อิหร่าน ปฏิเสธหยุดยิงชั่วคราว หวั่นเปิดช่องสหรัฐ-อิสราเอลเตรียมสู้ต่อ ยืนกรานยุติสงครามอย่างถาวร

นายเอสมาอิล บาเกอี โฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่าน ตอบคำถามเกี่ยวกับการหยุดยิงระหว่างอิหร่านกับสหรัฐาวว่า อิหร่านกำหนดจุดยืนและข้อเรียกร้องของตนเอง เพื่อตอบสนองต่อข้อเสนอหยุดยิงล่าสุดที่มีการส่งผ่านคนกลางแล้ว ซึ่งจะประกาศรายละเอียดในเวลาที่เหมาะสม

โฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่าน กล่าวว่า อิหร่านมีข้อเรียกร้องหลายประการที่ตั้งอยู่บนผลประโยชน์ของชาติ ซึ่งส่งผ่านตัวกลางไปแล้วและว่า ข้อเรียกร้องของสหรัฐก่อนหน้านี้ เช่น แผนการ 15 ข้อนั้นได้ถูกปฏิเสธ เนื่องจากเป็นข้อเรียกร้องที่ “มากเกินไป”

“อิหร่านไม่ลังเลที่จะแสดงออกอย่างชัดเจนในสิ่งที่พิจารณาว่าเป็นข้อเรียกร้องที่ชอบด้วยกฎหมาย และการทำเช่นนั้นไม่ควรถูกตีความว่าเป็นสัญญาณของการประนีประนอม แต่เป็นการสะท้อนถึงความมั่นใจในการปกป้องจุดยืนของตนเอง” โฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านกล่าว

ขณะที่ ซีเอ็นเอ็น รายงานว่า อิหร่านปฏิเสธการหยุดยิงชั่วคราวในสงครามระหว่างสหรัฐ-อิสราเอล โดยระบุการหยุดยิงชั่วคราว จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามมีเวลาหยุดพักและเตรียมพร้อมสำหรับการสู้รบต่อไป

“เราเรียกร้องให้ยุติสงครามและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก” นายเอสมาอิล บาเกอี กล่าวตามที่สำนักข่าว IRNA ของรัฐบาลอิหร่านรายงาน

ทั้งนี้ รอยเตอร์รายงานเมื่อวันจันทร์ว่า อิหร่านและสหรัฐได้รับข้อเสนอเพื่อยุติการสู้รบ ซึ่งอาจมีผลบังคับใช้วันนี้ นอกจากนี้สำนักข่าว Axios ยังรายงานว่า สหรัฐ-อิหร่าน และผู้ไกล่เกลี่ยในภูมิภาค กำลังหารือถึงความเป็นไปได้ในการหยุดยิงเป็นเวลา 45 วัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง 2 ขั้นตอนที่จะนำไปสู่การยุติสงครามถาวร

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