“ปาปา เอสซิดู” โดนเหยียดผิว – ขู่ฆ่า หลังรับบทเป็น “สเนป” ในซีรีส์รีเมกเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ จาก HBO ด้านบริษัทเผยมีมาตรการดูแลอย่างเข้มงวด

HBO ได้เปิดเผยวิดีโอตัวอย่างและภาพชุดแรกของซีรีส์ Harry Potter อย่างเป็นทางการ แน่นอนว่า Harry Potter เป็นภาพยนตร์ที่ครองใจแฟน ๆ มาหลายสิบปี เมื่อมีการนำมาทำใหม่ ย่อมมีทั้งผลตอบรับเชิงบวกและเชิงลบ โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

หนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก คือ ปาปา เอสซิดู นักแสดงผิวดำ ซึ่งรับบท เซเวอร์รัส สเนป ในซีรีส์รีเมกครั้งนี้ เขาได้รับข้อความข่มขู่ถึงชีวิตและการเหยียดผิวมากมาย เนื่องจากแฟน ๆ บางส่วนรับไม่ได้ที่ตัวละครถูกเปลี่ยนแปลงเชื้อชาติ หลังจากที่ต้นฉบับแสดงโดยนักแสดงผู้ล่วงลับ แอลัน ริกแมน

แม้ต้องเผชิญกับกระแสลบ ปาปา เอสซิดู ระบุว่าเขานำคำวิจารณ์เหล่านั้นมาเป็นแรงผลักดันในการแสดง “มันทำให้ผมยิ่งอยากสร้างตัวละครนี้ให้เป็นของผมเอง”

เขายังสะท้อนว่า ในวัยเด็กเขาเคยจินตนาการถึงการได้อยู่ในโลกฮอกวอตส์ และเชื่อว่าการมีตัวแทนที่หลากหลายบนหน้าจอ จะช่วยให้เด็ก ๆ ที่มีพื้นเพคล้ายเขารู้สึกว่าตนเองก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกนั้นได้

นักแสดงนำ ปัจจุบัน / ต้นฉบับ

HBO ย้ำดูแลใกล้ชิด ท่ามกลางความท้าทาย

ด้านผู้บริหารของ HBO เปิดเผยว่าทางบริษัทได้จัดตั้ง “ทีมรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด” สำหรับโปรเจกต์ซีรีส์ Harry Potter หลังคาดการณ์ล่วงหน้าถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงจากแฟน ๆ

ด้าน Casey Bloys ยอมรับว่า ความสนใจอย่างล้นหลามต่อโปรเจกต์อาจลุกลามไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม แต่ยืนยันว่าทีมงานได้เตรียมความพร้อม ทั้งการให้คำแนะนำแก่นักแสดงและการเฝ้าระวังด้านความปลอดภัย

เขากล่าวว่า “มันเป็นด้านที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการทำงานกับแฟรนไชส์ใหญ่ แต่เราพยายามดูแลและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด”

การกลับมาของ “Harry Potter” ในรูปแบบซีรีส์ครั้งนี้ จึงไม่เพียงเป็นที่จับตาในแง่ความบันเทิง แต่ยังสะท้อนถึงความท้าทายด้านสังคม โดยเฉพาะประเด็นความหลากหลายและการยอมรับในวงการบันเทิงยุคปัจจุบัน

ที่มา: latimes

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