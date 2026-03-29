สุดระทึก! หนุ่มฟลอริดาใช้ร่างกายเป็นโล่ ปกป้องรถจากพายุลูกเห็บตกหนัก ยอมเสี่ยงเจ็บตัวเพื่อทรัพย์สิน คลิปไวรัลบนโซเชียล ทำผู้ชมทั้งขวัญผวาและเห็นใจ
ชายชาวฟลอริดาใช้ร่างกายของตัวเองป้องกันพายุลูกเห็บที่ตกหนักลงบนรถของเขา ช่วงเวลาสุดระทึกนี้ ถูกบันทึกเป็นวิดีโอ และกลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว
แมนนี โรซาโด ชาวเมืองปาล์มเบย์ ถูกถ่ายขณะปีนขึ้นไปบนหลังคารถของเขา ขณะที่ลูกเห็บตกลงมาอย่างหนัก เขาใช้ร่างกายช่วยคลุมซันรูฟของรถ เพื่อป้องกันความเสียหาย
คลิปวิดีโอแสดงให้เห็นโรซาโดนอนอยู่บนตัวรถ ขาและแขนยันพื้น ขณะที่ก้อนน้ำแข็งตกลงมาทับรอบตัวเขา ร่างกายของเขาแทบกลายเป็น “โล่มนุษย์” ช่วงเวลานี้ทำให้ผู้ชมหลายคนทั้งตื่นเต้น และเอาใจช่วยไปพร้อมกัน
ต่อมา โรซาโดอธิบายว่าเขารีบออกไปข้างนอกเมื่อพายุทวีความรุนแรงขึ้น เพื่อป้องกันความเสียหายต่อรถของเขาก่อนที่จะสายเกินไป
“ขณะผมกำลังคลุมซันรูฟด้วยเต็นท์ ลูกเห็บก็ตกลงมาอย่างหนัก” เขากล่าว พร้อมเสริมว่า “ผมติดอยู่บนหลังคารถขณะโดนลูกเห็บกระแทก”
เขายังชี้ว่าการกระทำนี้มีแรงจูงใจทางการเงิน “ก่อนที่ทุกคนจะถามว่าทำไมผมไม่ปล่อยให้เกิดขึ้น ลูกเห็บอาจตกหนักและก้อนใหญ่ ผมไม่อยากให้ประกันรถเสียหาย” โรซาโดเขียนในคอมเมนต์ของคลิป
โรซาโดยกตัวอย่างพายุในอดีตเพื่อยืนยันว่าอันตรายและค่าเสียหายจริง “เมื่อสองปีที่แล้ว พายุรุนแรงมาก คนส่วนใหญ่ที่ผมรู้จักได้รับความเสียหายเกือบ 3,000 – 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 97,000 – 162,000 บาท) ผมยังอยากลองป้องกันดู”
แม้ว่าผู้ชมบางส่วนอาจจะหัวเราะกับภาพที่ดูเกินจริง แต่คำพูดของโรซาโดชี้ชัดว่าความเสี่ยงครั้งนี้ไม่ได้ตลกสำหรับเขา “ผมยังอยากลองป้องกันดู แม้ว่ามันจะลำบาก” ซึ่งการตัดสินใจเสี้ยววินาทีของเขาสะท้อนถึงประสบการณ์และความตั้งใจในการปกป้องทรัพย์สิน
@tooshway_miles42 Yes it hurt 😭 #florida #fyp #hail ♬ оригинальный звук – кола тян💦
ที่มา: New York Post
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เรียบเรียงโดยทีมงานข่าวสดออนไลน์