เมียสงสัยผัวนอกใจ สวมบทสายลับ ปีนเกาะท้ายรถบรรทุกกลางดึก หวังตาม “จับชู้” สุดท้ายเกือบหมดแรง

เมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา หญิงรายหนึ่งในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ประเทศจีน สงสัยว่าสามีมีชู้ จึงตัดสินใจทำเรื่องเสี่ยงอันตราย ด้วยการแอบเกาะท้ายรถบรรทุกของสามีในช่วงกลางดึก เพื่อสะกดรอยตามไปจับผิด

เหตุการณ์เกิดขึ้นราวเวลา 21.00 น. ขณะที่ตำรวจจราจรกำลังปฏิบัติหน้าที่บริเวณแยกถนน พบรถบรรทุกคันหนึ่งกำลังวิ่งอยู่ แต่ที่น่าตกใจคือมี “คนเกาะอยู่ท้ายรถ” เมื่อตรวจสอบใกล้ ๆ พบหญิงคนหนึ่งใช้มือเปล่าจับท้ายรถไว้ ตัวห้อยอยู่นอกรถโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันใด ๆ ค่อนข้างอันตรายอย่างมาก

เจ้าหน้าที่จึงรีบส่งสัญญาณให้รถจอดข้างทางทันที และเข้าช่วยเหลือหญิงรายดังกล่าวให้ลงจากรถอย่างปลอดภัย ซึ่งขณะนั้นเธอมีสภาพแทบหมดแรง

จากการตรวจสอบพบว่า หญิงคนดังกล่าวเป็นภรรยาของคนขับรถบรรทุก โดยฝ่ายสามีถึงกับตกใจ และยืนยันว่าไม่รู้เลยว่าภรรยาแอบเกาะอยู่ท้ายรถ จนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ

สาเหตุที่ภรรยาทำเช่นนั้น เป็นเพราะสงสัยว่าสามีนอกใจ จึงแอบขึ้นไปเกาะท้ายรถเพื่อสะกดรอยตามไปจับชู้ โชคดีที่ช่วงเวลาดังกล่าวการจราจรไม่หนาแน่น อีกทั้งรถยังวิ่ไปไม่ไกลและใช้ความเร็วไม่สูง จึงไม่เกิดเหตุร้ายแรง

อย่างไรก็ตาม ตามกฎหมายจราจร คนขับต้องถูกลงโทษ เนื่องจากไม่ได้ตรวจสอบความปลอดภัยรอบรถก่อนขับขี่ และไม่สังเกตว่ามีคนอยู่ท้ายรถ ทำให้ถูกตัดแต้มใบขับขี่ 3 คะแนน และปรับ 200 หยวน (ประมาณ 950 บาท)

ขอบคุณที่มา bastillepost

เรียบเรียงโดยทีมงานข่าวสด

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