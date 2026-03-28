อินโดนีเซียเริ่มแล้ว! – วันที่ 28 มี.ค. เอพี รายงานว่า อินโดนีเซีย เริ่มบังคับใช้มาตรการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีเข้าถึง สื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย)
หลังผ่านการอนุมัติเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา โดยให้เหตุผลว่าการเข้าถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลอาจทำให้เด็กเห็นสื่อลามกอนาจาร การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ การฉ้อโกงทางออนไลน์ และการเสพติดอินเทอร์เน็ต
ความเคลื่อนไหวนี้ทำให้อินโดนีเซียกลายเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ห้ามเด็กมีบัญชีบนแพลตฟอร์มยูทูบ ติ๊กต็อก เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม เธรดส์ เอ็กซ์ บีโก้ไลฟ์ และโรบล็อกซ์
มาตรการนี้สอดคล้องกับออสเตรเลียซึ่งบังคับใช้เมื่อปี 2568 และเป็นครั้งแรกของโลกที่ห้ามเด็กเข้าถึงใช้โซเชียลมีเดีย ทางการอินโดนีเซียระบุว่าการบังคับใช้ข้อจำกัดจะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนกว่าทุกแพลตฟอร์มจะปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว
นางเมทยา ฮาฟิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและกิจการดิจิทัลของอินโดนีเซีย กล่าวเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ 27 มี.ค. “รัฐบาลได้สั่งการให้แพลตฟอร์มดิจิทัลทั้งหมดที่ดำเนินงานในอินโดนีเซียปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์ และบริการของตนให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยทันที”
พร้อมย้ำว่า “จะไม่มีการผ่อนปรนในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายและทุกหน่วยงานธุรกิจที่ดำเนินงานในอินโดนีเซียจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของอินโดนีเซีย” ก่อนหน้านี้นางฮาฟิดกล่าวว่ามาตรการนี้จะใช้กับเด็กราว 70 ล้านคนจากประชากรกว่า 280 ล้านคนในอินโดนีเซีย
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