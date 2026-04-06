ญี่ปุ่น เปลี่ยนตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ ให้เป็นจุดกระจายสัญญาณ Wi-fi ฟรี ในฐานะที่เกิดภัยพิบัติบ่อยครั้ง เชื่อช่วยได้ยามคับขัน
ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือ ทำให้ตู้โทรศัพท์สาธารณะทั่วโลกมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในญี่ปุ่น ตู้โทรศัพท์ยังคงถูกจัดให้เป็น “บริการสากล” ตามกฎหมายโทรคมนาคม เนื่องจากมีบทบาทสำคัญในช่วงเกิดภัยพิบัติ เช่น แผ่นดินไหวหรือพายุ
รัฐบาลมหานครโตเกียวจึงมองเห็นโอกาสในการต่อยอดทรัพยากรที่มีอยู่ โดยเปลี่ยนตู้โทรศัพท์ที่ไม่ค่อยถูกใช้งานในชีวิตประจำวัน ให้กลายเป็นจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย
การร่วมมือของภาครัฐและเอกชน
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย “Connected Tokyo” ที่มุ่งสร้างเมืองที่เชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อ ทั้งสำหรับประชาชน นักท่องเที่ยว และภาคธุรกิจ ผ่านเครือข่าย 5G และ Wi-Fi สาธารณะ
รัฐบาลได้ร่วมมือกับ Nippon Telegraph and Telephone East Corporation หรือ NTT East เพื่อติดตั้ง Wi-Fi ในตู้โทรศัพท์จำนวน 1,500 แห่ง จากทั้งหมดกว่า 10,000 แห่งทั่วเมือง โดยเริ่มเปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา
ระบบดังกล่าวรองรับเทคโนโลยี OpenRoaming ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้อย่างปลอดภัยและสะดวกในจุดให้บริการมากกว่า 3.5 ล้านแห่งทั่วโลก เพียงลงทะเบียนครั้งเดียว
ขยายจุดให้บริการทั่วเมือง รองรับทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว
โครงการเริ่มต้นในพื้นที่รอบสถานีหลักบนเส้นทาง Yamanote Line ก่อนจะขยายไปยังพื้นที่อื่น ๆ รวมถึงสวนสาธารณะและจุดหลบภัยฉุกเฉิน ภายในปี 2025–2028 โตเกียวตั้งเป้าขยายจุดให้บริการ Wi-Fi OpenRoaming เป็นประมาณ 3,600 แห่ง เพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า
ผู้ว่าการกรุงโตเกียว Yuriko Koike ระบุว่า การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ และโครงการนี้จะเป็น “เส้นชีวิต” สำคัญ ทั้งสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ในประเทศที่เผชิญภัยพิบัติบ่อยครั้งอย่างญี่ปุ่น ระบบสื่อสารสำรองถือเป็นหัวใจสำคัญ การใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเพื่อลงทะเบียน Wi-Fi อาจกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือได้ในยามคับขัน ด้วยการปรับใช้เทคโนโลยีเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานเดิม โตเกียวกำลังแสดงให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาเมืองที่ทั้ง “ฉลาด” และ “พร้อมรับมืออนาคต” อย่างแท้จริง