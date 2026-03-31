เร่งสอบคดีช็อก! – วันที่ 31 มี.ค. เอพี รายงานเหตุความรุนแรงจากอาวุธปืนใน สหรัฐอเมริกา อีกครั้ง หลังจากนักเรียนชายวัย 15 ปีก่อเหตุยิงครูที่ โรงเรียนมัธยมศึกษาฮิลล์คันทรี คอลเลจ พรีแพราทอรี ไฮสกูล ในเมืองบุลเวิร์ด รัฐเท็กซัส จากนั้นใช้ปืนกระบอกเดียวกันปลิดชีพตัวเองเสียชีวิต เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 30 มี.ค.ตามเวลาท้องถิ่น
ด้านตำรวจระบุว่ากำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุ และว่าครูที่ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้ว นายมาร์ก เรย์โนล์ด นายอำเภอเขตโคมอลเคาน์ตี กล่าวยืนยันว่านักเรียนชายยิงครูก่อนยิงตัวเอง ก่อนเสริมว่าเจ้าหน้าที่กำลังพยายามทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครู รวมถึงตรวจสอบว่าเด็กชายได้อาวุธปืนมาจากไหน
นักเรียนคนหนึ่งให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นว่าได้ยินเสียงดังมาจากห้องเรียนบนชั้นสองและมีเสียงกรีดร้องดังลั่นตามมา นักเรียนอีกคนกล่าวว่าได้ยินเสียงปืน 5 นัดและเสียงตะโกนก่อนครูจะบอกให้นักเรียนเข้าไปในหลบในห้อง
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