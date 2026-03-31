สาวแต่งงานกับรถราง ใช้ชีวิตคู่สุดแฮปปี้ พีก ชีวิตจริงก็มีแฟนหนุ่มอยู่แล้ว แถมเข้าใจดี
“ซานดรา ราห์ม” หญิงวัย 44 ปี จากฝรั่งเศส กลายเป็นที่พูดถึงบนโลกออนไลน์ หลังเข้าพิธีแต่งงานกับรักแท้ของเธอ ไม่ใช่มนุษย์แต่เป็น “รถรางหมายเลข 3013” และอ้างว่าเคยมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับมันด้วย!
ราห์มเล่าว่า เธอเริ่มรู้สึกผูกพันกับสิ่งไม่มีชีวิตมาตั้งแต่วัยรุ่น โดยมีภาวะที่เรียกว่า “อ็อบเจ็กโตฟิเลีย” (Objectophilia) หรือการมีความรักและความผูกพันกับวัตถุ เช่น สะพาน อาคาร หรือเครื่องจักร
และเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นในช่วงล็อกดาวน์ปี 2020 หลังได้ชมภาพยนตร์เรื่อง “Jumbo” ที่เล่าเรื่องราวของหญิงสาวขี้อายที่ได้ตกหลุมรักเครื่องเล่นในสวนสนุก ทำให้ราห์มกล้ายอมรับความรู้สึกของตัวเองมากขึ้น
“ตอนนั้นฉันเข้าไปพูดกับรถราง และขอให้มันส่งสัญญาณบางอย่าง จากนั้นก็มีแสงประหลาดปรากฏขึ้นในห้องคนขับ ทำให้ฉันรู้สึกสงบ และหลังจากนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไป”
อย่างไรก็ตาม เธอไม่ได้มีความสัมพันธ์แค่กับรถราง แต่ยังมี “โทมัส” แฟนหนุ่มด้วย โดยอธิบายว่านี่คือความสัมพันธ์แบบสามคน
แม้จะมีเสียงวิจารณ์มองว่าเป็นเรื่องแปลก แต่เธอยืนยันว่า การรู้สึกผูกพันกับสิ่งของไม่ใช่เรื่องผิดปกติ เพียงแค่เป็นความรักในรูปแบบที่แตกต่าง ล่าสุดเธอกำลังถ่ายทอดเรื่องราวความรักครั้งนี้ลงในหนังสือ อีกด้วย
ขอบคุณที่มา dailystar
เรียบเรียงโดยทีมงานข่าวสด