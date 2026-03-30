ไขข้อสงสัย! ถุงพลาสติกสีเหลืองสุดไวรัล คนแห่เข้าใจผิดว่าเป็นคอลเลกชันของ Balenciaga มูลค่ากว่า 58,000 บาท แท้จริงคือพร็อพจากหนังที่มีความหมายลึกซึ้ง

นักแสดงสาวชาวจีน จาง จิ้งอี๋ กลับมาเป็นกระแสไวรัลอีกครั้งบนโลกออนไลน์ หลังจากภาพของเธอในงาน Beijing International Film Festival 2025 ถูกนำมาแชร์ซ้ำ จนกลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวาง

จุดสนใจของภาพไม่ได้อยู่ที่ชุดพรมแดงเพียงอย่างเดียว แต่กลับเป็น “ถุงพลาสติกสีเหลือง” ธรรมดา ๆ ที่เธอถืออยู่ ซึ่งดูเรียบง่ายจนแทบไม่น่าเชื่อว่าจะกลายเป็นไวรัลระดับโลก

ทันทีที่ภาพถูกเผยแพร่ ชาวเน็ตต่างพากันแสดงความคิดเห็นอย่างคึกคัก บางคนมองว่าถุงดังกล่าวดูไม่ต่างจากถุงใส่ของตามตลาดทั่วไป ขณะที่อีกหลายคนกลับมองว่านี่คือแฟชั่นสุดล้ำที่กล้าฉีกกฎเดิม ๆ ของวงการ

Balenciaga

ถุงพลาสติกธรรมดา แต่คนเข้าใจผิดว่า Balenciaga มูลค่ากว่า 58,000 บาท – ภาพจาก IG / kuching_explorer

กระแสยิ่งร้อนแรงขึ้น เมื่อมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากเข้าใจผิดว่า ถุงใบนี้เป็นสินค้าแฟชั่นจากแบรนด์หรู Balenciaga โดยนำไปเปรียบเทียบกับกระเป๋า “Trash Bag” ที่มีราคาสูงถึง 1,790 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว ๆ 58,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ความจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อ จาง จิ้งอี๋ ออกมาเปิดเผยว่า ถุงพลาสติกใบนี้เป็นเพียงอุปกรณ์ประกอบฉากจากภาพยนตร์เรื่อง The One ที่เธอแสดง

ถุงใบดังกล่าวยังมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ โดยใช้สื่อถึงรูปแบบการสื่อสารที่พิเศษระหว่างตัวละครของเธอกับพ่อแม่ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ทำให้ไอเทมธรรมดาชิ้นนี้มีคุณค่าทางอารมณ์มากกว่าที่เห็นภายนอก

ในโลกโซเชียล กระแสตอบรับยังคงแบ่งออกเป็นสองฝั่งอย่างชัดเจน บางคนชื่นชมความเรียบง่ายแต่ทรงพลังของไอเดียนี้ ขณะที่อีกส่วนตั้งคำถามถึงแนวคิดแฟชั่นยุคใหม่ โดยเฉพาะการตั้งราคาสินค้าที่ดูธรรมดาให้กลายเป็นของหรู

บน Reddit มีผู้ใช้รายหนึ่งแสดงความเห็นว่า “วงการแฟชั่นขายของธรรมดาในราคาแพงมานานแล้ว” ขณะที่อีกคนวิจารณ์แรงถึงแนวคิดการตลาด แต่ก็มีบางเสียงที่มองว่า “หากพัฒนาเป็นวัสดุคุณภาพสูง ก็อาจกลายเป็นไอเทมแฟชั่นที่น่าสนใจได้”

เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า โซเชียลมีเดียสามารถเปลี่ยนสิ่งธรรมดาให้กลายเป็นประเด็นระดับโลกได้ในเวลาอันรวดเร็ว และยังตอกย้ำว่าขอบเขตระหว่าง “ของธรรมดา” กับ “แฟชั่นหรู” อาจบางกว่าที่หลายคนคิด

ที่มา: Channel NewsAsia (CNA) & NDTV

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เรียบเรียงโดยทีมงานข่าวสดออนไลน์

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