ตำรวจบุกจับ “อดีตนายกรัฐมนตรีนปาล” – เอพี รายงานวันที่ 28 มี.ค. ว่า ตำรวจเนปาลจับกุม นายขัฑคประสาท ศรรมา โอลี หรือ เค.พี. ศรรมา โอลี อดีตนายกรัฐมนตรีเนปาลเมื่อช่วงเช้าตามเวลาท้องถิ่น เพื่อสอบสวนกรณีมีผู้เสียชีวิต 76 รายจากเหตุประท้วงรุนแรงเมื่อเดือนก.ย.2568 ซึ่งนำไปสู่การโค่นล้มรัฐบาลและจัดการเลือกตั้งใหม่
รายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่นำกำลังบุกจับนายโอลีที่บ้านพักชานกรุงกาฐมาณฑุ นอกจากนี้ยังจับกุมนายราเมศ เลขัก อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งถูกกล่าวหาว่าสั่งให้เจ้าหน้าที่เปิดฉากยิงใส่ผู้ประท้วง
ด้าน นายสุทัน คูรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบัน ระบุถึงการจับกุมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า “ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย เราได้ควบคุมตัวอดีตนายกรัฐมนตรีเค.พี. ศรรมา โอลี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ราเมศ เลขัก แล้ว” ก่อนย้ำว่านี่ไม่ใช่การแก้แค้นแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความยุติธรรม
คณะกรรมการสอบสวนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเรียกร้องให้ลงโทษจำคุกสูงสุด 10 ปีแก่นายโอลี นายเลขัก และผู้บัญชาการตำรวจในขณะนั้น การจับกุมเกิดขึ้น 1 วันหลังรัฐบาลใหม่ที่นำโดยนายบาเลนทรา ชาห์ อดีตนักร้องแร็ปเปอร์ชื่อดังที่ผันตัวมาเป็นนักการเมือง ทำพิธีสาบานตนรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
หลังจากพรรครัสตรียา สวาตันตรา (อาร์เอสพี) พรรคฝ่ายกลางที่นายชาห์ก่อตั้งมานาย 3 ปี ได้รับชัยชนะถล่มทลายคว้า 182 ที่นั่งในสภาซึ่งมีสมาชิก 275 คนในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 5 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยเมื่อต้นเดือนมี.ค. นายชาห์ให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 2,300 คน
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