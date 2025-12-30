น้ำใจล้นหลาม! นักศีกษาและชาวเมืองต่อคิวยาวหลายสิบเมตร ซื้อขนม-บริจาคให้พ่อค้าถังหูลู่ชาวจีน หลังสูญเสียลูกชายสุดที่รัก เหลือหลาน 3 คนต้องดูแล

30 ธันวาคม 2568 – ธุรกิจแผงขายขนมถังหูลู่ริมถนนของคุณพ่อ “เทียน” ในมณฑลซานตง ประเทศจีน กลับมาคึกคักอีกครั้งในภาพที่ซาบซึ้งใจ หลังลูกชายวัย 36 ปีของเขาเสียชีวิตด้วยมะเร็งตับ ทิ้งลูกเล็ก 3 คน และคุณปู่คุณย่าที่อายุเกิน 90 ปีไว้ให้ดูแล

ลูกชายของเทียนถูกวินิจฉัยว่ามีมะเร็งระยะสุดท้าย ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา ครอบครัวต้องกู้เงินรักษา แต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตเขาไว้ได้ ภรรยาของเทียนเองก็ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่จากอุบัติเหตุแขนหักเมื่อหลายปีก่อน

ลูกค้า

ลูกค้า จิตใจดีต่อคิวยาวหน้าร้านอาหารของเทียนยามค่ำคืน – ภาพจาก china.cnr.cn

เรื่องราวของครอบครัวเทียนถูกเผยแพร่โดยเจ้าของร้านใกล้เคียง ทำให้กลุ่มนักศึกษาเห็นโพสต์และช่วยกันแชร์อย่างรวดเร็ว คิวหน้าร้านถังหูลู่จึงยาวหลายสิบเมตรในเวลาไม่นาน

ขนมถังหูลู่ที่เทียนขายเป็นผลไม้สดหลายชนิด เช่น ฮอว์ธอร์น สตรอว์เบอร์รี ส้ม และองุ่น ชุบด้วยน้ำตาลละลายเสียบไม้ไผ่ ราคาขายไม้ละ 4 – 5 หยวน (ประมาณ 18 – 23 บาท) นักศึกษาบางคนซื้อ 30 – 40 ไม้เพื่อแบ่งเพื่อน ๆ และสนับสนุนพ่อค้าผู้สูญเสียลูก

บางคนจ่ายมากกว่าปกติ เช่น นักศึกษาคนหนึ่งซื้อเพียง 4 ไม้ แต่จ่ายถึง 1,000 หยวน (ประมาณ 4,500 บาท) นักศึกษาบางคนตั้งกลุ่มแชตเพื่อสั่งถังหูลู่จากเทียนโดยตรง ขณะที่ชาวเมืองคนอื่น ๆ ขับรถมาบริจาคเงินและของใช้ประจำวันให้ครอบครัวเทียนโดยไม่ซื้อขนม

เทียน

พ่อค้า เทียน ทำงานอย่างหนัก พร้อมเล่าให้หลาน ๆ ฟังถึงความเมตตาที่ผู้คนมอบให้หลังการสูญเสียคุณพ่อของพวกเขา – china.cnr.cn

แม้แต่เพื่อนบ้านก็เข้ามาช่วยทำถังหูลู่ให้ เทียนเล่าว่ารายได้ปกติวันละ 200 หยวน (ประมาณ 900 บาท) ตอนนี้พุ่งเป็น 3,000 หยวน (ประมาณ 13,500 บาท) เขารู้สึกผิดที่ได้รับเงินบริจาค โดยไม่ได้ให้สิ่งใดตอบแทน แต่สัญญาว่าจะเลี้ยงลูก ๆ ให้ดีและสอนให้พวกเขาตั้งใจเรียน พร้อมเล่าเรื่องผู้ใจบุญให้ลูกฟังเพื่อสอนการตอบแทนสังคม

ผู้สนับสนุนคนหนึ่งกล่าวว่า “ผมอยากช่วยให้คุณปู่ได้รับความอบอุ่นและกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป” เรื่องราวของครอบครัวเทียนจึงกลายเป็นแรงบันดาลใจและตัวอย่างน้ำใจที่ซาบซึ้งในโซเชียล

 

ที่มา: South China Morning Post

อ่านข่าวเพิ่มเติม: ซึ้งใจถนนอาหาร พ่อค้าแม่ค้าชาวจีนรวมพลัง ระดมรายได้ทั้งวันช่วยเพื่อนป่วยมะเร็ง

ทีมข่าวสดรายงาน

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เริ่มวันพรุ่งนี้ ถล่มยาวๆ 8 วัน กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฉบับที่ 2 ฝนตกหนักถึงหนักมาก เปิดชื่อจังหวัดไหนเสี่ยงบ้าง
2

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 1 โดนเต็มๆวันที่ 18-25 ต.ค.นี้
3

นายช่างหึงโหด ทารุณ ‘นศ.สาว’ ขังในบ้าน 3 วัน ขืนใจซ้ำ แฉตร.ไกล่เกลี่ยให้รับเงินเยียวยา
4

ราคาทองวันนี้ 17 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดแล้ว เผยราคาล่าสุด
5

ตร.เรียกปรับ คนขับตุ๊กตุ๊ก รีดค่าโดยสารนักท่องเที่ยวรัสเซีย 4,000 บาท แต่ได้แค่ 400
6

ปิดฉาก 40 ปี KFC เตรียมเปลี่ยนมาขายโค้กปีหน้า แทน เป๊ปซี่
7

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
8

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569
9

แห่อาลัย "น้องข้าวโพด" นักศึกษาสาววัย 23 ปี เพื่อน ๆ สุดเศร้า
10

ด่วน! ตร.ปะทะกลุ่มคนร้าย จนท.เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2 คนร้ายเสียชีวิต 1 ระทึกนราธิวาส