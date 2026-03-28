ตำรวจบุกจับ “อดีตนายกรัฐมนตรีนปาล”เอพี รายงานวันที่ 28 มี.ค. ว่า ตำรวจเนปาลจับกุม นายขัฑคประสาท ศรรมา โอลี หรือ เค.พี. ศรรมา โอลี อดีตนายกรัฐมนตรีเนปาลเมื่อช่วงเช้าตามเวลาท้องถิ่น เพื่อสอบสวนกรณีมีผู้เสียชีวิต 76 รายจากเหตุประท้วงรุนแรงเมื่อเดือนก.ย.2568 ซึ่งนำไปสู่การโค่นล้มรัฐบาลและจัดการเลือกตั้งใหม่

อดีตนายกรัฐมนตรี ขัดกา ปราสาด โอลิ ถูกนำตัวไปตรวจร่างกายตามขั้นตอนหลังถูกตำรวจจับกุมในกรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2569

Former Prime Minister Khadga Prasad Oli is taken for procedural medical checkup after he was arrested by police in Kathmandu, Nepal, Saturday, March 28, 2026. (AP Photo/Niranjan Shrestha)

รายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่นำกำลังบุกจับนายโอลีที่บ้านพักชานกรุงกาฐมาณฑุ นอกจากนี้ยังจับกุมนายราเมศ เลขัก อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งถูกกล่าวหาว่าสั่งให้เจ้าหน้าที่เปิดฉากยิงใส่ผู้ประท้วง

ด้าน นายสุทัน คูรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบัน ระบุถึงการจับกุมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า “ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย เราได้ควบคุมตัวอดีตนายกรัฐมนตรีเค.พี. ศรรมา โอลี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ราเมศ เลขัก แล้ว” ก่อนย้ำว่านี่ไม่ใช่การแก้แค้นแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความยุติธรรม

ภาพถ่ายจากแฟ้มภาพ - ขัดกา ปราสาด โอลิ (ซ้าย) ประธานพรรคคอมมิวนิสต์เนปาล ออกจากที่พักเพื่อพบปะผู้สนับสนุนหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ในกรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567

ตำรวจบุกจับ “อดีตนายกรัฐมนตรีนปาล” – FILE – Khadga Prasad Oli, left, the chairman of the Communist Party of Nepal leaves his residence to meet his supporters after being appointed as Prime Minister, in Kathmandu, Nepal, Sunday, July 14, 2024. (AP Photo/Niranjan Shrestha,File)

คณะกรรมการสอบสวนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเรียกร้องให้ลงโทษจำคุกสูงสุด 10 ปีแก่นายโอลี นายเลขัก และผู้บัญชาการตำรวจในขณะนั้น การจับกุมเกิดขึ้น 1 วันหลังรัฐบาลใหม่ที่นำโดยนายบาเลนทรา ชาห์ อดีตนักร้องแร็ปเปอร์ชื่อดังที่ผันตัวมาเป็นนักการเมือง ทำพิธีสาบานตนรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

หลังจากพรรครัสตรียา สวาตันตรา (อาร์เอสพี) พรรคฝ่ายกลางที่นายชาห์ก่อตั้งมานาย 3 ปี ได้รับชัยชนะถล่มทลายคว้า 182 ที่นั่งในสภาซึ่งมีสมาชิก 275 คนในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 5 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยเมื่อต้นเดือนมี.ค. นายชาห์ให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 2,300 คน

ภาพถ่ายจากแฟ้มภาพ - นายขัดกา ปราสาด โอลิ นายกรัฐมนตรีที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งใหม่ กล่าวคำปฏิญาณตนหลังเข้ารับตำแหน่ง ณ ทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2024

ตำรวจบุกจับ “อดีตนายกรัฐมนตรีนปาล” – FILE -The then newly elected Prime Minister Khadga Prasad Oli greets after the oath of office in President residence in Kathmandu, Nepal, July 15, 2024. (AP Photo/Niranjan Shrestha, File)

ภาพถ่ายจากแฟ้มภาพ - กฤษณะ บาฮาดูร์ มาฮารา ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์เนปาล (เหมาอิสต์) (ซ้ายสุด) ราเมศ เลคฮัก ผู้นำพรรคคองเกรสเนปาล (คนที่สองจากซ้าย) และประทีป เนปาล ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์เนปาล (รวมมาร์กซิสต์-เลนินิสต์) ออกมาหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเนปาลกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในกรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2551

FILE – Leaders of Nepal Communist Party’s (Maoist) Krishna Bahadur Mahara, left, Nepal Congress Party’s Ramesh Lekhak, second left, and Nepal Communist Party’s (Unified Marxist Leninist) Pradeep Nepal come out after a meeting of Nepal Cabinet ministers with the election commissioner, in Katmandu, Nepal, Tuesday, March 11, 2008. (AP Photo/Binod Joshi,File)

 

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