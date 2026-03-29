ดาเกสถาน “ประกาศภาวะฉุกเฉิน”รอยเตอร์ รายงานวันที่ 29 มี.ค. ว่า ทางการท้องถิ่นเมืองมาฮัชคาลา เมืองหลวง สาธารณรัฐดาเกสถาน ในเขตสหพันธ์คอเคซัสเหนือ ทางตอนใต้ของ ประเทศรัสเซีย ประกาศภาวะฉุกเฉินหลังฝนตกกระหน่ำอย่างหนักจนเกิดน้ำท่วมและไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง

หน่วยงานบริหารเมืองมาฮัชคาลาแถลงผ่านบัญชีเทเลแกรมว่า “หน่วยงานบริการฉุกเฉินถูกสั่งให้เตรียมพร้อมขั้นสูงสุด รวมถึงกำลังดำเนินการเพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นและจะให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบภัย”

ภาพนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2026 แสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยอพยพประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมในเมืองมาคาชคาลา ในภูมิภาคดาเกสถานของเทือกเขาคอเคซัส ประเทศรัสเซีย

Emergency specialists evacuate residents from a flooded district in the city of Makhachkala in the Caucasus region of Dagestan, Russia, in this picture released March 28, 2026. Emergency Ministry of Russia/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. WATERMARK FROM SOURCE

ขณะที่กระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินประจำสาธารณรัฐดาเกสถานระบุในเว็บไซต์ว่า ประชาชนกว่า 327,000 คนยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้าย “เมื่อเวลา 12:00 น. (ตามเวลามอสโก) มีชุมชน 283 แห่งที่มีประชากร 327,183 คน รวมทั้งเด็ก 89,705 คนยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้” กระทรวงระบุในเว็บไซต์

นายเซอร์เก เมลิคอฟ หัวหน้าฝ่ายบริหารของดาเกสถาน กล่าวว่าหน่วยงานฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เลวร้ายลง แต่สถานการณ์จริงเกินกว่าการคาดการณ์ที่เลวร้ายที่สุด

ด้านเจ้าหน้าที่ในเมืองคาสาวียูร์ต เมืองใหญ่อันดับสองของดาเกสถาน กล่าวว่าสะพานข้ามรถไฟได้รับความเสียหายเนื่องจากฝนตกหนักซึ่งสำนักข่าวท้องถิ่นรายงานว่า “ช่วงสะพานสองช่วงพังถล่มลงมาในส่วนเส้นทางคาสาวียูร์ต-คาดิยูร์ตของทางรถไฟนอร์ทคอเคซัส”

ภาพนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2026 แสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยอพยพประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมในเมืองเดอร์เบนต์ ในภูมิภาคคอเคซัสของดาเกสถาน ประเทศรัสเซีย

ดาเกสถาน “ประกาศภาวะฉุกเฉิน” – Emergency specialists evacuate residents from a flooded district in the city of Derbent in the Caucasus region of Dagestan, Russia, in this picture released March 28, 2026. Emergency Ministry of Dagestan/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT

ดาเกสถาน “ประกาศภาวะฉุกเฉิน” - ภาพนิ่งจากวิดีโอที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2026 แสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยอพยพประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมในเมืองมาคาชคาลา ในภูมิภาคดาเกสถานของเทือกเขาคอเคซัส ประเทศรัสเซีย

ดาเกสถาน “ประกาศภาวะฉุกเฉิน” – Emergency specialists evacuate residents from a flooded district in the city of Makhachkala, in the Caucasus region of Dagestan, Russia, in this still image from video released March 28, 2026. Emergency Ministry of Russia/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. WATERMARK FROM SOURCE

 

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