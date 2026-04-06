ภาคประชาสังคมอินโดนีเซีย – วันที่ 6 เม.ย. รอยเตอร์และ สเตรตส์ไทมส์ รายงานว่า กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมในอินโดนีเซียยื่นฟ้องคดีอาญาต่อ พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ประธานาธิบดีเมียนมาที่เพิ่งได้รับเลือกจากรัฐสภาเมื่อวันที่ 3 เม.ย.ที่ผ่านมา

โดยกล่าวหาว่าผู้นำเมียนมากระทำการ ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ชาวมุสลิมโรฮิงยาซึ่งจำนวนมากต้องพลัดถิ่นและถูกบังคับให้ย้ายไปอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัย

ภายใต้การนำของพล.อ.มิน อ่อง หล่าย ในฐานะหัวหน้าคณะรัฐบาลทหารในขณะนั้น เปิดฉากโจมตีรัฐยะไข่ในปี 2560 และส่งผลให้ชาวโรฮิงยาอย่างน้อย 730,000 คนต้องหนีตายไปยังบังกลาเทศหลังเผชิญกับการสังหารหมู่ ข่มขืน และวางเพลิง

ภาพจากแฟ้มภาพ - พลเอกอาวุโส มิน อ่อง หลาิง หัวหน้าสภาทหารของเมียนมาร์ ตรวจแถวนายทหารในพิธีสวนสนามเนื่องในวันกองทัพเมียนมาร์ครบรอบ 78 ปี ณ กรุงเนปยีดอว์ ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566

ภาพประกอบ – FILE – Senior Gen. Min Aung Hlaing, head of Myanmar’s military council, inspects officers during a parade to commemorate Myanmar’s 78th Armed Forces Day in Naypyitaw, Myanmar, March 27, 2023. A criminal case against Myanmar’s newly-elected President Min Aung Hlaing was filed in Indonesia on April 6 by a group of civil society organisations, accusing the leader of acts of genocide against the Rohingya ethnic group. (AP Photo/Aung Shine Oo, File)

นางยาซมิน อุลเลาะห์ ชาวโรฮิงยาที่หลบหนีมาจากเมียนมา และบรรดาบุคคลสำคัญในอินโดนีเซีย รวมถึงอดีตอัยการสูงสุดและประธานสมาคมมุฮัมมะดิยะฮ์ หนึ่งในกลุ่มองค์กรอิสลามที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานอัยการสูงสุดของอินโดนีเซีย

โดยระบุในแถลงการณ์ว่าจะนำเสนอหลักฐานการบังคับให้ชาวโรฮิงยาพลัดถิ่น การสังหารโดยคณะรัฐบาลทหาร และอาชญากรรมอื่นๆ พร้อมเสริมว่าอัยการอินโดนีเซียรับคดีดังกล่าวแล้ว

ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงยาที่ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในค่ายผู้ลี้ภัยที่แออัดในบังกลาเทศ ประท้วงหลังจากความช่วยเหลือด้านอาหารของพวกเขาถูกลดลง ในเมืองค็อกซ์บาซาร์ ประเทศบังกลาเทศ วันพุธที่ 1 เมษายน 2569

ภาคประชาสังคมอินโดนีเซีย – Rohingya refugees struggling to survive in Bangladesh’s overcrowded camps, protest after their food assistance was slashed, in Cox’s Bazar, Bangladesh, Wednesday, April 1, 2026. Myanmar’s armed forces, under then junta chief Senior General Min Aung Hlaing, launched an offensive in 2017 that forced at least 730,000 Rohingya from their homes and into neighbouring Bangladesh, where they recounted killings, mass rape and arson. (AP Photo)

นางอุลเลาะห์กล่าวว่า “นี่เป็นครั้งแรกภายใต้ประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่ของอินโดนีเซียที่มีการรับคดีอย่างเป็นทางการ ฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการพัฒนาครั้งประวัติศาสตร์นี้ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับชาวโรฮิงยาทุกคนในการเดินทางอันยาวนานสู่ความยุติธรรมและความรับผิดชอบ”

ทั้งนี้ ประมวลกฎหมายอาญาของอินโดนีเซียอนุญาตให้มี “เขตอำนาจศาลสากล” กับอาชญากรรมบางประเภทที่ร้ายแรงมากจนสามารถดำเนินคดีได้โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติของเหยื่อหรือสถานที่เกิดอาชญากรรมนั้นๆ

ภาพถ่ายทางอากาศของค่ายผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงยา ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวโรฮิงยามากกว่าหนึ่งล้านคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงในเมียนมาร์ ครอบคลุมพื้นที่ในเมืองค็อกซ์บาซาร์ ประเทศบังกลาเทศ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2025

ภาคประชาสังคมอินโดนีเซีย – FILE – An aerial view of a Rohingya refugee camp, home to over a million of Myanmar’s persecuted Rohingya minority, covers the land in Cox’s Bazar, Bangladesh, Nov. 25, 2025. (AP Photo/Mahmud Hossain Opu, File)

 

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