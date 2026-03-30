ล้ำเกินต้าน! นักวิจัยจีนสร้างชุดพลังงาน “เซนทอร์” ลดแรงเดิน 35% ขณะแบกน้ำหนัก 20 กก. แต่ถูกตั้งคำถามเรื่องความปลอดภัยและประโยชน์ใช้งานจริง
ชุดพลังงานที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิกไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะถูกพัฒนามาเพื่อช่วยให้มนุษย์ยกของหนักและเคลื่อนไหวได้สะดวกขึ้นมาหลายปีแล้ว แต่ล่าสุด ทีมนักวิจัยจากเซินเจิ้น ประเทศจีน ได้สร้างความฮือฮาด้วยการเปิดตัวนวัตกรรมรูปแบบใหม่ที่แปลกตาอย่างมาก
อุปกรณ์ดังกล่าวมีชื่อว่า “เซนทอร์” ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากสัตว์ในตำนานครึ่งคนครึ่งม้า โดยตัวชุดถูกออกแบบให้เป็นหุ่นยนต์สองขาที่ติดอยู่ด้านหลังของผู้สวมใส่ ทำหน้าที่เสมือนเป็นขาอีกคู่หนึ่งที่เดินตามไปทุกก้าว
ความพิเศษของมันคือ ขาหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนไหวสอดคล้องกับผู้ใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเปลี่ยนทิศทางหรือเพิ่มความเร็ว ระบบก็สามารถตอบสนองได้ทันที ทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกเหมือนมี “ร่างกายเสริม” เพิ่มขึ้นมาอีกส่วนหนึ่ง
แม้แนวคิดจะดูน่าตื่นตา แต่หลายคนกลับตั้งคำถามถึงประโยชน์ในการใช้งานจริง อย่างไรก็ตาม ทีมผู้พัฒนาอธิบายว่า เซนทอร์แตกต่างจากชุดพลังงานทั่วไปอย่างสิ้นเชิง เพราะไม่ได้ช่วยแค่เสริมแรงแขนหรือขา แต่ทำหน้าที่เป็น “ขาอีกคู่” ที่สามารถรับน้ำหนักแทนผู้ใช้ได้ทั้งหมด
นอกจากนี้ ระบบยังใช้กลไกการเชื่อมต่อแบบยืดหยุ่นผ่านสปริงชนิดพิเศษ ที่สามารถปรับตัวตามแรงกดได้อย่างชาญฉลาด ช่วยให้ทั้งความมั่นคง และความสบายเกิดขึ้นพร้อมกัน อีกทั้งยังแยกแรงเคลื่อนไหวระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ที่นักวิจัยนำเสนอคือ ชุดเซนทอร์สามารถลดการใช้พลังงานของร่างกายในการเดินพร้อมแบกน้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัมได้ถึง 35% ซึ่งถือว่าสูงกว่าชุด “เอ็กโซสเกเลตัน” ทั่วไปที่ทำได้เพียง 5 – 12% เท่านั้น
ไม่เพียงแค่ช่วยรับน้ำหนัก หุ่นยนต์ยังมีบทบาทในการช่วย “ออกแรงเดิน” ไปข้างหน้า ทำให้ภาระของผู้ใช้งานลดลงอย่างเห็นได้ชัด แนวคิดนี้สะท้อนมุมมองของทีมวิจัยที่เชื่อว่า อนาคตไม่ได้มีแค่หุ่นยนต์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ แต่มนุษย์ และหุ่นยนต์ควรทำงานร่วมกัน
อย่างไรก็ตาม หลังจากคลิป และภาพของชุดเซนทอร์ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์ กระแสตอบรับกลับไม่เป็นไปตามที่คาด หลายคนแสดงความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น หากล้มขณะใช้งาน อาจเกิดอันตรายรุนแรงได้ ขณะที่บางเสียงก็แซวว่า มันดูเหมือนรถลากที่มีขาแทนล้อ มากกว่านวัตกรรมแห่งอนาคต
ที่มา: Odditycentral
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เรียบเรียงโดยทีมงานข่าวสดออนไลน์