใหญ่ ญาติหลายคนของเขาเป็นถึง CEO ผู้ก่อตั้งบริษัท หรือดำรงตำแหน่งระดับสูง ขณะที่ลูกพี่ลูกน้องรุ่นน้องก็มีงานดี รายได้สูง
ตรงกันข้ามกับตัวเขาเอง ชายหนุ่มยอมรับว่าจบการศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ยต่ำ และตกงานตั้งแต่ปีแรกหลังเรียนจบ จากนั้นก็พยายามหางานใหม่มาโดยตลอดแต่ไม่สำเร็จ เขายังเผยว่าความผิดพลาดครั้งใหญ่ในที่ทำงานเดิม เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้บริษัทต้องปิดตัวลง ยิ่งตอกย้ำภาพความล้มเหลวในสายตาครอบครัว
หลังจากตกงาน ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพ่อแม่ก็เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน พวกเขาพูดคุยกับเขาน้อยลง และเว้นระยะห่างทางอารมณ์มากขึ้น จนกระทั่งความไม่พอใจปะทุออกมา พ่อแม่ตัดสินใจยกเลิกงานคริสต์มาส และตะโกนใส่เขาว่าเขาเป็น “ความอับอายของครอบครัว”
ชายหนุ่มยังเผยว่าเขาถูกเปรียบเทียบกับลูกพี่ลูกน้องอยู่ตลอด ทั้งเรื่องหน้าที่การงานและความมั่นคงในชีวิต คนวัยเดียวกันกลายเป็นแพทย์ หรือผู้บริหารในบริษัทต่างประเทศ บางคนเริ่มซื้อบ้านหรือรถคันแรกแล้ว ในขณะที่เขายัง “ว่างงาน” การเปรียบเทียบเหล่านี้ยิ่งซ้ำเติมความทุกข์ในใจอย่างหนัก
ยิ่งไปกว่านั้น เขายังมีพี่น้องที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในสิงคโปร์ การถูกนำไปเทียบกับพี่น้องคนนี้อย่างต่อเนื่อง ทำให้เขารู้สึกกดดันและสิ้นหวัง เขายอมรับว่าต่อสู้กับภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้ามาตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัย และปัจจุบันรู้สึกเหมือนชีวิตเดินมาถึงทางตัน
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ทีมข่าวสดรายงาน