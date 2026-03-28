อิหร่านยิง “ฐานทัพอากาศสหรัฐ” – บีบีซี รายงานว่า อิสราเอลเปิดเผยว่ากองทัพโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังขู่ว่าจะยกระดับและขยายปฏิบัติการต่อต้านอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ด้านทางการอิหร่านสาบานว่าจะตอบโต้และโจมตี ฐานทัพอากาศปรินซ์สุลต่าน ในซาอุดีอาระเบีย ส่งผลให้ทหารอเมริกันได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 12 นาย และเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศหลายลำได้รับความเสียหาย
ตามรายงานของซีบีเอสระบุว่ามีทหาร 2 นายที่อาการสาหัสมาก ส่วนวอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานว่าทหารอยู่ในอาคารฐานทัพขณะเกิดการโจมตีซึ่งรวมถึงขีปนาวุธอย่างน้อย 1 ลูกและโดรนอีกหลายลำ
สำนักงานพลังงานปรมาณูของอิหร่านระบุว่า โรงงานนิวเคลียร์ชาฮิด โฆนดอบ เฮฟวี วอเตอร์ คอมเพล็กซ์ ในเมืองอารัก และ โรงงานอาร์ดาคาน โรงงานผลิตก้อนยูเรเนียมในจังหวัดแยซด์ถูกโจมตี ตามรายงานของสำนักข่าวไออาร์เอ็นเอระบุว่าไม่มีผู้เสียชีวิตและไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ต่อมากองทัพอิสราเอลกล่าวว่าการโจมตีครั้งนี้ถือเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ต่อโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน
พล.ต.เซย์เยด มาจิด มูซาวี ผู้บัญชาการกองกำลังอวกาศของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (ไออาร์จีซี) กล่าวเตือนพนักงานในบริษัทอุตสาหกรรมต่างที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐและอิสราเอลทั่วทั้งภูมิภาคตะวันออกกกลางให้รีบออกจากสถานที่ทำงานทันที
รวมถึงเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่รอบๆ โรงงานเหล่านี้ในตะวันออกกลางว่าอิหร่านจะลงโทษเพื่อเอาคืน “ครั้งนี้สมการจะไม่ใช่ตาต่อตา ฟันต่อฟัน อีกต่อไปแล้ว รอสักหน่อยเถอะ” พล.ต.มูซาวีระบุในโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์
ขณะที่กรุงเตหะราน เมืองหลวงของอิหร่าน เผชิญไฟฟ้าดับในพื้นที่บางส่วนทางตะวันออกหลังอิสราเอลโจมตีทางอากาศ ส่วนเมืองเทลอาวีฟของอิสราเอลมีเสียงระเบิดดังสนั่นไปทั่วและหน่วยกู้ภัยเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือในเขตที่ได้รับผลกระทบเกือบสิบแห่ง
นายอิสราเอล แคตซ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอล ให้คำมั่นว่าอิหร่านจะต้องชดใช้ในราคาที่หนักหน่วงและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สำหรับอาชญากรรมสงครามครั้งนี้
กองทัพอิสราเอลกล่าวว่าการโจมตีเมื่อวันศุกร์มุ่งเป้าไปยังสถานที่ใจกลางกรุงเตหะรานซึ่งเป็นแหล่งผลิตขีปนาวุธและอาวุธอื่นๆ นอกจากนี้ยังโจมตีฐานยิงขีปนาวุธและสถานที่เก็บอาวุธทางตะวันตกของอิหร่านด้วย
สำหรับสถานการณ์ในชาติอาหรับ กระทรวงกลาโหมซาอุดีอาระเบียแถลงว่ายิงสกัดขีปนาวุธและโดรนที่พุ่งเป้าโจมตีกรุงริยาด เมืองหลวงของประเทศ ส่วนกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนแถลงว่ามีผู้เสียชีวิต 2 รายจากการโจมตีของอิสราเอล
ทางการคูเวตเปิดเผยว่าท่าเรือชูเวย์กห์ในกรุงคูเวตซิตี และท่าเรือมูบารัก อัล กาบีร์ ทางตอนเหนือ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างภายใต้โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีนได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจากการโจมตี
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