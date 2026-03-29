คิมทดสอบอีก! – วันที่ 29 มี.ค. สเตรตส์ไทมส์ รายงานว่า นายคิม จองอึน ผู้นำสูงสุดแห่งเกาหลีเหนือ กำกับดูแลการทดสอบภาคพื้นดินของ เครื่องยนต์จรวดเชื้อเพลิงแข็ง ที่ได้รับการปรับปรุง ถือเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ตอกย้ำว่าเกาหลีเหนือเดินหน้าผลักดันการยกระดับคลังอาวุธยุทธศาสตร์ของประเทศ

เครื่องยนต์เชื้อเพลิงแข็งช่วยให้การยิงขีปนาวุธเร็วขึ้นและเพราะต้องการเวลาในการเตรียมการเล็กน้อยก่อนการจุดระเบิด ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันประเทศเชื่อว่าเกาหลีเหนือกำลังวางแผนที่จะใช้เครื่องยนต์เหล่านี้กับขีปนาวุธข้ามทวีปที่กำลังพัฒนาอยู่

ภาพนี้เผยแพร่โดยสำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือ (KCNA) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2026 แสดงให้เห็นคิม จองอุน ผู้นำเกาหลีเหนือ เยี่ยมชมฐานฝึกปฏิบัติการพิเศษในเกาหลีเหนือ

North Korea’s Kim Jong Un visits a special operations training base in North Korea, in this picture released by North Korea’s official Korean Central News Agency on March 29, 2026. KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA.

ด้านสำนักข่าวเคซีเอ็นเอระบุว่าการทดสอบเครื่องยนต์เชื้อเพลิงแข็งที่ทำจากวัสดุคอมโพสิตคาร์บอนไฟเบอร์นั้น “เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาการป้องกันประเทศในช่วงแผน 5 ปีฉบับใหม่” โดยนายคิมกล่าวว่าการพัฒนาเครื่องยนต์แรงขับสูงเช่นนี้ “สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติและความต้องการทางทหารในการปรับปรุงกองกำลังยุทธศาสตร์ให้ทันสมัย”

เคซีเอ็นเอรายงานด้วยว่า เครื่องยนต์รุ่นล่าสุดที่กำลังทดสอบให้แรงขับสูงถึง 2,500 กิโลนิวตัน ดร.ฮง มิน นักวิเคราะห์จากสถาบันเพื่อการรวมชาติเกาหลี กล่าวว่าการพัฒนาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึง “ความมุ่งมั่นของเกาหลีเหนือที่จะได้มาซึ่งขีปนาวุธที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้ทั่วโลก”

ภาพถ่ายนี้ไม่มีระบุวันที่ เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2026 โดยรัฐบาลเกาหลีเหนือ แสดงให้เห็นสิ่งที่รัฐบาลระบุว่าเป็น การทดสอบเครื่องยนต์เชื้อเพลิงแข็ง ณ สถานที่ที่ไม่เปิดเผยในเกาหลีเหนือ

คิมทดสอบอีก! – This undated photo provided on March 29, 2026 by the North Korean government, shows what it says a solid-fuel engine test at an undisclosed place in North Korea. Independent journalists were not given access to cover the event depicted in this image distributed by the North Korean government. The content of this image is as provided and cannot be independently verified. Korean language watermark on image as provided by source reads: “KCNA” which is the abbreviation for Korean Central News Agency. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

พร้อมเสริมว่าด้วยแรงขับสูงสุดที่เพิ่มขึ้นนี้บ่งชี้ถึงความตั้งใจของเกาหลีเหนือที่จะครอบครอง ขีปนาวุธข้ามทวีป (ไอซีบีเอ็ม) ซึ่งมีระยะโจมตีทั่วโลก รวมถึงความสามารถในการเอาชนะระบบป้องกันขีปนาวุธ

ทั้งนี้ การทดสอบเครื่องยนต์เชื้อเพลิงแข็งแรงขับสูงที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการครั้งนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนก.ย.2568 ซึ่งเครื่องยนต์ในตอนนั้นสร้างแรงขับสูงสุด 1,971 กิโลนิวตัน

ภาพนี้เผยแพร่โดยสำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือ (KCNA) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2026 แสดงให้เห็นคิม จองอุน ผู้นำเกาหลีเหนือ กำลังสังเกตการณ์การทดสอบการปล่อยจรวดจากพื้นดินของเครื่องยนต์เชื้อเพลิงแข็งกำลังสูงที่ใช้วัสดุคอมโพสิตคาร์บอนไฟเบอร์

คิมทดสอบอีก! – North Korea’s Kim Jong Un observes a ground ejection test of what KCNA says is a high-output solid-fuel engine using carbon fiber composite materials, in North Korea, in this picture released by North Korea’s official Korean Central News Agency on March 29, 2026. KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA.

 

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