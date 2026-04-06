 

ระทึก เด็กขวบเศษ คลานลอดรั้วกรงหมาป่า สวนสัตว์สหรัฐฯ ก่อนถูกกัดมือ เหตุพ่อแม่มัวแต่เล่นมือถือ โชคดีพลเมืองดีช่วยไว้ได้ทัน สุดท้ายพ่อแม่เด็กเจอตั้งข้อหา

วันที่ 6 เมษายน 2569 เกิดเหตุระทึกภายในสวนสัตว์ ZooAmerica รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐฯ เมื่อเด็กหัดเดินวัยเพียงขวบเศษ คลานลอดเข้าไปในพื้นที่หวงห้าม ก่อนถูกหมาป่างาบมือได้รับบาดเจ็บ ขณะผู้ปกครองกำลังก้มหน้าเล่นโทรศัพท์

รายงานระบุว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ (4 เม.ย.) ที่ผ่านมา เมื่อเด็กวัย 17 เดือน คลานลอดรั้วรอบนอกเข้าไปถึงแนวรั้วเหล็กที่ล้อมพื้นที่อยู่อาศัยของหมาป่า จากนั้นได้ยื่นมือผ่านช่องรั้วเข้าไป ทำให้หมาป่าตัวหนึ่งงับมือเด็กไว้ชั่วครู่

โฆษกของสวนสัตว์อธิบายว่า พฤติกรรมดังกล่าวเป็นสัญชาตญาณการสำรวจ ของสัตว์จำพวกสุนัข เช่น หมาป่า ที่มักใช้ปากตรวจสอบวัตถุแปลกปลอมในสภาพแวดล้อม

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ผู้เห็นเหตุการณ์ได้รีบเข้าช่วยเหลือและดึงตัวเด็กออกมาได้อย่างปลอดภัย ขณะที่พ่อแม่ของเด็ก ซึ่งนั่งอยู่ห่างออกไป เพิ่งรู้ตัวหลังได้ยินเสียงโกลาหล

เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า ผู้ปกครองทั้งสองวัย 43 ปี และวัย 61 ปี กำลังเล่นมือถือในขณะเกิดเหตุ

ทางสวนสัตว์ยืนยันว่า เด็กได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองถูกตั้งข้อหาทางอาญาระดับลหุโทษ ฐานทำให้เด็กตกอยู่ในอันตราย

ขณะที่ ด้านสวนสัตว์ย้ำมาตรการความปลอดภัย โดยพื้นที่จัดแสดงสัตว์ถูกออกแบบให้มีระบบป้องกันหลายชั้น พร้อมป้ายเตือนชัดเจน โดยผู้เข้าชมจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ที่กำหนด และดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

ขอบคุณที่มา newyork post

เรียบเรียงโดยทีมข่าวสดออนไลน์

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