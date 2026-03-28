ไวรัล แชร์ภาพวัตถุปริศนาสีม่วง คนแห่เดาคล้ายเอเลี่ยนจากนอกโลก ก่อนนักบินอวกาศ เผยความจริง ที่แท้เป็นเพียงมันฝรั่ง
วันที่ 28 มี.ค. 69 ภาพไวรัลวัตถุปริศนาสีม่วง รูปร่างคล้ายไข่และมีหนวดแปลกตา จนหลายคนเข้าใจผิดว่าอาจเป็นสิ่งมีชีวิตนอกโลก ก่อนนักบินอวกาศของ NASA เฉลยความจริงเป็นเพียงแค่มันฝรั่งที่ปลูกในอวกาศเท่านั้น
ดอน เพตทิต นักบินอวกาศผู้มีชื่อเสียงด้านการถ่ายภาพในอวกาศ ได้โพสต์ภาพมันฝรั่งที่เขาปลูกเองระหว่างภารกิจ Expedition 72 บนสถานีอวกาศ ISS โดยตั้งชื่อเล่นให้ว่า “Spudnik-1”
ภาพดังกล่าวเผยให้เห็นหัวมันฝรั่งสีม่วงที่มีเส้นรากยื่นออกมารอบทิศทาง ลักษณะคล้ายหนวดของสิ่งมีชีวิต จนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากเข้าใจผิดว่าเป็น “ไข่เอเลี่ยน” หรือสิ่งแปลกประหลาดจากนอกโลก
เพตทิตอธิบายว่า ลักษณะ “หนวด” ที่เห็นนั้นคือรากของมันฝรั่ง ซึ่งเติบโตแตกต่างจากบนโลก เนื่องจากสภาวะไร้น้ำหนัก รากพืชจะไม่งอกลงด้านล่างเหมือนบนโลก แต่จะเติบโตกระจายออกทุกทิศทาง การเจริญเติบโตช้ากว่าปกติอย่างเห็นได้ชัด
นอกจากนี้ เขายังใช้แผ่น Velcro ช่วยยึดมันฝรั่งไว้กับอุปกรณ์ปลูก เพื่อไม่ให้ลอยไปมาในสภาพไร้แรงโน้มถ่วง
เหตุผลที่เลือกปลูก “มันฝรั่ง” ในอวกาศ
มันฝรั่งถือเป็นพืชที่มีประสิทธิภาพสูงด้านโภชนาการเมื่อเทียบกับมวลพืชทั้งหมด ทำให้เหมาะสำหรับการปลูกในภารกิจอวกาศระยะยาว
แนวคิดนี้ยังเคยถูกพูดถึงในนิยายและภาพยนตร์เรื่อง “The Martian” ที่ใช้มันฝรั่งเป็นแหล่งอาหารหลักในการเอาชีวิตรอดบนดาวอังคาร
เพตทิตระบุว่า การทดลองปลูกพืชแบบนี้เป็นก้าวสำคัญสำหรับอนาคตของการสำรวจอวกาศ โดยเฉพาะภารกิจที่ต้องใช้เวลานาน เช่น การเดินทางไปดาวอังคาร
ก่อนหน้านี้ NASA เคยประสบความสำเร็จในการปลูกมะเขือเทศในอวกาศ ภายใต้โครงการ Veg-05 ซึ่งศึกษาปัจจัยต่าง ๆ เช่น คุณภาพแสง ปุ๋ยและสารอาหาร ความปลอดภัยทางจุลชีววิทยา คุณค่าทางโภชนาการ
มะเขือเทศที่ปลูกได้ถูกส่งกลับมายังโลกเพื่อวิเคราะห์เพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบอาหารสดสำหรับนักบินอวกาศในอนาคต
นอกจากเรื่องโภชนาการแล้ว การปลูกพืชในอวกาศยังมีผลดีต่อสภาพจิตใจของนักบินอวกาศ ช่วยลดความเครียด และสร้างความรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติในสภาพแวดล้อมที่ห่างไกลจากโลก
ขอบคุณที่มา metro
เรียบเรียงโดยทีมข่าวสดออนไลน์