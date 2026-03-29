ทุ่มหมดหน้าตัก! แฟนตัวยงทัพสิงโตคำรามวัย 62 ปี ยอมขายบ้านมูลค่า 15 ล้านบาท บินลุยศึกฟุตบอลโลก 2026 เพื่อตามเชียร์ทีมรักติดขอบสนามครบทุกนัด
แฟนบอลตัวยงของทีมชาติอังกฤษ สร้างความฮือฮาอีกครั้ง หลังตัดสินใจประกาศขายบ้านเพื่อนำเงินไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปชมศึกฟุตบอลโลก 2026 ช่วงซัมเมอร์นี้แบบติดขอบสนามทุกนัด
แอนดี้ มิลน์ อดีตครูวัย 62 ปี เปิดเผยว่า เขาพร้อม “ทุ่มหมดหน้าตัก” ด้วยการขายบ้านหลังที่สอง ซึ่งถือครองมานานกว่า 27 ปี เพื่อเปลี่ยนเป็นงบประมาณสำหรับการตามเชียร์ทีมรักในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่จัดขึ้นใน สหรัฐอเมริกา, เม็กซิโก และ แคนาดา
นี่จะเป็นฟุตบอลโลกครั้งที่ 10 ของเขา โดยก่อนหน้านี้เขาเดินทางไปเชียร์ทัพสิงโตคำรามในฟุตบอลโลกชายมาแล้วถึง 9 ครั้ง และยังรวมถึงฟุตบอลโลกหญิงปี 2023 อีกด้วย จนกลายเป็นที่รู้จักในหมู่แฟนบอล และมักปรากฏตัวพร้อมถ้วยแชมป์จำลองอันเป็นเอกลักษณ์
ปัจจุบัน มิลน์อาศัยอยู่ในประเทศไทย และปล่อยเช่าบ้านในตอนเหนือของอังกฤษ โดยตั้งราคาขายไว้ที่ 350,000 ปอนด์ หรือประมาณ 15 ล้านบาท ซึ่งเขามองว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญในชีวิต
เจ้าตัวให้สัมภาษณ์ว่า การขายบ้านครั้งนี้มีเป้าหมายชัดเจน คือการได้อยู่ชมทุกแมตช์ของฟุตบอลโลกแบบเต็มอิ่ม โดยเขามีกำหนดเดินทางไปยังสหรัฐฯ ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน และจะใช้เวลาอยู่ยาวนานถึง 7 สัปดาห์ แม้จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากก็ตาม
สำหรับโปรแกรมการแข่งขัน มิลน์เตรียมเริ่มต้นที่เมืองดัลลัส เพื่อชมเกมเปิดสนามของอังกฤษ พบกับทีมชาติโครเอเชีย ในวันที่ 17 มิถุนายน ก่อนจะเดินทางต่อไปยังฟอกซ์โบโรห์ เพื่อดูเกมพบทีมชาติกานา และปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มที่นิวเจอร์ซีย์ ในเกมพบทีมชาติปานามา
อย่างไรก็ตาม นอกจากค่าเดินทางที่สูงแล้ว กระแสวิจารณ์ยังพุ่งไปที่นโยบายราคาตั๋วของฟีฟ่า ซึ่งถูกแฟนบอลจำนวนมากมองว่า “แพงเกินไป” และเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงการแข่งขัน
กลุ่มแฟนบอลถึงกับออกมาโจมตีว่าเป็น “การทรยศครั้งใหญ่” หลังตั๋วถูกเปิดขายในราคาตั้งแต่ 140 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 4,500 บาท) สำหรับรอบแบ่งกลุ่ม ไปจนถึง 8,680 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 282,000 บาท) สำหรับนัดชิงชนะเลิศ แม้ภายหลังฟีฟ่าจะปรับตัวด้วยการเพิ่มตั๋วราคาประมาณ 60 ดอลลาร์ หรือราวๆ 1,900 บาท เพื่อให้แฟนบอลทั่วไปสามารถเข้าชมได้มากขึ้นก็ตาม
ที่มา: The Association Press (AP)
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เรียบเรียงโดยทีมงานข่าวสดออนไลน์