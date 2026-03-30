ไวรัล คู่รักอายุเกือบร้อยปี ยังหวานกันไม่สร่าง ป้อนข้าวป้อนน้ำ คอยบอกรักและดูแลกันอย่างดี
เมื่อเร็ว ๆ นี้ คลิปวิดีโอของคุณปู่อายุเกือบ 100 ปี คอยป้อนข้าว พูดคุย และปลอบโยนภรรยาที่นอนติดเตียงอย่างอ่อนโยน ได้กินใจใครหลาย ๆ คน และถูกแชร์จนเป็นไวรัลบนโซเชียลของเวียดนาม
ในคลิป คุณปู่ค่อย ๆ ป้อนข้าว พร้อมถามคุณย่าว่า “อร่อยไหม รักผมไหม” คุณย่าตอบสั้น ๆ ว่า “รักสิ ถึงจะแก่แล้วก็ตาม” ทำเอาคุณปู่รีบตอบกลับทันทีว่า “ก็รักกันไปจนแก่เฒ่านี่แหละ” แม้จะเป็นคำพูดเรียบง่าย ไม่สวยหรู แต่กลับทำให้หลายคนซาบซึ้ง และยกให้เป็นหนึ่งในคำบอกรักที่สวยงามที่สุด
ต่อมามีการเปิดเผยว่า บุคคลในคลิปคือ “คุณปู่เขี่ยว ฮู่ ก๋าย” วัย 97 ปี และ “คุณย่าเหงียน ถิ เยียน” วัย 95 ปี อาศัยอยู่ที่เมืองฮึงเอียน ของเวียดนาม โดยผู้ที่ถ่ายคลิปและนำมาโพสต์คือลูกสะใภ้วัย 54 ปี
ลูกสะใภ้เล่าว่า ครอบครัวจำไม่ได้แน่ชัดว่าคุณปู่คุณย่าแต่งงานกันเมื่อใด แต่ลูกคนโตของทั้งคู่มีอายุ 75 ปีแล้ว ซึ่งพวกท่านมีลูกทั้งหมด 7 คน โดยสามีของเธอเป็นลูกคนที่ 6 และปัจจุบันพวกท่านอาศัยอยู่กับครอบครัวของเธอ
ตลอด 37 ปีที่เป็นลูกสะใภ้ เธอเฝ้ามองความรักของพ่อแม่สามีด้วยความชื่นชม คลิปที่หลายคนเห็นก็เป็นเพียงหนึ่งในช่วงเวลาธรรมดา ๆ ที่ทั้งคู่ปฏิบัตต่อกันเสมอ
ก่อนหน้านี้ เธอเป็นผู้ดูแลแม่สามีที่ป่วยเป็นอัมพาตและต้องนอนติดเตียง แต่ช่วงหลังลูกสะใภ้ของเธอเพิ่งคลอดลูก ทำให้ภาระเพิ่มขึ้น คุณปู่จึงเข้ามาช่วยดูแลภรรยาแทน ซึ่งเธอก็ยังคอยขึ้นไปดูแลท่านและเก็บภาพช่วงเวลาเหล่านี้ไว้ เพื่อเป็นความทรงจำของครอบครัว
คลิปของเธอได้สร้างความประทับใจให้กับผู้คนจำนวนมาก หลายคนมองว่า ความรักที่ยืนยาวอาจไม่ได้อยู่ที่คำสัญญายิ่งใหญ่ แต่คือการดูแลกันในทุกวัน การอยู่เคียงข้างกันเสมอ และการที่ยังคงเห็นอีกฝ่ายเป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิต
ขอบคุณที่มา afamily
เรียบเรียงโดยทีมงานข่าวสด