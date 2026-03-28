อินโดนีเซียเริ่มแล้ว! – วันที่ 28 มี.ค. เอพี รายงานว่า อินโดนีเซีย เริ่มบังคับใช้มาตรการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีเข้าถึง สื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย)

หลังผ่านการอนุมัติเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา โดยให้เหตุผลว่าการเข้าถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลอาจทำให้เด็กเห็นสื่อลามกอนาจาร การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ การฉ้อโกงทางออนไลน์ และการเสพติดอินเทอร์เน็ต

อินโดนีเซียเริ่มแล้ว! - เด็กหนุ่มวัยรุ่นใช้โทรศัพท์มือถือท่องสื่อสังคมออนไลน์ในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569

อินโดนีเซียเริ่มแล้ว! – Teenage boys use their mobile phones to browse social media in Jakarta, Indonesia, March 16, 2026. Indonesia began enforcing restrictions on social media accounts for children under 16 on March 28, becoming the first country in South-east Asia to adopt nationwide curbs as governments worldwide take a tougher approach to limit harmful online content. (AP Photo/Dita Alangkara)

ความเคลื่อนไหวนี้ทำให้อินโดนีเซียกลายเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ห้ามเด็กมีบัญชีบนแพลตฟอร์มยูทูบ ติ๊กต็อก เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม เธรดส์ เอ็กซ์ บีโก้ไลฟ์ และโรบล็อกซ์

มาตรการนี้สอดคล้องกับออสเตรเลียซึ่งบังคับใช้เมื่อปี 2568 และเป็นครั้งแรกของโลกที่ห้ามเด็กเข้าถึงใช้โซเชียลมีเดีย ทางการอินโดนีเซียระบุว่าการบังคับใช้ข้อจำกัดจะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนกว่าทุกแพลตฟอร์มจะปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว

เด็กชายวัยรุ่นใช้โทรศัพท์มือถือในกรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย วันที่ 16 มีนาคม 2026

Teenage boys use their mobile phone in Jakarta, Indonesia, March 16, 2026. The policy, influenced by Australia’s landmark curbs, marks one of the most aggressive efforts yet to police how minors use digital platforms in the world’s fourth-most populous nation. (AP Photo/Dita Alangkara)

นางเมทยา ฮาฟิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและกิจการดิจิทัลของอินโดนีเซีย กล่าวเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ 27 มี.ค. “รัฐบาลได้สั่งการให้แพลตฟอร์มดิจิทัลทั้งหมดที่ดำเนินงานในอินโดนีเซียปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์ และบริการของตนให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยทันที”

พร้อมย้ำว่า “จะไม่มีการผ่อนปรนในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายและทุกหน่วยงานธุรกิจที่ดำเนินงานในอินโดนีเซียจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของอินโดนีเซีย” ก่อนหน้านี้นางฮาฟิดกล่าวว่ามาตรการนี้จะใช้กับเด็กราว 70 ล้านคนจากประชากรกว่า 280 ล้านคนในอินโดนีเซีย

อินโดนีเซียเริ่มแล้ว! - เด็กหญิงเล่น Roblox บนโทรศัพท์มือถือที่บ้านของเธอในกรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย วันที่ 14 มีนาคม 2026

Maura Munthe plays Roblox on her mobile phone at her house in Jakarta, Indonesia, March 14, 2026. There has been mounting alarm over cyberbullying, pornography, online fraud and compulsive screen use in a country where social media has become deeply embedded in daily life and where about 70 million people are under the age of 16. (AP Photo/Dita Alangkara)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ13 ฉบับสุดท้าย จับตา24ชม. ฝนตกหนักถึงหนักมาก
2

ชาวบ้านเห็นกระบะ จอดนานผิดสังเกต ผงะ เจอร่าง จ.ส.ต. วัย37 เสียชีวิตสลดคารถ
3

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
4

'ไฮโซปอ-ตนุภัทร' แจงเหตุประท้วงแข่งโกคาร์ต ‘น้องพายุ’ ยันไม่ใช่เพราะลูกแพ้
5

จับตาผลประท้วง! ‘พายุ’ ลูก ‘ชมพู่-น็อต’ คว้าที่ 1 โกคาร์ท แต่ยังไม่ได้รับถ้วย หลังผู้จัดการทีมยื่นค้านผลการแข่งขัน
6

ทีมเซอร์วิสรถแข่ง ‘น้องพายุ’ แจงแล้ว ยืนยันไม่ได้โกง รถแข่งผ่านตรวจสภาพ เสื้อสูบที่ใช้ถูกต้อง
7

ราคาทองวันนี้ 13 ต.ค.69 ร่วงลง ประกาศ อัปเดตตลาดราคาทองคำวันนี้
8

อันดับ 5 ราศี โชคพุ่ง รวยรุ่ง เสือติดปีก รอบนี้มาแรงจัด รับทรัพย์ฉ่ำ เงินเข้า
9

ชีวิตคู่สะดุดไม่รู้ตัว! ผู้เชี่ยวชาญเผย 5 ข้อผิดพลาดที่คู่รักมักมองข้าม พร้อมวิธีรับมือ
10

ไรเดอร์หนุ่ม วัย32ปี ขี่จักรยานยนต์ พุ่งชนท้าย รถบรรทุก 10 เสียชีวิตคาที่ แถมถูกมอเตอร์ไซค์ ชนซ้ำร่าง