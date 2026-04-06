แม่โพสต์เครียด หมดหนทาง ลูกสาวโทรคุยกับคนในเกมออนไลน์ ไม่รู้ตัวเป็นสายต่างประเทศ ช็อกบิลค่าโทรศัพท์พุ่งหลักแสน
วันที่ 6 เมษายน 2569 กลายเป็นอุทาหรณ์เตือนใจคนเป็นพ่อแม่ เมื่อคุณแม่รายหนึ่ง เผยบิลค่าโทรศัพท์สุดโหดพุ่งสูงกว่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1.62 แสนบาท ภายในเดือนเดียว
หลังลูกสาวใช้โทรศัพท์คุยกับคนแปลกหน้าที่รู้จักผ่านเกมออนไลน์โดยไม่รู้ว่าเป็นสายต่างประเทศ
คุณแม่รายนี้ได้แชร์ประสบการณ์ผ่าน Reddit ระบุว่า ปกติค่าโทรศัพท์ของครอบครัวอยู่ที่ประมาณ 385 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 12,500 บาท แต่จู่ ๆ เดือนนี้กลับได้รับบิลสูงถึง 5,185 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1.68 แสนบาท
สาเหตุเกิดจากลูกสาวที่เล่นเกม Roblox ได้รู้จักเพื่อนใหม่ และใช้โทรศัพท์โทรคุยกันเป็นเวลานาน โดยไม่ทราบว่าเป็นการโทรระหว่างประเทศ ทำให้ค่าใช้จ่ายพุ่งขึ้นอย่างมหาศาล
คุณแม่ยอมรับว่า เธอไม่มีเงินเก็บถึง 5,000 ดอลลาร์ ทำให้รู้สึกทั้งเครียดและหมดหนทาง
หลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ มีผู้ใช้งานจำนวนมากเข้ามาให้คำแนะนำ เช่น ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อขอยกเว้นค่าบริการครั้งเดียว ขอเปลี่ยนแพ็กเกจย้อนหลังให้ครอบคลุมการโทรต่างประเทศ เปิดฟีเจอร์บล็อกสายต่างประเทศเพื่อป้องกันเหตุซ้ำ
หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ แนะนำให้ร้องเรียนผ่านสื่อหรือหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค ขณะที่ บางความเห็นยังตั้งข้อสังเกตว่า อาจเป็นมิจฉาชีพใช้หมายเลขปลอมที่ดูเหมือนเบอร์ในประเทศ แต่จริง ๆ เป็นต่างประเทศ
นอกจากเรื่องค่าใช้จ่ายแล้ว หลายคนยังกังวลเรื่องความปลอดภัยของเด็ก เพราะการที่ลูกสามารถพูดคุยกับคนแปลกหน้าโดยที่ผู้ปกครองไม่รู้ อาจเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงหรือคุกคาม
ทั้งนี้ แพลตฟอร์มอย่าง Roblox แม้จะเป็นเกมยอดนิยม แต่ก็เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ติดต่อกันได้ จึงต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิด
ขอบคุณที่มา newyork post
เรียบเรียงโดยทีมข่าวสดออนไลน์