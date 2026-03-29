คิมทดสอบอีก! – วันที่ 29 มี.ค. สเตรตส์ไทมส์ รายงานว่า นายคิม จองอึน ผู้นำสูงสุดแห่งเกาหลีเหนือ กำกับดูแลการทดสอบภาคพื้นดินของ เครื่องยนต์จรวดเชื้อเพลิงแข็ง ที่ได้รับการปรับปรุง ถือเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ตอกย้ำว่าเกาหลีเหนือเดินหน้าผลักดันการยกระดับคลังอาวุธยุทธศาสตร์ของประเทศ
เครื่องยนต์เชื้อเพลิงแข็งช่วยให้การยิงขีปนาวุธเร็วขึ้นและเพราะต้องการเวลาในการเตรียมการเล็กน้อยก่อนการจุดระเบิด ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันประเทศเชื่อว่าเกาหลีเหนือกำลังวางแผนที่จะใช้เครื่องยนต์เหล่านี้กับขีปนาวุธข้ามทวีปที่กำลังพัฒนาอยู่
ด้านสำนักข่าวเคซีเอ็นเอระบุว่าการทดสอบเครื่องยนต์เชื้อเพลิงแข็งที่ทำจากวัสดุคอมโพสิตคาร์บอนไฟเบอร์นั้น “เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาการป้องกันประเทศในช่วงแผน 5 ปีฉบับใหม่” โดยนายคิมกล่าวว่าการพัฒนาเครื่องยนต์แรงขับสูงเช่นนี้ “สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติและความต้องการทางทหารในการปรับปรุงกองกำลังยุทธศาสตร์ให้ทันสมัย”
เคซีเอ็นเอรายงานด้วยว่า เครื่องยนต์รุ่นล่าสุดที่กำลังทดสอบให้แรงขับสูงถึง 2,500 กิโลนิวตัน ดร.ฮง มิน นักวิเคราะห์จากสถาบันเพื่อการรวมชาติเกาหลี กล่าวว่าการพัฒนาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึง “ความมุ่งมั่นของเกาหลีเหนือที่จะได้มาซึ่งขีปนาวุธที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้ทั่วโลก”
พร้อมเสริมว่าด้วยแรงขับสูงสุดที่เพิ่มขึ้นนี้บ่งชี้ถึงความตั้งใจของเกาหลีเหนือที่จะครอบครอง ขีปนาวุธข้ามทวีป (ไอซีบีเอ็ม) ซึ่งมีระยะโจมตีทั่วโลก รวมถึงความสามารถในการเอาชนะระบบป้องกันขีปนาวุธ
ทั้งนี้ การทดสอบเครื่องยนต์เชื้อเพลิงแข็งแรงขับสูงที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการครั้งนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนก.ย.2568 ซึ่งเครื่องยนต์ในตอนนั้นสร้างแรงขับสูงสุด 1,971 กิโลนิวตัน
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