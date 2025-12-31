งานวิจัยชี้ทางลัดฟื้นฟูจิตใจ! เล่น ‘เกมคลาสสิคเก่าๆ’ วิธีง่าย ๆ ช่วยให้ผู้ใหญ่ที่เหนื่อยล้า-เบิร์นเอาต์ รู้สึกสดชื่น มีพลัง และอารมณ์ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ
31 ธันวาคม 2568 – เมื่อปีใกล้จะผ่านไป หลายคนมักรู้สึกเหนื่อย เครียด และหมดแรงทางจิตใจ ความรู้สึกเหล่านี้เรียกว่า “เบิร์นเอาต์” และพบได้บ่อยโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาว แต่ล่าสุดงานวิจัยชิ้นใหม่เผยวิธีง่าย ๆ ที่น่าประหลาดใจในการฟื้นฟูจิตใจ นั่นคือการเล่น เกมคลาสสิคเก่าๆ ของนินเท็นโด เช่น Super Mario Bros.
นักวิจัยจาก Imperial College London ในสหราชอาณาจักร และ Kyushu Sangyo University ในญี่ปุ่น ศึกษาผลกระทบของวิดีโอเกมต่อความเป็นอยู่ทางจิตใจ พวกเขาพบว่าการเล่น Super Mario และเกมที่เกี่ยวข้อง เช่น ซีรีส์ Yoshi สามารถช่วยเรียกความสุขแบบเด็ก ๆ กลับมา ความรู้สึกมหัศจรรย์นี้ช่วยเพิ่มความสุขและลดความเสี่ยงของการเกิดเบิร์นเอาต์
อันเดรียส ไอซิงริช ผู้เขียนหลักของงานวิจัยและอาจารย์จาก Imperial College London ระบุว่า การรับมือกับเบิร์นเอาต์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การดูแลสุขภาพแบบปกติเท่านั้น การกลับไปเชื่อมต่อกับความสุขเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวันก็สามารถช่วยฟื้นฟูจิตใจได้เช่นกัน
นักวิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกกับ นักศึกษามหาวิทยาลัย 41 คน เพื่อทำความเข้าใจผลกระทบของเกมเหล่านี้ นักศึกษากลุ่มนี้อธิบายว่าทำไมเกมมาริโอ้ ถึงมีความพิเศษและไม่เหมือนใครสำหรับพวกเขา และบรรยายถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นขณะเล่นเกม
ผู้เข้าร่วมหลายคนกล่าวว่า เกมเหล่านี้มอบพลังบวกและเป็นช่วงพักผ่อนทางจิตใจ พวกเขารู้สึกเหมือนได้ วันหยุดทางจิตใจ พากลับไปสู่วันเวลาที่ไร้กังวลและมีความสุขในวัยเด็ก บางคนกล่าวว่าการเล่นเกมโยชิทำให้รู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไป เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความหวัง ในขณะที่ซูเปอร์มาริโอ้ สอนให้เห็นความสำคัญของความสุขเล็ก ๆ ในชีวิต
นักศึกษาคนอื่น ๆ กล่าวว่าเกมคลาสสิคเก่าๆ เหล่านี้ช่วยหลีกหนีจากแรงกดดันของการเรียนและชีวิตดิจิทัลที่ออนไลน์ตลอดเวลา เกมเหล่านี้มอบช่วงพักผ่อนที่สดชื่นโดยไม่ก่อให้เกิดแรงกดดัน
นักวิจัยยังทำ แบบสำรวจติดตามผลกับนักศึกษา 336 คน พบว่านักศึกษาที่รู้สึกมีความสุขแบบเด็ก ๆ ขณะเล่นเกมมีความพึงพอใจสูงขึ้นและความเสี่ยงของการเกิดเบิร์นเอาต์ลดลงอย่างชัดเจน
เกมเหล่านี้สร้างความอยากรู้อยากเห็นและความสุข ช่วยปรับอารมณ์ให้ดีขึ้น และทำให้สมองผ่อนคลายเหมือนการเดินเล่นในสวนสวย เสียงและภาพที่สดใสช่วยสร้างความมั่นใจและลดความรู้สึกหมดหนทาง ซึ่งมักเป็นต้นเหตุของเบิร์นเอาต์
ที่มา: Newsweek.
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ทีมข่าวสดรายงาน