ปธน.เม็กซิโกรอยเตอร์ รายงานวันที่ 31 มี.ค. ว่า ประธานาธิบดีคลอเดีย เชนบอม ผู้นำเม็กซิโก กล่าวว่ารัฐบาลเม็กซิโกจะ “ดำเนินมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น” หลังมีชาวเม็กซิโกอีกรายเสียชีวิตขณะถูกควบคุมตัวในศูนย์กักกันผู้อพยพของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ปธน.เม็กซิโก - ผู้ประท้วงเผาธงชาติด้านนอกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของเมืองพอร์ตแลนด์ หลังจากการประท้วง "ไม่เอาคิงส์" เพื่อต่อต้านนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในเมืองพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2026

Demonstrators burn a flag outside of Portland’s Immigration and Customs Enforcement facility after a “No Kings” protest against U.S. President Donald Trump’s administration policies, in Portland, Oregon, U.S. March 28, 2026. Mexico’s President Claudia Sheinbaum addresses the media in her daily press conference saying that her government was “going to take greater measures” following the death last week of a Mexican being held at a federal immigrant detention center in the U.S. REUTERS/John Rudoff

การเสียชีวิตของพลเมืองชาวเม็กซิโกซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐ (ไอซีอี) รายงานเมื่อวันจันทร์ที่ 30 มี.ค.ตามเวลาท้องถิ่น ทำให้ตัวเลขชาวเม็กซิโกที่เสียชีวิตในความควบคุมของไอซีอีระหว่างปี 2568-2569 เพิ่มเป็น 14 ราย

นอกจากนี้ยังเกิดขึ้นหลังเหตุวัยรุ่นชาวเม็กซิโกอายุ 19 ปีเสียชีวิตไม่กี่วันก่อนหน้านั้น “ขณะนี้เราจะดำเนินการเพิ่มเติม เราจะดำเนินการหลายขั้นตอนเพื่อประท้วงการเสียชีวิตของพลเมืองเม็กซิกันอีกรายในสหรัฐอเมริกา” ผู้นำหญิงกล่าวในการแถลงข่าว

เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของสหรัฐฯ (ICE) ตรวจตราจุดตรวจรักษาความปลอดภัยของ TSA ที่สนามบินนานาชาติบัลติมอร์/วอชิงตัน เธอร์กูด มาร์แชลล์ (BWI) ในเมืองบัลติมอร์ รัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2026

ปธน.เม็กซิโก – A U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) agent patrols a TSA security checkpoint in Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport (BWI) in Baltimore, Maryland, U.S., March 29, 2026. REUTERS/Aaron Schwartz

ปธน.เม็กซิโก - เจ้าหน้าที่ตำรวจของรัฐบาลกลางปฏิบัติการอยู่นอกอาคารสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของพอร์ตแลนด์ หลังจากการประท้วง "No Kings" ต่อต้านนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในเมืองพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2026

ปธน.เม็กซิโก – Federal police officers operate outside Portland’s Immigration and Customs Enforcement facility after a “No Kings” protest against U.S. President Donald Trump’s administration policies, in Portland, Oregon, U.S. March 28, 2026. REUTERS/John Rudoff

ตำรวจ DHS ควบคุมตัวผู้ประท้วงใกล้ศูนย์กักกันเมโทรโพลิแทนในย่านดาวน์ทาวน์ลอสแอนเจลิส ระหว่างการประท้วง "ไม่เอาคิงส์" เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2026

DHS police detain a protestor near the Metropolitan Detention Center in downtown Los Angeles during a “No Kings” protest Saturday, March 28, 2026. (AP Photo/Jill Connelly)

 

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