เอาแล้วไง! วงการละครสั้นสั่นสะเทือน สตูดิโอจีนเปิดตัว 2 นักแสดง AI สร้างความตื่นเต้น-กังวล มนุษย์จริง ๆ และทีมงานหลายฝ่ายหวั่นได้รับผลกระทบ

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่าน ยูฮัก มีเดีย บริษัทผลิตสื่อจากเซี่ยงไฮ้ ประกาศเปิดตัวนักแสดงใหม่สองคนที่จะร่วมแสดงในซีรีส์ละครสั้น ซึ่งสิ่งที่ทำให้ “ฉิน หลิงเยว่” และ “หลิน ซีหยาน” แตกต่างจากนักแสดงคนอื่น ๆ คือพวกเขาเป็น โมเดลดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)

โดยนักแสดง AI ทั้งสองมีบัญชีโซเชียลมีเดียของตัวเอง และโพสต์อัปเดตให้แฟน ๆ อย่างสม่ำเสมอ พวกเขาสัญญาว่าจะอ่าน และตอบทุกความคิดเห็น พร้อมเชิญชวนให้ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขา ทำให้แฟน ๆ สามารถติดตามชีวิตของนักแสดงเสมือนจริงได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

หลิน ซีหยาน และ ฉิน หลิงเยว่

หลิน ซีหยาน และ ฉิน หลิงเยว่ 2 นักแสดง AI อัปเดตแฟน ๆ ใกล้ชิดทุกวัน – ภาพจากเว็บไซต์ odditycentral

อย่างไรก็ตาม การเปิดตัวนักแสดง AI สร้างความสงสัยในหมู่ประชาชนทั่วไป และก่อให้เกิดความกังวลในวงการนักแสดงมนุษย์ หลายคนกลัวว่าเทคโนโลยีนี้อาจทำให้สูญเสียงานในอนาคต

“เบื้องหลังการว่างงานของดาราคนเดียว คือกลุ่มคนทำงานอีกมากมายที่อาจเสียงาน ทั้งนักแสดงประกอบ ช่างภาพ ทีมไฟ ทีมจัดเลี้ยง ทีมหลังการผลิต ช่างแต่งหน้า และพนักงานเวที” หนึ่งในชาวเน็ตให้ความเห็นบนโซเชียลมีเดียของจีน

ความน่าสนใจอีกประการคือความคล้ายคลึงของนักแสดง AI กับดาราจีนตัวจริง ฉิน หลิงเยว่ ถูกกล่าวว่ารับแรงบันดาลใจจาก ไจ๋จื่อลู่ ส่วน หลิน ซีหยาน มีความคล้ายคลึงกับนักแสดงหญิงหลายคน เช่น จ้าว จินม่าย, จาง จื่อเฟิง และ เหลียง เจี๋ย

แม้จะมีความกังวล บางสตูดิโอกลับมองว่า AI อาจช่วยลดค่าใช้จ่ายในอนาคต มีรายงานว่าสตูดิโอบางแห่งวางแผนใช้ AI แทนนักแสดงสมทบ นักแสดงประกอบ และนักแสดงสตันท์ แต่ยังคงพึ่งพานักแสดงตัวจริงในการโปรโมตผลงาน

AI

นักแสดง AI เปิดตัว สร้างความกังวลต่อคนจริง ๆ – ภาพจากยูทูบ @娱乐全明星-d5x

ผู้ผลิตภาพยนตร์ ยู เจิ้ง ให้ความเห็นว่า “นักแสดงที่มีฝีมือจริง นักเขียนที่มีพรสวรรค์ ผู้กำกับที่มีความสามารถ คุณไม่ต้องกังวล มนุษย์ยังคงมีชัย เราควรปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย แต่ก็ต้องมั่นใจในตัวเอง”

สำหรับนักแสดง AI ไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ในจีนเท่านั้น ปีที่แล้วมีรายงานเกี่ยวกับ “ทิลลี่ นอร์วูด” นักแสดงหญิง AI ในตะวันตกที่อาจมีชื่อเสียงเทียบเท่า สการ์เลตต์ โจแฮนสัน ทำให้วงการภาพยนตร์โลกกำลังจับตาการพัฒนาของเทคโนโลยีนี้อย่างใกล้ชิด

ที่มา: Odditycentral

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เรียบเรียงโดยทีมงานข่าวสดออนไลน์

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