แพทย์เตือนอาหารเสริมธรรมชาติอาจถึงตาย สหรัฐฯ วิกฤตกระท่อม ผู้ป่วยพุ่งกว่า 1,150% เสียชีวิตอย่างน้อย 233 ราย ไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่คิด
วันที่ 28 มี.ค. 69 สื่อต่างประเทศ รายงานว่า แพทย์และหน่วยงานด้านสาธารณสุขสหรัฐฯ ออกมาเตือนถึงอันตรายของอาหารเสริมที่หลายคนเข้าใจว่า ปลอดภัยเพราะมาจากธรรมชาติ หลังจำนวนผู้ป่วยจากการใช้กระท่อม พุ่งสูงขึ้นมากกว่า 1,150% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
ผลการศึกษาล่าสุดของศูนย์พิษวิทยาทั่วประเทศเกี่ยวกับกระท่อมพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเกือบ 1,200% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยในปี 2025 มีรายงานสูงสุดถึง 3,434 เคส จากเพียง 258 เคสเมื่อ 10 ปีก่อน
กระท่อมคืออะไร ทำไมถึงได้รับความนิยม
กระท่อมเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย โดยใบกระท่อมถูกนำมาใช้ในรูปแบบผง แคปซูล หรือสารสกัดเข้มข้นออกฤทธิ์ต่อสมองในลักษณะคล้ายยา opioid เช่น มอร์ฟีนและโคเดอีน เพื่อเพิ่มพลังงาน บรรเทาอาการปวด และช่วยให้อารมณ์ดีขึ้น
ในปริมาณน้อย กระท่อมจะออกฤทธิ์กระตุ้น ทำให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า แต่หากใช้ในปริมาณมาก จะออกฤทธิ์กดประสาท ให้ความรู้สึกผ่อนคลายหรือเคลิบเคลิ้ม
แม้หลายคนใช้กระท่อมเพื่อบรรเทาอาการปวด วิตกกังวล หรือแม้แต่ช่วยเลิกยาเสพติด แต่ข้อมูลชี้ชัดว่ากระท่อมไม่ใช่สารที่ปลอดภัย ผลข้างเคียงที่พบได้ ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก ง่วงซึม ปากแห้ง คันตามร่างกาย เบื่ออาหาร ปวดกล้ามเนื้อ
ขณะที่อาการรุนแรงอาจถึงขั้นความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว ภาวะจิตหลอน ชัก หรือหายใจล้มเหลว กล้ามเนื้อสลาย
ที่น่ากังวลคือ เมื่อใช้ร่วมกับยาอื่น เช่น ยาต้านซึมเศร้า หรือสารเสพติดผิดกฎหมาย ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยข้อมูลระบุว่าเคสที่ใช้หลายสารร่วมกันมีอัตราเข้าโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเกือบ 1,300%
ระหว่างปี 2015–2025 มีรายงานผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับกระท่อมอย่างน้อย 233 ราย โดยกว่า 180 รายเกี่ยวข้องกับการใช้ร่วมกับสารอื่น
นอกจากนี้ ยังพบว่าผลิตภัณฑ์กระท่อมบางชนิดมีการปนเปื้อนโลหะหนักหรือเชื้อแบคทีเรีย เช่น Salmonella เนื่องจากไม่มีการควบคุมมาตรฐานการผลิต
ด้านหน่วยงานด้านสาธารณสุขของสหรัฐกำลังผลักดันให้ควบคุมสาร 7-OH ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์รุนแรง โดยผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า สารดังกล่าวมีฤทธิ์แรงกว่ามอร์ฟีน และอาจนำไปสู่ปัญหาการเสพติดระลอกใหม่ หากไม่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด
ขอบคุณที่มา newyork post
เรียบเรียงโดยทีมข่าวสดออนไลน์