กระทบทั่วโลก คนออสเตรเลีย ต้มดีเซลจากน้ำมันพืชใช้เอง หวังลดค่าใช้จ่าย หลังราคาน้ำมันในประเทศ พุ่งลิตรละ 71 บาท สะท้อนวิกฤตค่าครองชีพ
วันที่ 31 มี.ค. 69 กลายเป็นไวรัลทั่วโลกออนไลน์ เมื่อ บรูซ ดันน์ อดีตผู้เข้าแข่งขันรายการเรียลลิตี้ ได้โพสต์คลิปผ่านติ๊กต็อก เผยวิธี “ต้มดีเซลใช้เอง” จากน้ำมันพืชใช้แล้วและอุปกรณ์แบบง่าย ๆ เพื่อลดค่าใช้จ่าย หลังราคาน้ำมันในออสเตรเลียพุ่งทะลุ 3 ดอลลาร์ต่อลิตร
คลิปดังกล่าวมีผู้เข้าชมแล้วกว่า 1.5 ล้านครั้ง เขาระบุว่า ไม่คิดว่าจะต้องมาถึงจุดนี้ จุดที่เราต้องมาต้มดีเซลใช้เอง หลังราคาน้ำมันที่พุ่งสูงถึงประมาณ 3.15 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือราว 71 บาทต่อลิตรจนเกินจะรับไหว และเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาต้องหาทางเลือกใหม่
พร้อมพูดติดตลกว่า หากเห็นรถของเขาวิ่งแล้วมีกลิ่นเหมือนร้านฟิชแอนด์ชิปส์ ก็ขอให้ไม่ต้องสนใจ
ดันน์อธิบายว่า ระบบของเขาใช้เครื่องยนต์ดีเซลแบบเก่า ที่มีปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบกลไก ซึ่งสามารถรองรับน้ำมันทางเลือกได้ดีกว่าเครื่องยนต์สมัยใหม่
ปัจจุบันเขาใช้วิธีผสมน้ำมันพืชหรือน้ำมันใช้แล้วกับดีเซลในอัตรา 50:50 เพื่อลดค่าใช้จ่ายลงครึ่งหนึ่ง และมีแผนจะใช้ 100% หากราคาน้ำมันยังคงสูงต่อเนื่อง
น้ำมันที่นำมาใช้ส่วนใหญ่ได้มาฟรีจากร้านอาหาร เช่น ร้านฟิชแอนด์ชิปส์ ก่อนจะนำมากรองและแปรรูปให้เหมาะกับการใช้งาน
เขายืนยันว่า รถยังวิ่งได้ดีไม่มีปัญหา และเริ่มมีคนใกล้ตัว ทั้งครอบครัวและเพื่อน ๆ สนใจอยากลองทำตาม
ค่าครองชีพพุ่ง กระทบคนชนบทหนัก
ดันน์เผยว่า ค่าใช้จ่ายน้ำมันกำลังสร้างภาระหนัก โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ไม่มีระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งเขาเคยจ่ายเงินถึง 500 ดอลลาร์ในการเติมน้ำมันเพียงครั้งเดียว ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาหาทางออกอื่น
ขณะเดียวกัน มีรายงานว่าบริษัทขนส่งบางแห่งต้องจ่ายเงินมากกว่า 3,000 ดอลลาร์ เพื่อเติมน้ำมันให้รถบรรทุกหนึ่งคัน สะท้อนผลกระทบในระดับอุตสาหกรรม
แม้วิธีดังกล่าวจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ เตือนว่า การผลิตน้ำมันใช้เองมีความเสี่ยงสูง ทั้งด้านความปลอดภัย เครื่องยนต์ และกฎหมาย อีกทั้งรถยนต์รุ่นใหม่อาจไม่รองรับ
นอกจากนี้ ดันน์เองก็ยอมรับว่า น้ำมันที่ผลิตเองสามารถใช้ได้เฉพาะส่วนบุคคลเท่านั้น และไม่สามารถจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ เนื่องจากต้องผ่านมาตรฐานที่เข้มงวด
ทั้งนี้ เหตุการณ์นี้สะท้อนถึงความไม่พอใจของประชาชนต่อราคาพลังงานที่พุ่งสูง และแรงกดดันต่อรัฐบาลออสเตรเลียในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
ขอบคุณที่มา newyork post
เรียบเรียงโดยทีมข่าวสดออนไลน์