เหยื่อตึก 3 ชั้น – สเตรตส์ไทมส์ รายงานความคืบหน้าเหตุอาคารพังถล่มในเมืองไห่หลิน มณฑลเฮย์หลงเจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศจีน เมื่อวันที่ 29 มี.ค.ที่ผ่านมาว่า ยอดผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็น 7 ราย
ขณะที่ทางการท้องถิ่นระบุว่า ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเสร็จสิ้นลงแล้วเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่ 30 มี.ค. หลังพบเหยื่อที่ติดอยู่ในอาคารทั้งหมด 9 คน ในจำนวนนี้ 2 คนที่รอดชีวิตถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษา และอาการไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต ส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
ด้านไชน่านิวส์วีครายงานว่า จุดเกิดเหตุเป็นอาคารสูง 3 ชั้น ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟเมืองไห่หลิน โดยอาคารแห่งนี้เป็นที่ตั้งของร้านอาหารหม้อไฟและร้านคาราโอเกะ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง: