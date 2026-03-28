มาเลย์คุยอิหร่าน – วันที่ 28 มี.ค. เอเชียนิวส์เน็ตเวิร์กและ สเตรตส์ไทมส์ รายงานว่า นายโมฮาหมัด ฮาซัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซีย กล่าวว่าเรือมาเลเซีย 7 ลำที่ติดอยู่บริเวณ ช่องแคบฮอร์มุซ ในขณะนี้จะแล่นกลับประเทศได้ในเร็วๆ นี้

“ผมได้พูดคุยกับคู่เจรจาอิหร่านแล้วและตามมาด้วยการสนทนาระหว่างนายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม กับประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียน แห่งอิหร่าน” นายฮาซันกล่าวขณะร่วมงานเลี้ยงวันฮารีรายา วันเฉลิมฉลองครบรอบปีใหม่ทางศาสนาอิสลาม ในเมืองรันเตา และว่ารัฐบาลอิหร่านตกลงที่จะอนุญาตให้เรือเหล่านั้นผ่านช่องแคบได้

มาเลย์คุยอิหร่าน - เรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งแล่นอยู่ในอ่าวอาหรับมุ่งหน้าสู่ช่องแคบฮอร์มุซในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2026

ภาพประกอบ – A cargo ship sails in the Arabian Gulf towards Strait of Hormuz in United Arab Emirates, Sunday, March 15, 2026. Datuk Seri Mohamad Hasan says the seven Malaysian ships currently stranded in the Strait of Hormuz will be able to sail back soon. (AP Photo/Altaf Qadri)

“จะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เรือบรรทุกน้ำมันเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้ออกจากช่องแคบและอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ” นายฮาซันเสริมว่าเรือสินค้าของมาเลเซียที่บรรทุกปุ๋ยได้รับอนุญาตให้แล่นผ่านไปก่อนหน้านี้แล้ว สำหรับเรือบรรทุกน้ำมันที่รอผ่านช่องแคบฮอร์มุซเป็นของบริษัท ปิโตรนาส บริษัท เอ็มไอเอสซี บริษัท ซาปูรา เอเนอร์จี และบริษัทอื่นๆ

นายฮาซันกล่าวด้วยว่าความล่าช้าน่าจะเกิดจากปัญหาด้านการสื่อสารและข้อเท็จจริงที่ว่าเรือลำอื่นๆ อีกหลายลำก็ติดอยู่เช่นกัน โดยปัจจุบันมีเรือพาณิชย์ประมาณ 2,000 ลำติดอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซ

เรือประมงจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วทะเล ขณะที่เรือบรรทุกสินค้าแล่นผ่านอ่าวอาหรับมุ่งหน้าไปยังช่องแคบฮอร์มุซ นอกชายฝั่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2026

มาเลย์คุยอิหร่าน – ภาพประกอบ – Fishing boats dot the sea as cargo ships, in the background, sail through the Arabian Gulf toward the Strait of Hormuz off the United Arab Emirates, Friday, March 27, 2026. “I have spoken to my Iranian counterpart and this was followed by a call by Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim to Iranian President Masoud Pezeshkian,” said the foreign minister when met at his Hari Raya open house in Rantau on March 28. (AP Photo)

ภาพถ่ายจากแฟ้มภาพ: เปลวไฟจากก๊าซที่โรงกลั่นน้ำมันของโครงการพัฒนาแบบบูรณาการโรงกลั่นและปิโตรเคมี (RAPID) ที่นิคมอุตสาหกรรมปิโตรเลียมแบบบูรณาการเพ็งเกอรัง ในเมืองเพ็งเกอรัง ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019

มาเลย์คุยอิหร่าน – ภาพประกอบ – FILE PHOTO: Gas flares at a Refinery and Petrochemical Integrated Development (RAPID) oil refinery at Pengerang Integrated Petroleum Complex in Pengerang, Malaysia February 26, 2019. Picture taken February 26, 2019. REUTERS/Edgar Su/File Photo

 

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