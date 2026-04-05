ไต้หวันเผย “ชาติพันธมิตร” – รอยเตอร์และ สเตรตส์ไทมส์ รายงานวันที่ 5 เม.ย. ว่า นายกง หมิงซิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของไต้หวัน กล่าวว่าไต้หวันได้รับคำมั่นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของประเทศผู้ผลิต ก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) รายใหญ่ หลังการนำเข้าพลังงานจากตะวันออกกลางต้องหยุดชะงักเพราะสงครามในอิหร่านยังยืดเยื้อ

ไต้หวันเผย “ชาติพันธมิตร” - ถังเก็บก๊าซ LNG ในสถานีรับก๊าซ LNG ของ CPC ไท่จง

ไต้หวันเผย “ชาติพันธมิตร” – ภาพประกอบ – LNG Tanks in CPC Taichung LNG Receiving Terminal (Phase-2). Taiwan has received supply assurances from the energy minister of a “major” liquefied natural gas-producing country, the island’s economy minister said on April 4, speaking about the Iran war’s impact on Middle East energy imports. (Photo: Business Wire)

ไต้หวันซึ่งเป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ของโลก พึ่งพาก๊าซธรรมชาติเหลวจากกาตาร์ประมาณ 1 ใน 3 ของความต้องการทั้งหมด กล่าวว่าได้รับประกันแหล่งจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวทดแทนในอีกหลายเดือนข้างหน้าจากประเทศต่างๆ

นายกงกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าไต้หวันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดหาน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ดังนั้นการปรับเปลี่ยนต้นทางการขนส่งหรือการซื้อสินค้าแบบซื้อขายทันทีเพิ่มเติมจึงไม่ใช่ปัญหา ก่อนหน้านี้นายกงระบุว่ารัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของ “ประเทศผู้ผลิตพลังงานรายใหญ่” ประเทศหนึ่งได้ติดต่อตนโดยตรง

ภาพถ่ายจากแฟ้มภาพ: กง หมิงซิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของไต้หวัน ตอบคำถามจากสื่อมวลชนเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-ไต้หวัน ในกรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569

ไต้หวันเผย “ชาติพันธมิตร” – FILE PHOTO: Taiwan’s Minister for Economic Affairs Kung Ming-hsin, answers questions from members of the media regarding the US-Taiwan trade deal in Taipei, Taiwan, January 16, 2026. Speaking to reporters in Taipei, Economy Minister Kung Ming-hsin said that because Taiwan has good relationships with its crude oil and natural gas suppliers, neither adjusting shipment origins nor purchasing additional spot cargoes would be a problem. REUTERS/Ann Wang/File Photo

บุคคลดังกล่าว “อธิบายให้เราฟังว่าพวกเขาจะสนับสนุนความต้องการก๊าซธรรมชาติของเราอย่างเต็มที่ หากเรามีความต้องการใดๆ เราสามารถแจ้งให้พวกเขาทราบได้” นายยกงเสริมว่ามีอีกประเทศบอกว่าบางประเทศได้ปล่อยน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ออกมาแล้วและสามารถช่วยประสานงานได้หากไต้หวันต้องการความช่วยเหลือ

“สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าไต้หวันได้รับความไว้วางใจจากนานาชาติอย่างมากผ่านความเชื่อมั่นที่สร้างมาอย่างยาวนาน” โดยนายกงปฏิเสธที่จะระบุชื่อประเทศที่เกี่ยวข้อง

สถานีรับก๊าซธรรมชาติเหลวโอซาก้า

ภาพประกอบ – Osaka Gas LNG Receiving Terminal. Mr Kung said that about two weeks ago the energy minister of a certain “major energy-producing country” proactively contacted him. The person “explained to us that they would fully support our natural gas needs. If we have any demand, we can let them know”, he added. (Photo: Business Wire)

ด้าน นางแองเจลา หลิน โฆษกบริษัท ซีพีซี รัฐวิสาหกิจด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน กล่าวว่าปริมาณสำรองน้ำมันดิบยังอยู่ในระดับก่อนเกิดความขัดแย้งและโดยรวมแล้วปริมาณวัตถุดิบปิโตรเคมียังคงมีเสถียรภาพ

นายฟาง เจิงเจิ้น ประธานพรรคซีพีซี กล่าวว่าเพื่อลดการพึ่งพาตะวันออกกลาง สัญญาฉบับใหม่กับสหรัฐจะทำให้มีการจัดส่งก๊าซธรรมชาติเหลวปีละ 1.2 ล้านตันและจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต อย่างไรก็ตาม ไต้หวันไม่ได้พิจารณาที่จะนำเข้าน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติเหลวจากรัสเซีย

 

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