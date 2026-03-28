มาเลย์คุยอิหร่าน – วันที่ 28 มี.ค. เอเชียนิวส์เน็ตเวิร์กและ สเตรตส์ไทมส์ รายงานว่า นายโมฮาหมัด ฮาซัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซีย กล่าวว่าเรือมาเลเซีย 7 ลำที่ติดอยู่บริเวณ ช่องแคบฮอร์มุซ ในขณะนี้จะแล่นกลับประเทศได้ในเร็วๆ นี้
“ผมได้พูดคุยกับคู่เจรจาอิหร่านแล้วและตามมาด้วยการสนทนาระหว่างนายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม กับประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียน แห่งอิหร่าน” นายฮาซันกล่าวขณะร่วมงานเลี้ยงวันฮารีรายา วันเฉลิมฉลองครบรอบปีใหม่ทางศาสนาอิสลาม ในเมืองรันเตา และว่ารัฐบาลอิหร่านตกลงที่จะอนุญาตให้เรือเหล่านั้นผ่านช่องแคบได้
“จะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เรือบรรทุกน้ำมันเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้ออกจากช่องแคบและอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ” นายฮาซันเสริมว่าเรือสินค้าของมาเลเซียที่บรรทุกปุ๋ยได้รับอนุญาตให้แล่นผ่านไปก่อนหน้านี้แล้ว สำหรับเรือบรรทุกน้ำมันที่รอผ่านช่องแคบฮอร์มุซเป็นของบริษัท ปิโตรนาส บริษัท เอ็มไอเอสซี บริษัท ซาปูรา เอเนอร์จี และบริษัทอื่นๆ
นายฮาซันกล่าวด้วยว่าความล่าช้าน่าจะเกิดจากปัญหาด้านการสื่อสารและข้อเท็จจริงที่ว่าเรือลำอื่นๆ อีกหลายลำก็ติดอยู่เช่นกัน โดยปัจจุบันมีเรือพาณิชย์ประมาณ 2,000 ลำติดอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซ
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