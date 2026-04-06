 

หญิงสิงคโปร์ วัย 36 ปี ลาออกจากงาน เรียนศิลปะผ่าน YouTube ก่อนผันตัวมาเป็นศิลปินเต็มตัว จนขายผลงานได้ 2 แสน กลายเป็นที่จับตามองในวงการ

วันที่ 6 เมษายน 2569 ลูอิซา ราจ หญิงชาวสิงคโปร์วัย 36 ปี กลายเป็นที่จับตามองในวงการศิลปะ หลังผลงานภาพวาดของเธอสามารถขายได้สูงถึง 7,500 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือราว 1.91 แสนบาท ทั้งที่ไม่มีพื้นฐานศิลปะเริ่มต้นเรียนรู้ผ่าน YouTube

ลูอิซา ราจ เล่าว่า เดิมทีเธอไม่ได้เติบโตมาในครอบครัวสายศิลปะ และยังจบการศึกษาด้าน Actuarial Science (วิทยาการประกันภัย) ก่อนจะทำงานในสายฟินเทคที่มีรายได้มั่นคง

อย่างไรก็ตาม ความรักในการวาดภาพได้กลับมาอีกครั้ง หลังเธอได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานของศิลปินหญิงชาวฟิลิปปินส์

เธอเริ่มฝึกวาดภาพด้วยตัวเอง โดยใช้ YouTube เป็นเสมือนครูคนแรก ก่อนจะพัฒนาทักษะอย่างจริงจัง ควบคู่กับงานประจำวันละ 2-3 ชั่วโมง

ลูอิซา ราจ หญิงชาวสิงคโปร์วัย 36 ปี

ลูอิซา ราจ หญิงชาวสิงคโปร์วัย 36 ปี

หลังจากใช้เวลาหลายปีตัดสินใจ เธอจึงลาออกจากงานในปี 2025 เพื่อเป็นศิลปินเต็มตัว โดยได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว แม้ก่อนหน้านี้จะกังวลว่าจะไม่ได้รับการยอมรับ

เปลี่ยนของใช้ธรรมดา ให้กลายเป็นงานศิลปะ

สิ่งที่ทำให้ ลูอิซา แตกต่าง คือการเลือกวาดของใช้ในชีวิตประจำวันที่คนสิงคโปร์คุ้นเคย เช่น ขวดน้ำยาล้างจาน หรือกระป๋องนมข้น แรงบันดาลใจของเธอมาจากสิ่งรอบตัว ที่เชื่อมโยงกับความทรงจำและความรู้สึก

เธอใช้เวลาศึกษาและลงรายละเอียดอย่างลึกซึ้ง โดยผลงานหนึ่งชิ้นใช้เวลาสร้างนานถึง 6 สัปดาห์ และเธอทำงานวันละ 10-12 ชั่วโมง เธอเผยแพร่ผลงานของเธอผ่านอินสตาแกรมและติ๊กต็อก จนมีผู้ติดตามจำนวนมาก

ลูอิซา ราจ หญิงชาวสิงคโปร์วัย 36 ปี

ลูอิซา ราจ หญิงชาวสิงคโปร์วัย 36 ปี

แม้จะมีทั้งคำชื่นชมและคำวิจารณ์เชิงลบ เธอยืนยันว่าไม่ได้รู้สึกกังวล เพราะสิ่งสำคัญคือการทำให้ผู้ชมรู้สึกบางอย่างกับผลงาน

ทั้งนี้ ลูอิซา เตรียมจัดแสดงผลงานในต่างประเทศครั้งแรก ที่งานอาร์ตแฟร์ในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

ท้ายที่สุด เธอฝากข้อคิดถึงศิลปินรุ่นใหม่ว่า โซเชียลมีเดียทำให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันมากขึ้น แค่กล้าที่จะเผยแพร่ผลงานของตัวเอง พร้อมย้ำว่า วินัยในการฝึกฝนและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญที่จะพาไปสู่ความสำเร็จ

ขอบคุณที่มา mustsharenews

เรียบเรียงโดยทีมข่าวสดออนไลน์

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