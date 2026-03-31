สุดซึ้ง! แม่ชาวจีนวัย 70 เย็บแผ่นรองเท้าด้วยมือกว่า 1,000 คู่ มอบให้ทหารใหม่ เพื่อรำลึกถึงลูกชายผู้กล้าหาญ สละชีวิตช่วยเพื่อนร่วมรบเมื่อ 20 ปีก่อน
แม่ชาวจีน จาง ซิงฮุ่ย จากนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ได้ลงมือเย็บแผ่นรองเท้ามือกว่า 1,000 คู่ให้กับทหารใหม่ เพื่อรำลึกถึงลูกชายผู้กล้าของเธอที่เสียชีวิตขณะช่วยชีวิตเพื่อนร่วมรบเมื่อกว่า 20 ปีที่แล้ว โดยเธอได้รับฉายาอย่างเอ็นดูว่า “คุณแม่แผ่นรองเท้า”
ลูกชายของเธอ กู นู่ วัย 19 ปี เข้ารับราชการเป็นทหารชายแดนในปี 2546 และได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าหน่วยของกองร้อยในปี 2548 ทว่า ขณะลาดตระเวนบนภูเขาในทิเบต กู นู่ เสียชีวิตขณะช่วยชีวิตเพื่อนร่วมทีมจากเหตุดินถล่ม
เมื่อจางทราบข่าว เธอได้เย็บแผ่นรองเท้าที่ทำด้วยมือ 20 คู่ และเตรียมตัวไปเยี่ยมลูกชายเป็นครั้งแรก แต่ความโศกเศร้าก็ทำให้เธอต้องไปยังหลุมศพของลูกชายที่ทิเบต และได้พบกับทหารจากหน่วยเดียวกันกับลูกชาย ซึ่งเรียงแถวทักทายเธอด้วยคำว่า “แม่”
เธอเห็นถนนบนภูเขาแคบ ๆ ที่ลูกชาย และเพื่อนร่วมรบต้องเดินลาดตระเวนทุกวัน ทำให้เข้าใจถึงความลำบาก และความกล้าหาญของพวกเขา เธอจึงมอบแผ่นรองเท้าให้เพื่อนร่วมรบของลูกชาย และตัดสินใจว่า จะกลายเป็น “แม่แท้ ๆ” ของพวกเขา
แผ่นรองเท้าสีสันสดใสที่เธอเย็บขึ้น กลายเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงระหว่างเธอกับลูกชาย และอาชีพทหารที่ลูกชายเสียชีวิตเพื่อมัน จางบอกว่า “ด้ายยาวที่ฉันใช้เย็บแผ่นรองเท้า เป็นความโหยหาที่ลึกซึ้งของฉัน”
ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา เธอเดินทางไปทิเบตถึง 7 ครั้ง เพื่อส่งมอบแผ่นรองเท้า และของพิเศษจากบ้านเกิดให้กับหน่วยทหารที่ลูกชายเคยสังกัด เธอยังเตรียมแผ่นรองเท้าให้กับทหารใหม่ที่กำลังเริ่มต้นเส้นทางการเป็นทหาร พร้อมคำที่บอกว่า “ขอให้ปลอดภัย”
แม้เธอจะอายุ 70 ปีเข้าไป ซึ่งทางครอบครัวก็เป็นห่วง และอยากให้เธอหยุด แต่จางยังยืนยันว่า “ตราบใดที่ฉันยังใช้เข็มได้ ตราบใดที่ยังมีทหารใหม่ ฉันก็จะทำแผ่นรองเท้าให้พวกเขาต่อไป” เพื่อนร่วมรบของลูกชายหลายคนเกษียณแล้ว แต่ยังติดต่อกับเธอ และเรียกเธอว่า “แม่”
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทหารรุ่นหลังของหน่วยลูกชายก็กลายเป็น “ลูกชาย” ของเธอเช่นกัน เธอยังได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน “แม่ผู้สนับสนุนกองทัพที่งดงามที่สุดของประเทศ”
เรื่องราวของเธอถูกกล่าวขวัญว่า “ชีวิตของเธอเหมือนหยุดอยู่ตรงช่วงเวลาที่ลูกชายเข้ากองทัพ” และแผ่นรองเท้าที่เธอทำด้วยมือยังถือเป็นของขวัญมีค่ามากในใจของชาวเสฉวน และฉงชิ่ง
ที่มา: South China Morning Post
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เรียบเรียงโดยทีมงานข่าวสดออนไลน์