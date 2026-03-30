 

เสี่ยงอ้วนไม่รู้ตัว สาวจีนวัย 20 น้ำหนักพุ่ง 100 กก. แพทย์เชื่อสาเหตุเกิดจาก นอนเปิดไฟทุกคืน ทำให้สมองเข้าใจผิดว่าเป็นเวลากลางวัน

วันที่ 30 มี.ค. 69 สาวชาวจีนวัย 20 ปี กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง หลังเธอประสบปัญหาสุขภาพหลายด้าน ทั้งโรคอ้วน ระดับน้ำตาลในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง โดยแพทย์เชื่อว่าสาเหตุสำคัญอาจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนอนเปิดไฟมาเป็นเวลานาน

รายงานระบุว่า น้ำหนักของเธอเพิ่มขึ้นจนแตะประมาณ 100 กิโลกรัม ขณะเดียวกันผลตรวจสุขภาพพบว่ามีระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารสูง และมีภาวะความดันโลหิตสูงร่วมด้วย

ด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การนอนหลับอธิบายว่า การเปิดไฟขณะนอนหลับอาจส่งผลต่อร่างกายมากกว่าที่หลายคนคิด เพราะแสงสามารถทะลุผ่านเปลือกตาไปกระตุ้นเซลล์รับแสงในจอประสาทตา ทำให้สมองเข้าใจผิดว่าเป็นเวลากลางวัน

ผลที่ตามมาคือการยับยั้งการหลั่ง “เมลาโทนิน” ฮอร์โมนสำคัญที่ควบคุมวงจรการนอนหลับ ส่งผลให้จังหวะนาฬิกาชีวภาพของร่างกายแปรปรวน และกระทบต่อระบบเผาผลาญในระยะยาว

แม้การรบกวนจะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่หากสะสมเป็นเวลานาน อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการน้ำหนักขึ้นและปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ได้

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

งานวิจัยยืนยัน เสี่ยงน้ำหนักขึ้น-อ้วนเพิ่ม

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร JAMA Internal Medicine ซึ่งติดตามผู้หญิงมากกว่า 43,000 คน เป็นระยะเวลา 5 ปี พบว่า ผู้ที่นอนในห้องที่มีแสงสว่าง มีความเสี่ยงด้านน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มที่นอนปิดไฟตอนกลางคืน

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยสรุปว่า แสงไฟในเวลากลางคืนอาจมีผลต่อการควบคุมน้ำหนักในระยะยาว ทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน ส่งผลให้ร่างกายควบคุมระดับน้ำตาลได้แย่ลง และกระตุ้นการสะสมไขมันมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีผลต่อฮอร์โมนที่ควบคุมความอยากอาหารกระตุ้นความหิวเพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยเฉพาะอาหารแคลอรีสูง แม้ไม่ได้กินกลางดึกก็ตาม

ขณะเดียวกัน แพทย์แนะนำว่า ควรหลีกเลี่ยงแสงทุกชนิดในขณะนอนหลับ ไม่ว่าจะเป็นไฟในห้อง ไฟกลางคืน หรือแสงจากโทรทัศน์ เนื่องจากอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว

พร้อมย้ำว่า อย่ามองข้ามไฟดวงเล็กในห้องนอน เพราะอาจกลายเป็นภัยเงียบที่ส่งผลต่อระบบร่างกายโดยไม่รู้ตัว

ขอบคุณที่มา theonlinecitizen

เรียบเรียงโดยทีมข่าวสดออนไลน์

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