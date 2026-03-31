ปธน.เม็กซิโก – รอยเตอร์ รายงานวันที่ 31 มี.ค. ว่า ประธานาธิบดีคลอเดีย เชนบอม ผู้นำเม็กซิโก กล่าวว่ารัฐบาลเม็กซิโกจะ “ดำเนินมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น” หลังมีชาวเม็กซิโกอีกรายเสียชีวิตขณะถูกควบคุมตัวในศูนย์กักกันผู้อพยพของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
การเสียชีวิตของพลเมืองชาวเม็กซิโกซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐ (ไอซีอี) รายงานเมื่อวันจันทร์ที่ 30 มี.ค.ตามเวลาท้องถิ่น ทำให้ตัวเลขชาวเม็กซิโกที่เสียชีวิตในความควบคุมของไอซีอีระหว่างปี 2568-2569 เพิ่มเป็น 14 ราย
นอกจากนี้ยังเกิดขึ้นหลังเหตุวัยรุ่นชาวเม็กซิโกอายุ 19 ปีเสียชีวิตไม่กี่วันก่อนหน้านั้น “ขณะนี้เราจะดำเนินการเพิ่มเติม เราจะดำเนินการหลายขั้นตอนเพื่อประท้วงการเสียชีวิตของพลเมืองเม็กซิกันอีกรายในสหรัฐอเมริกา” ผู้นำหญิงกล่าวในการแถลงข่าว
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