เร่งสอบคดีช็อก! – วันที่ 31 มี.ค. เอพี รายงานเหตุความรุนแรงจากอาวุธปืนใน สหรัฐอเมริกา อีกครั้ง หลังจากนักเรียนชายวัย 15 ปีก่อเหตุยิงครูที่ โรงเรียนมัธยมศึกษาฮิลล์คันทรี คอลเลจ พรีแพราทอรี ไฮสกูล ในเมืองบุลเวิร์ด รัฐเท็กซัส จากนั้นใช้ปืนกระบอกเดียวกันปลิดชีพตัวเองเสียชีวิต เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 30 มี.ค.ตามเวลาท้องถิ่น

ภาพนี้ถ่ายจากวิดีโอที่เผยแพร่โดย KSAT แสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ด้านนอกหลังจากนักเรียนคนหนึ่งยิงครูที่โรงเรียนมัธยม Hill Country College Preparatory High School เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569 ในเมืองบุลเวิร์ด รัฐเท็กซัส

เร่งสอบคดีช็อก! – This image taken from video provided by KSAT shows first responders outside after a student shot a teacher at Hill Country College Preparatory High School, Monday, March 30, 2026, in Bulverde, Texas. A 15-year-old student shot a teacher at a Texas high school and then fatally shot himself Monday, according to authorities, who were still investigating what led to the early morning attack. (KSAT via AP)

ด้านตำรวจระบุว่ากำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุ และว่าครูที่ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้ว นายมาร์ก เรย์โนล์ด นายอำเภอเขตโคมอลเคาน์ตี กล่าวยืนยันว่านักเรียนชายยิงครูก่อนยิงตัวเอง ก่อนเสริมว่าเจ้าหน้าที่กำลังพยายามทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครู รวมถึงตรวจสอบว่าเด็กชายได้อาวุธปืนมาจากไหน

นักเรียนคนหนึ่งให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นว่าได้ยินเสียงดังมาจากห้องเรียนบนชั้นสองและมีเสียงกรีดร้องดังลั่นตามมา นักเรียนอีกคนกล่าวว่าได้ยินเสียงปืน 5 นัดและเสียงตะโกนก่อนครูจะบอกให้นักเรียนเข้าไปในหลบในห้อง

ภาพนี้มาจากวิดีโอที่เผยแพร่โดย KSAT แสดงให้เห็นผู้ปกครองกำลังรอต่อแถวอยู่ด้านนอกโรงเรียนมัธยมต้น Bulverde เพื่อพบกับลูก ๆ ของพวกเขาอีกครั้ง หลังจากครูถูกนักเรียนยิงที่โรงเรียนมัธยมปลาย Hill Country College Preparatory เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2026 ในเมืองบุลเวิร์ด รัฐเท็กซัส

เร่งสอบคดีช็อก! – This image taken from video provided by KSAT shows parents waiting in line outside Bulverde Middle School to be reunited with their children after a teacher was shot by a student at Hill Country College Preparatory High School, in Bulverde, Texas. The teacher was taken to a nearby hospital. Comal County Sheriff Mark Reynolds said hours after the shooting that he did not know her condition. (KSAT via AP)

ภาพนี้ถ่ายจากวิดีโอที่เผยแพร่โดย KSAT แสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ด้านนอกหลังจากนักเรียนคนหนึ่งยิงครูที่โรงเรียนมัธยม Hill Country College Preparatory High School เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569 ในเมืองบุลเวิร์ด รัฐเท็กซัส

This image taken from video provided by KSAT shows first responders outside after a student shot a teacher at Hill Country College Preparatory High School, Monday, March 30, 2026, in Bulverde, Texas. The small campus of roughly 250 students was placed on lockdown shortly after 8:30 a.m., according to the school. One student told San Antonio television station KSAT that they heard loud bangs coming from a room on the second floor and then heard screaming. (KSAT via AP)

 

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