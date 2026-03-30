สาวเจอแมวรักที่หายไป 7 ปี ดีใจได้ไม่นานก็ต้องเศร้า ความผูกพันไม่เหมือนเดิม พยายามเข้าหาอีกครั้ง แต่กลับโดนน้องเมิน
เมื่อเร็ว ๆ นี้ “นิโคล เวต” บังเอิญได้พบกับ “ซูตี้” แมวดำที่หายไปนานถึง 7 ปี แต่เรื่องราวกลับไม่ได้จบลงอย่างอบอุ่นเหมือนที่หลายคนคาดหวัง
นิโคลเล่าว่า ซูตี้เป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารัก แต่หลังจากแมวอีกตัวถูกรถชนเสียชีวิต รวมถึงย้ายบ้าน ซูตี้ก็เริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป ทั้งยังมีอาการหวงเมื่อเธอมีลูก ทำให้มันค่อย ๆ ไปอยู่บ้านเพื่อนบ้านมากขึ้น ทำให้เธอพบหน้าเจ้าเหมียวน้อยลง จนกลายเป็นว่าไม่เห็นมันอีกเลย
เวลาผ่านไปนานถึง 7 ปี โดยไม่มีใครพบวี่แวว หลายคนคิดว่าซูตี้อาจกลับดาวแมวไปแล้ว จนกระทั่งเช้าวันหนึ่ง นิโคลเห็นแมวนั่งอยู่ในสวน และจำเจ้าเหมียวได้ทันทีจากรอยแหว่งที่หู เธอจึงเปิดหน้าต่างเรียกชื่อ “ซูต ซูต” ซึ่งมันเงยหน้ามอง เธอจึงรีบถ่ายคลิปและโพสต์ลงติ๊กต็อกด้วยความดีใจ
แต่การพบกันครั้งนี้กลับทั้งสุขและเศร้า เพราะซูตี้ไม่ยอมให้เธอเข้าใกล้เลย ปัจจุบันนิโคลเลี้ยงสุนัขแทนแล้ว เธอจึงรีบไปหยิบขนมมาให้ แต่พอกลับมาอีกที เจ้าเหมียวก็เดินหนีไปแล้ว
แม้จะได้เจอกันเพียงช่วงสั้น ๆ นิโคลสังเกตว่า ซูตี้ดูผอมลง และมีขนร่วงเป็นหย่อมบริเวณขาหลัง อย่างไรก็ตาม โดยรวมยังดูมีสุขภาพดี อีกทั้งยังสวมปลอกคอ ทำให้เธอเชื่อว่าเจ้าเหมียวอาจมีเจ้าของใหม่แล้ว
นิโคลเชื่อว่า การได้พบกันในครั้งนี้ อาจเป็นเหมือนการบอกลา เพราะตอนนี้เจ้าเหมียวจะมีอายุราว 14 ปี ทั้งนี้ เธอยังคงหวังว่าเจ้าเหมียวจะอายุยืน และสักวันเธอจะสามารถเรียกความไว้วางใจจากมันกลับมาได้อีกครั้ง
ขอบคุณที่มา newsweek
เรียบเรียงโดยทีมงานข่าวสด