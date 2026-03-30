หนุ่มจีนโวยลั่นโรงพยาบาล เมียให้หมอผู้ชายตรวจครรภ์ ฉุนหนัก ถึงขั้นเอาหัวโขกกำแพง-ขู่จะหย่า

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา เกิดเหตุชายก่อเหตุวุ่นวายภายในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในนครฉางชุน มณฑลจี๋หลิน ประเทศจีน หลังไม่พอใจที่ภรรยายอมให้แพทย์ผู้ชายตรวจครรภ์

พยานเผยว่า ชายคนดังกล่าวไม่พอใจอย่างหนักจนแสดงพฤติกรรมรุนแรง ตะโกนว่า “ไม่เอาแล้ว พรุ่งนี้หย่า” ก่อนวิ่งไปที่เคาน์เตอร์ แล้วใช้ศีรษะโขกกำแพง ล้มลงกับพื้น แต่ยังตะโกนต่อว่า “ไม่อยากมีชีวิตแล้ว วันนี้ผมต้องตายที่โรงพยาบาลนี้ให้ได้”

จากคลิป ชายคนดังกล่าวอยู่ในอาการตื่นตระหนก เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ต้องนำรถเข็นและออกซิเจนเข้าช่วยเหลือ พร้อมพยายามปลอบให้สงบลง

ต่อมาโรงพยาบาลยืนยันว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง โดยย้ำว่ากระบวนการตรวจเป็นไปตามมาตรฐาน และในกรณีที่แพทย์ผู้ชายตรวจ จะมีเจ้าหน้าที่หญิงอยู่ร่วมด้วยเสมอ

เจ้าหน้าที่ระบุเพิ่มเติมว่า เหตุการณ์นี้ไม่ใช่ข้อพิพาททางการแพทย์ หลังการตรวจเสร็จสิ้น ทางโรงพยาบาลได้ดูแลและปลอบขวัญหญิงตั้งครรภ์ ก่อนที่ครอบครัวจะเดินทางกลับ ทั้งนี้ ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมได้ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย

หลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ แพทย์หลายรายออกมาแสดงความคิดเห็นว่า แค่ตรวจอัลตราซาวด์โดยแพทย์ผู้ชายถึงกับรับไม่ได้ ถึงขั้นจะหย่ากันเพราะเรื่องนี้ แล้วถ้าในอนาคตต้องคลอดหรือผ่าคลอดสามีจะทำอย่างไร

ด้านชาวเน็ตจำนวนมากมองว่า พฤติกรรมของชายรายนี้รุนแรงเกินไป และไม่ควรแบ่งแยกงานทางการแพทย์ด้วยเรื่องเพศ ปัจจุบันการมีแพทย์ผู้ชายในแผนกสูตินรีเวชถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้ว

ขอบคุณที่มา udn

เรียบเรียงโดยทีมงานข่าวสด

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