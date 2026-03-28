“ปาปา เอสซิดู” โดนเหยียดผิว – ขู่ฆ่า หลังรับบทเป็น “สเนป” ในซีรีส์รีเมกเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ จาก HBO ด้านบริษัทเผยมีมาตรการดูแลอย่างเข้มงวด
HBO ได้เปิดเผยวิดีโอตัวอย่างและภาพชุดแรกของซีรีส์ Harry Potter อย่างเป็นทางการ แน่นอนว่า Harry Potter เป็นภาพยนตร์ที่ครองใจแฟน ๆ มาหลายสิบปี เมื่อมีการนำมาทำใหม่ ย่อมมีทั้งผลตอบรับเชิงบวกและเชิงลบ โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
หนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก คือ ปาปา เอสซิดู นักแสดงผิวดำ ซึ่งรับบท เซเวอร์รัส สเนป ในซีรีส์รีเมกครั้งนี้ เขาได้รับข้อความข่มขู่ถึงชีวิตและการเหยียดผิวมากมาย เนื่องจากแฟน ๆ บางส่วนรับไม่ได้ที่ตัวละครถูกเปลี่ยนแปลงเชื้อชาติ หลังจากที่ต้นฉบับแสดงโดยนักแสดงผู้ล่วงลับ แอลัน ริกแมน
แม้ต้องเผชิญกับกระแสลบ ปาปา เอสซิดู ระบุว่าเขานำคำวิจารณ์เหล่านั้นมาเป็นแรงผลักดันในการแสดง “มันทำให้ผมยิ่งอยากสร้างตัวละครนี้ให้เป็นของผมเอง”
เขายังสะท้อนว่า ในวัยเด็กเขาเคยจินตนาการถึงการได้อยู่ในโลกฮอกวอตส์ และเชื่อว่าการมีตัวแทนที่หลากหลายบนหน้าจอ จะช่วยให้เด็ก ๆ ที่มีพื้นเพคล้ายเขารู้สึกว่าตนเองก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกนั้นได้
HBO ย้ำดูแลใกล้ชิด ท่ามกลางความท้าทาย
ด้านผู้บริหารของ HBO เปิดเผยว่าทางบริษัทได้จัดตั้ง “ทีมรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด” สำหรับโปรเจกต์ซีรีส์ Harry Potter หลังคาดการณ์ล่วงหน้าถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงจากแฟน ๆ
ด้าน Casey Bloys ยอมรับว่า ความสนใจอย่างล้นหลามต่อโปรเจกต์อาจลุกลามไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม แต่ยืนยันว่าทีมงานได้เตรียมความพร้อม ทั้งการให้คำแนะนำแก่นักแสดงและการเฝ้าระวังด้านความปลอดภัย
เขากล่าวว่า “มันเป็นด้านที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการทำงานกับแฟรนไชส์ใหญ่ แต่เราพยายามดูแลและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด”
การกลับมาของ “Harry Potter” ในรูปแบบซีรีส์ครั้งนี้ จึงไม่เพียงเป็นที่จับตาในแง่ความบันเทิง แต่ยังสะท้อนถึงความท้าทายด้านสังคม โดยเฉพาะประเด็นความหลากหลายและการยอมรับในวงการบันเทิงยุคปัจจุบัน
ที่มา: latimes