เหลือเชื่อ! หญิงอเมริกันวัย 69 ถูกรางวัลแจ็กพอตลอตเตอรี่ 39.6 ล้านบาท หลังเล่นเลขชุดเดิมนานหลายปี สามีได้เกษียณตามใจหวัง ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
หญิงวัย 69 ปี จากรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา กลายเป็นเศรษฐีใหม่ หลังคว้ารางวัลแจ็กพอตลอตเตอรี่ “ล็อตโต้ 47” (Lotto 47) มูลค่า 1.2 ล้านดอลลาร์ หรือราว 39.6 ล้านบาท จากการยึดมั่นเล่นชุดตัวเลขเดิมมาอย่างยาวนาน
ผู้โชคดีรายนี้ ซึ่งเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตน สามารถทายหมายเลขได้ถูกต้องครบทั้ง 6 ตัว ได้แก่ 02, 16, 18, 19, 26 และ 42 ในการออกรางวัลเมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา โดยเอาชนะโอกาสที่ยากถึง 1 ใน 10,737,573
เธอเล่าว่า หลังจากตรวจผลรางวัล ก็สามารถจดจำตัวเลขได้ทันที และแทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง “ฉันเล่นเลขชุดนี้มาหลายปีแล้ว พอเห็นผลรางวัล ฉันก็รู้ทันทีว่านี่คือเลขของฉัน”
ด้วยความตื่นเต้น เธอรีบปลุกสามีขึ้นมากลางดึก พร้อมบอกข่าวดีว่า “ฉันคิดว่าฉันถูกรางวัลลอตเตอรี่” ก่อนที่ทั้งคู่จะนำสลากมาตรวจสอบอีกครั้ง และนั่นคือช่วงเวลาที่เธอมั่นใจว่าชีวิตกำลังจะเปลี่ยนไปจริง ๆ
เธอยังเปิดเผยกับเจ้าหน้าที่ลอตเตอรี่ด้วยว่า เงินรางวัลก้อนนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของครอบครัวอย่างมาก โดยเฉพาะสามีของเธอที่สามารถเกษียณได้ “เราจะได้ใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลาย และมีความสุขมากขึ้น”
ความสำเร็จในครั้งนี้ อาจเรียกได้ว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นผลจากความสม่ำเสมอ และความเชื่อมั่นในตัวเลขของเธอเอง ที่ยึดมั่นเล่นชุดเดิมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี
ในที่สุด ความอดทน และความเชื่อก็ได้รับการตอบแทนอย่างคุ้มค่า กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดวงเฮงที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเสี่ยงโชคทั่วโลก
ที่มา: People
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เรียบเรียงโดยทีมงานข่าวสดออนไลน์