ไต้หวันเผย “ชาติพันธมิตร” – รอยเตอร์และ สเตรตส์ไทมส์ รายงานวันที่ 5 เม.ย. ว่า นายกง หมิงซิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของไต้หวัน กล่าวว่าไต้หวันได้รับคำมั่นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของประเทศผู้ผลิต ก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) รายใหญ่ หลังการนำเข้าพลังงานจากตะวันออกกลางต้องหยุดชะงักเพราะสงครามในอิหร่านยังยืดเยื้อ
ไต้หวันซึ่งเป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ของโลก พึ่งพาก๊าซธรรมชาติเหลวจากกาตาร์ประมาณ 1 ใน 3 ของความต้องการทั้งหมด กล่าวว่าได้รับประกันแหล่งจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวทดแทนในอีกหลายเดือนข้างหน้าจากประเทศต่างๆ
นายกงกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าไต้หวันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดหาน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ดังนั้นการปรับเปลี่ยนต้นทางการขนส่งหรือการซื้อสินค้าแบบซื้อขายทันทีเพิ่มเติมจึงไม่ใช่ปัญหา ก่อนหน้านี้นายกงระบุว่ารัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของ “ประเทศผู้ผลิตพลังงานรายใหญ่” ประเทศหนึ่งได้ติดต่อตนโดยตรง
บุคคลดังกล่าว “อธิบายให้เราฟังว่าพวกเขาจะสนับสนุนความต้องการก๊าซธรรมชาติของเราอย่างเต็มที่ หากเรามีความต้องการใดๆ เราสามารถแจ้งให้พวกเขาทราบได้” นายยกงเสริมว่ามีอีกประเทศบอกว่าบางประเทศได้ปล่อยน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ออกมาแล้วและสามารถช่วยประสานงานได้หากไต้หวันต้องการความช่วยเหลือ
“สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าไต้หวันได้รับความไว้วางใจจากนานาชาติอย่างมากผ่านความเชื่อมั่นที่สร้างมาอย่างยาวนาน” โดยนายกงปฏิเสธที่จะระบุชื่อประเทศที่เกี่ยวข้อง
ด้าน นางแองเจลา หลิน โฆษกบริษัท ซีพีซี รัฐวิสาหกิจด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน กล่าวว่าปริมาณสำรองน้ำมันดิบยังอยู่ในระดับก่อนเกิดความขัดแย้งและโดยรวมแล้วปริมาณวัตถุดิบปิโตรเคมียังคงมีเสถียรภาพ
นายฟาง เจิงเจิ้น ประธานพรรคซีพีซี กล่าวว่าเพื่อลดการพึ่งพาตะวันออกกลาง สัญญาฉบับใหม่กับสหรัฐจะทำให้มีการจัดส่งก๊าซธรรมชาติเหลวปีละ 1.2 ล้านตันและจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต อย่างไรก็ตาม ไต้หวันไม่ได้พิจารณาที่จะนำเข้าน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติเหลวจากรัสเซีย
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