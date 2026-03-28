อิหร่านยิง “ฐานทัพอากาศสหรัฐ”บีบีซี รายงานว่า อิสราเอลเปิดเผยว่ากองทัพโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังขู่ว่าจะยกระดับและขยายปฏิบัติการต่อต้านอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ด้านทางการอิหร่านสาบานว่าจะตอบโต้และโจมตี ฐานทัพอากาศปรินซ์สุลต่าน ในซาอุดีอาระเบีย ส่งผลให้ทหารอเมริกันได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 12 นาย และเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศหลายลำได้รับความเสียหาย

ตามรายงานของซีบีเอสระบุว่ามีทหาร 2 นายที่อาการสาหัสมาก ส่วนวอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานว่าทหารอยู่ในอาคารฐานทัพขณะเกิดการโจมตีซึ่งรวมถึงขีปนาวุธอย่างน้อย 1 ลูกและโดรนอีกหลายลำ

สำนักงานพลังงานปรมาณูของอิหร่านระบุว่า โรงงานนิวเคลียร์ชาฮิด โฆนดอบ เฮฟวี วอเตอร์ คอมเพล็กซ์ ในเมืองอารัก และ โรงงานอาร์ดาคาน โรงงานผลิตก้อนยูเรเนียมในจังหวัดแยซด์ถูกโจมตี ตามรายงานของสำนักข่าวไออาร์เอ็นเอระบุว่าไม่มีผู้เสียชีวิตและไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ต่อมากองทัพอิสราเอลกล่าวว่าการโจมตีครั้งนี้ถือเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ต่อโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน

ภาพถ่ายดาวเทียมอ้างว่าแสดงให้เห็นเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงของกองทัพอากาศสหรัฐฯ จอดอยู่กลางแจ้งที่ฐานทัพอากาศเจ้าชายสุลต่านในซาอุดีอาระเบีย โดยบางลำได้รับความเสียหาย

Satellite photo claims to show U.S. Air Force refueling aircrafts parked in the open at Prince Sultan Airbase in Saudi Arabia, with some seen damaged. US media is now reporting that at least 12 American soldiers were injured in the Iranian strike on Saudi Arabia’s Prince Sultan Airbase. (Photo via X)

พล.ต.เซย์เยด มาจิด มูซาวี ผู้บัญชาการกองกำลังอวกาศของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (ไออาร์จีซี) กล่าวเตือนพนักงานในบริษัทอุตสาหกรรมต่างที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐและอิสราเอลทั่วทั้งภูมิภาคตะวันออกกกลางให้รีบออกจากสถานที่ทำงานทันที

รวมถึงเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่รอบๆ โรงงานเหล่านี้ในตะวันออกกลางว่าอิหร่านจะลงโทษเพื่อเอาคืน “ครั้งนี้สมการจะไม่ใช่ตาต่อตา ฟันต่อฟัน อีกต่อไปแล้ว รอสักหน่อยเถอะ” พล.ต.มูซาวีระบุในโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์

ขณะที่กรุงเตหะราน เมืองหลวงของอิหร่าน เผชิญไฟฟ้าดับในพื้นที่บางส่วนทางตะวันออกหลังอิสราเอลโจมตีทางอากาศ ส่วนเมืองเทลอาวีฟของอิสราเอลมีเสียงระเบิดดังสนั่นไปทั่วและหน่วยกู้ภัยเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือในเขตที่ได้รับผลกระทบเกือบสิบแห่ง

ภาพถ่ายดาวเทียมอ้างว่าแสดงให้เห็นเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงของกองทัพอากาศสหรัฐฯ จอดอยู่กลางแจ้งที่ฐานทัพอากาศเจ้าชายสุลต่านในซาอุดีอาระเบีย โดยบางลำได้รับความเสียหาย

Satellite photo claims to show U.S. Air Force refueling aircrafts parked in the open at Prince Sultan Airbase in Saudi Arabia, with some seen damaged. At least two of the soldiers have been “very seriously injured”, with the Wall Street Journal reporting that they were inside a building at the base when it was struck. (Photo via X)

นายอิสราเอล แคตซ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอล ให้คำมั่นว่าอิหร่านจะต้องชดใช้ในราคาที่หนักหน่วงและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สำหรับอาชญากรรมสงครามครั้งนี้

กองทัพอิสราเอลกล่าวว่าการโจมตีเมื่อวันศุกร์มุ่งเป้าไปยังสถานที่ใจกลางกรุงเตหะรานซึ่งเป็นแหล่งผลิตขีปนาวุธและอาวุธอื่นๆ นอกจากนี้ยังโจมตีฐานยิงขีปนาวุธและสถานที่เก็บอาวุธทางตะวันตกของอิหร่านด้วย

สำหรับสถานการณ์ในชาติอาหรับ กระทรวงกลาโหมซาอุดีอาระเบียแถลงว่ายิงสกัดขีปนาวุธและโดรนที่พุ่งเป้าโจมตีกรุงริยาด เมืองหลวงของประเทศ ส่วนกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนแถลงว่ามีผู้เสียชีวิต 2 รายจากการโจมตีของอิสราเอล

ทางการคูเวตเปิดเผยว่าท่าเรือชูเวย์กห์ในกรุงคูเวตซิตี และท่าเรือมูบารัก อัล กาบีร์ ทางตอนเหนือ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างภายใต้โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีนได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจากการโจมตี

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอาวุธของกองทัพอากาศสหรัฐฯ ตรวจสอบอาวุธบนเครื่องบินขับไล่ F-16 Fighting Falcon หลังจากการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศที่ฐานทัพอากาศเจ้าชายสุลต่าน ประเทศซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566

อิหร่านยิง “ฐานทัพอากาศสหรัฐ” – ภาพประกอบ – U.S. Air Force armament systems specialist performs weapons checks on an F-16 Fighting Falcon after hot pit refueling at Prince Sultan Air Base, Saudi Arabia, Aug. 15, 2023. The attack included at least one missile and several drones, and several aerial refuelling planes have also suffered damage, unnamed sources told the New York Times and Wall Street Journal. The Pentagon and US Central Command had not responded to media outlets’ requests for comment at the time of reporting. (Photo via U.S. Air Force)

เจ้าหน้าที่กองทัพอากาศสหรัฐฯ กำลังเคลื่อนพลเครื่องบินลำเลียง KC-10 Extender ลำสุดท้าย ออกจากฐานทัพอากาศเจ้าชายสุลต่าน ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2023

อิหร่านยิง “ฐานทัพอากาศสหรัฐ” – ภาพประกอบ – U.S. Air Force personnel taxi out the last KC-10 Extender at Prince Sultan Air Base, Kingdom of Saudi Arabia, Oct. 5, 2023. (Photo via U.S. Air Force)

 

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