ภาคประชาสังคมอินโดนีเซีย – วันที่ 6 เม.ย. รอยเตอร์และ สเตรตส์ไทมส์ รายงานว่า กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมในอินโดนีเซียยื่นฟ้องคดีอาญาต่อ พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ประธานาธิบดีเมียนมาที่เพิ่งได้รับเลือกจากรัฐสภาเมื่อวันที่ 3 เม.ย.ที่ผ่านมา
โดยกล่าวหาว่าผู้นำเมียนมากระทำการ ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ชาวมุสลิมโรฮิงยาซึ่งจำนวนมากต้องพลัดถิ่นและถูกบังคับให้ย้ายไปอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัย
ภายใต้การนำของพล.อ.มิน อ่อง หล่าย ในฐานะหัวหน้าคณะรัฐบาลทหารในขณะนั้น เปิดฉากโจมตีรัฐยะไข่ในปี 2560 และส่งผลให้ชาวโรฮิงยาอย่างน้อย 730,000 คนต้องหนีตายไปยังบังกลาเทศหลังเผชิญกับการสังหารหมู่ ข่มขืน และวางเพลิง
นางยาซมิน อุลเลาะห์ ชาวโรฮิงยาที่หลบหนีมาจากเมียนมา และบรรดาบุคคลสำคัญในอินโดนีเซีย รวมถึงอดีตอัยการสูงสุดและประธานสมาคมมุฮัมมะดิยะฮ์ หนึ่งในกลุ่มองค์กรอิสลามที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานอัยการสูงสุดของอินโดนีเซีย
โดยระบุในแถลงการณ์ว่าจะนำเสนอหลักฐานการบังคับให้ชาวโรฮิงยาพลัดถิ่น การสังหารโดยคณะรัฐบาลทหาร และอาชญากรรมอื่นๆ พร้อมเสริมว่าอัยการอินโดนีเซียรับคดีดังกล่าวแล้ว
นางอุลเลาะห์กล่าวว่า “นี่เป็นครั้งแรกภายใต้ประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่ของอินโดนีเซียที่มีการรับคดีอย่างเป็นทางการ ฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการพัฒนาครั้งประวัติศาสตร์นี้ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับชาวโรฮิงยาทุกคนในการเดินทางอันยาวนานสู่ความยุติธรรมและความรับผิดชอบ”
ทั้งนี้ ประมวลกฎหมายอาญาของอินโดนีเซียอนุญาตให้มี “เขตอำนาจศาลสากล” กับอาชญากรรมบางประเภทที่ร้ายแรงมากจนสามารถดำเนินคดีได้โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติของเหยื่อหรือสถานที่เกิดอาชญากรรมนั้นๆ
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