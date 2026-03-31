เหยื่อตึก 3 ชั้นสเตรตส์ไทมส์ รายงานความคืบหน้าเหตุอาคารพังถล่มในเมืองไห่หลิน มณฑลเฮย์หลงเจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศจีน เมื่อวันที่ 29 มี.ค.ที่ผ่านมาว่า ยอดผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็น 7 ราย

เหยื่อตึก 3 ชั้น - หลังจากอาคารหลังหนึ่งพังถล่มบางส่วนเมื่อเช้าวันอาทิตย์ ทางการท้องถิ่นในตำบลไห่หลิน เมืองไห่หลิน มณฑลเฮยหลงเจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า ปฏิบัติการกู้ภัยเสร็จสิ้นแล้ว และพบผู้ที่ติดอยู่ภายในทั้งหมด 9 คน โดยมีผู้บาดเจ็บ 2 คน และเสียชีวิต 7 คน ตามแถลงการณ์ของทางการเมืองไห่หลิน

เหยื่อตึก 3 ชั้น – After a building partially collapsed early on Sunday, local authorities in Hailin Township, Hailin city, Northeast China’s Heilongjiang Province, on Monday said the rescue efforts have completed, and all the nine people trapped were found, with two injured and seven killed, per a statement by Hailin authorities. (China News Network)

ขณะที่ทางการท้องถิ่นระบุว่า ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเสร็จสิ้นลงแล้วเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่ 30 มี.ค. หลังพบเหยื่อที่ติดอยู่ในอาคารทั้งหมด 9 คน ในจำนวนนี้ 2 คนที่รอดชีวิตถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษา และอาการไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต ส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวน

ด้านไชน่านิวส์วีครายงานว่า จุดเกิดเหตุเป็นอาคารสูง 3 ชั้น ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟเมืองไห่หลิน โดยอาคารแห่งนี้เป็นที่ตั้งของร้านอาหารหม้อไฟและร้านคาราโอเกะ

เหยื่อตึก 3 ชั้น - เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังปฏิบัติงานในที่เกิดเหตุอาคารถล่มในเมืองไห่หลิน มณฑลเฮยหลงเจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2569 ทางการท้องถิ่นระบุว่า มีผู้ติดอยู่ใต้ซากอาคาร 9 คน หลังจากอาคารหลังหนึ่งถล่มลงมาบางส่วนในเมืองไห่หลิน เมืองไห่หลิน มณฑลเฮยหลงเจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ขณะนี้กำลังดำเนินการช่วยเหลืออยู่

เหยื่อตึก 3 ชั้น – Rescuers work at the site of a building collapse in Hailin, northeast China’s Heilongjiang Province, March 29, 2026. Nine people were trapped after a building partially collapsed in Hailin Town, Hailin City in northeast China’s Heilongjiang Province on Sunday, said the local authorities. Rescue efforts are underway. (Xinhua/Zhang Tao)

จากแถลงการณ์ในบัญชี WeChat ของหน่วยงานปกครองเมืองไห่หลิน เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 00.00 น. ของวันอาทิตย์ ปฏิบัติการกู้ภัยเสร็จสิ้นเมื่อเวลา 11.27 น. ของวันจันทร์ ผู้รอดชีวิตสองคนถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา และอาการไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต รายงานของ China Newsweek เมื่อวันอาทิตย์ระบุว่า อาคารที่พังถล่มเป็นอาคารสามชั้นตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไห่หลิน โดยอาคารดังกล่าวใช้ร่วมกันระหว่างร้านอาหารหม้อไฟและสถานคาราโอเกะ

According to the statement on Hailin authority’s WeChat account, the incident occurred at around 12 am on Sunday. Rescue operations were completed at 11:27 am on Monday. The two survivors were hospitalized for treatment and were without life-threating danger. A report by China Newsweek on Sunday said the collapsed structure was a three-story building located not far from Hailin Railway Station. It was jointly used by a hotpot restaurant and a karaoke venue. (China News Network)

 

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