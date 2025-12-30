น้ำใจล้นหลาม! นักศีกษาและชาวเมืองต่อคิวยาวหลายสิบเมตร ซื้อขนม-บริจาคให้พ่อค้าถังหูลู่ชาวจีน หลังสูญเสียลูกชายสุดที่รัก เหลือหลาน 3 คนต้องดูแล
30 ธันวาคม 2568 – ธุรกิจแผงขายขนมถังหูลู่ริมถนนของคุณพ่อ “เทียน” ในมณฑลซานตง ประเทศจีน กลับมาคึกคักอีกครั้งในภาพที่ซาบซึ้งใจ หลังลูกชายวัย 36 ปีของเขาเสียชีวิตด้วยมะเร็งตับ ทิ้งลูกเล็ก 3 คน และคุณปู่คุณย่าที่อายุเกิน 90 ปีไว้ให้ดูแล
ลูกชายของเทียนถูกวินิจฉัยว่ามีมะเร็งระยะสุดท้าย ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา ครอบครัวต้องกู้เงินรักษา แต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตเขาไว้ได้ ภรรยาของเทียนเองก็ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่จากอุบัติเหตุแขนหักเมื่อหลายปีก่อน
เรื่องราวของครอบครัวเทียนถูกเผยแพร่โดยเจ้าของร้านใกล้เคียง ทำให้กลุ่มนักศึกษาเห็นโพสต์และช่วยกันแชร์อย่างรวดเร็ว คิวหน้าร้านถังหูลู่จึงยาวหลายสิบเมตรในเวลาไม่นาน
ขนมถังหูลู่ที่เทียนขายเป็นผลไม้สดหลายชนิด เช่น ฮอว์ธอร์น สตรอว์เบอร์รี ส้ม และองุ่น ชุบด้วยน้ำตาลละลายเสียบไม้ไผ่ ราคาขายไม้ละ 4 – 5 หยวน (ประมาณ 18 – 23 บาท) นักศึกษาบางคนซื้อ 30 – 40 ไม้เพื่อแบ่งเพื่อน ๆ และสนับสนุนพ่อค้าผู้สูญเสียลูก
บางคนจ่ายมากกว่าปกติ เช่น นักศึกษาคนหนึ่งซื้อเพียง 4 ไม้ แต่จ่ายถึง 1,000 หยวน (ประมาณ 4,500 บาท) นักศึกษาบางคนตั้งกลุ่มแชตเพื่อสั่งถังหูลู่จากเทียนโดยตรง ขณะที่ชาวเมืองคนอื่น ๆ ขับรถมาบริจาคเงินและของใช้ประจำวันให้ครอบครัวเทียนโดยไม่ซื้อขนม
แม้แต่เพื่อนบ้านก็เข้ามาช่วยทำถังหูลู่ให้ เทียนเล่าว่ารายได้ปกติวันละ 200 หยวน (ประมาณ 900 บาท) ตอนนี้พุ่งเป็น 3,000 หยวน (ประมาณ 13,500 บาท) เขารู้สึกผิดที่ได้รับเงินบริจาค โดยไม่ได้ให้สิ่งใดตอบแทน แต่สัญญาว่าจะเลี้ยงลูก ๆ ให้ดีและสอนให้พวกเขาตั้งใจเรียน พร้อมเล่าเรื่องผู้ใจบุญให้ลูกฟังเพื่อสอนการตอบแทนสังคม
ผู้สนับสนุนคนหนึ่งกล่าวว่า “ผมอยากช่วยให้คุณปู่ได้รับความอบอุ่นและกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป” เรื่องราวของครอบครัวเทียนจึงกลายเป็นแรงบันดาลใจและตัวอย่างน้ำใจที่ซาบซึ้งในโซเชียล
ที่มา: South China Morning Post
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ทีมข่าวสดรายงาน